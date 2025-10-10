Galaxy Lab: Samsung lleva la IA a una experiencia inmersiva

Los visitantes podrán explorar el poder de Galaxy AI y los nuevos plegables Z Fold7 y Z Flip7.

Redacción T21 / 10.10.2025 / 11:48 am

Aperturado en el Jockey Plaza y posteriormente en Plaza Norte, los visitantes podrán explorar experiencias interactivas con Galaxy AI y los nuevos plegables Galaxy Z Fold7 y Z Flip7.

Samsung Electronics Perú continúa impulsando la innovación tecnológica y experiencias inmersivas, esta vez con Galaxy Lab, un espacio disruptivo que invita a los usuarios a explorar de primera mano el potencial de la inteligencia artificial integrada en los nuevos Galaxy Z Fold7 y Galaxy Z Flip7, así como en todo el ecosistema Galaxy.

El Galaxy Lab abrió sus puertas el jueves 02 de octubre en el Jockey Plaza, donde permanecerá hasta el 12 de octubre, y posteriormente en Plaza Norte del 23 de octubre al 02 de noviembre. En ambos centros comerciales, los visitantes podrán vivir experiencias únicas que conectan creatividad y productividad, en un recorrido de cuatro estaciones que ponen a prueba la practicidad y el poder de Galaxy AI.

Experiencias Galaxy Lab

Laboratorio de Contenidos: Gracias a las funciones como Bosquejo a Imagen, Best Face y Edición Generativa, los asistentes podrán transformarse en auténticos científicos digitales, desplegando su creatividad en tiempo real.

Oficina del Científico: Dentro de la oficina del científico, los usuarios experimentarán cómo la IA potencia la productividad con herramientas como Live Translate, Transcripción y Resúmenes automáticos, ideales para traducir y decodificar información.

Crea y resuelve con tu compañero AI: En esta estación, los asistentes podrán colaborar con su compañero AI utilizando Gemini Live y Cross App, completando tareas y compartiendo información sin necesidad de salir de la aplicación.

Galaxy Store: Un espacio para conocer de cerca los últimos dispositivos de la marca, incluyendo la serie Galaxy S25, los nuevos plegables y el ecosistema que complementa la experiencia.

Un espacio que conecta innovación con los usuarios

“Galaxy Lab es una invitación a descubrir el poder de la inteligencia artificial a través de experiencias interactivas. Queremos que las personas sientan, prueben y se inspiren con lo que la tecnología puede hacer por ellas en su día a día”, señaló Manuel Cigarán, Head de Mobile Experience en Samsung Perú.

La experiencia interactiva estará abierta al público en el horario de 12:00 p.m. a 8:00 p.m, con acceso gratuito para todos los visitantes de los centros comerciales.

Además, todas las personas que participen en el Galaxy Lab recibirán una cartilla donde podrán registrar sus datos y sellar su recorrido en cada módulo de experiencia. Una vez completada, deberán depositarla en el ánfora disponible al término de su visita para participar en el sorteo del “Premio Galaxy”, que se llevará a cabo al finalizar ambas fechas de la activación.

Con esta iniciativa, Samsung reafirma su compromiso con la innovación disruptiva y su liderazgo en el mercado peruano, ofreciendo no solo productos de vanguardia, sino también experiencias que inspiran y transforman la manera en que las personas se relacionan con la tecnología.