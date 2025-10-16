Cinco formas de usar Circle to Search en el Galaxy A17

Descubre cómo la nueva función de Samsung optimiza tu experiencia móvil con búsquedas instantáneas y prácticas.

Redacción T21 / 16.10.2025 / 6:43 pm

Samsung anuncia la llegada del Galaxy A17 a América Latina, destacado por la disponibilidad de la función Circle to Search. Esta herramienta transforma la curiosidad en conocimiento con solo un círculo en la pantalla, conectando inteligencia artificial y practicidad en un único gesto.

El diferencial de Circle to Search está en su base tecnológica: funciona gracias a la integración con Gemini Live, el asistente de inteligencia artificial de Google. Esto significa que, al circular un objeto, palabra o imagen, el usuario recibe resultados instantáneos sin necesidad de alternar entre aplicaciones. De esta manera, el Galaxy A17 conecta IA y practicidad en un solo gesto, haciendo que el proceso de búsqueda sea mucho más natural y rápido.

Conozca 5 situaciones en las que Circle to Search puede transformar su experiencia con el smartphone:

Descubra qué hay en tu pantalla

¿Viste un accesorio, un par de tenis o un mueble en una foto o video? Solo tienes que presionar el botón de inicio y luego circular el objeto para acceder a información sobre él, encontrar opciones de compra o conocer modelos similares.

Resuelve dudas en segundos

¿Necesitas entender un término técnico, una palabra en otro idioma o incluso una expresión nueva en redes sociales? Circula el texto y recibe resultados instantáneos sin salir de la aplicación en la que te encuentras.

Explora la naturaleza a tu alrededor

Si te encuentras con una fruta, planta o animal desconocido, circula la imagen para descubrir más detalles de manera inmediata.

Inspírate en moda y decoración

¿Viste un look o estilo de decoración que te llamó la atención? Usa Circle to Search para encontrar piezas similares y transformar referencias en ideas reales.

Facilita los estudios y el trabajo

Desde gráficos e imágenes hasta conceptos académicos, la función agiliza la búsqueda de información durante clases, reuniones o momentos de investigación. Basta un círculo y los detalles estarán en tus manos.

Más que búsquedas: una experiencia completa

Además de Circle to Search, el Galaxy A17 llega con cámara de 50 MP con OIS, pantalla fluida de hasta 90 Hz y batería de larga duración.

El Galaxy A07 también fue lanzado recientemente, ampliando el portafolio con procesador eficiente (6 nm), diseño más delgado, carga rápida de 25 W, pantalla de 90 Hz y ranura para tarjeta microSD. La línea Galaxy A 2025 incluye además los modelos A26, A36 y A56, ofreciendo opciones diversas que equilibran rendimiento, conectividad y relación costo-beneficio.

Los nuevos smartphones de la serie Galaxy A ya están disponibles en la tienda online oficial de Samsung.