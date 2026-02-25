Galaxy S26: El AI Phone que se adelanta a ti

Rendimiento, cámara e IA silenciosa se unen; privacidad a nivel de píxel y potencia sostenida todo el día.

Redacción T21 / 25.02.2026 / 9:46 pm

Con un potente hardware que trabaja en conjunto con un sistema de cámara líder en la industria y experiencias de IA intuitivas, las tareas cotidianas nunca han sido tan fáciles y rápidas

Samsung Electronics anunció hoy la serie Galaxy S26, impulsada por las experiencias Galaxy AI más intuitivas, proactivas y adaptativas[i] hasta ahora y diseñada para simplificar las tareas que las personas realizan a diario en sus teléfonos. Desde la gestión de planes y la búsqueda de información hasta la captura y el perfeccionamiento de contenidos, Galaxy S26 reduce el esfuerzo y la cantidad de pasos necesarios para realizar las tareas. Como teléfonos con IA de tercera generación de Samsung, los modelos Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra gestionan tareas complejas en segundo plano, lo que permite a los usuarios centrarse en los resultados en lugar de en cómo funciona la tecnología.

La serie Galaxy S26 fue diseñada con las capacidades más avanzadas de Samsung trabajando juntas como una sola: rendimiento increíble, un sistema de cámara líder en la industria y Galaxy AI. Esto ofrece una base sólida que brinda a los usuarios de Galaxy S26 la confianza para depender de su teléfono durante todo el día sin comprometer la seguridad ni la privacidad.

Basándose en décadas de innovación de Samsung en tecnología de pantallas, Galaxy S26 Ultra presenta la primera Pantalla de Privacidad integrada del mundo para teléfonos móviles, lo que abre las puertas a una nueva clase de experiencias visuales y refuerza el compromiso de Samsung con la privacidad a nivel de píxel. Galaxy S26 Ultra también ofrece un chipset personalizado y una gestión térmica mejorada que permiten una IA más rápida y potente, todo ello envuelto en el Ultra más delgado hasta el momento.

Juntas, estas opciones permiten que la serie Galaxy S26 ofrezca la experiencia Galaxy más poderosa hasta el momento.

“Creemos que la IA debería ser algo en lo que las personas puedan confiar todos los días, diseñada para funcionar de manera consistente para todos y sin necesidad de tener conocimientos especializados”, afirmó TM Roh, Director Ejecutivo, Presidente y Director de la División Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Con la serie Galaxy S26, nos enfocamos en que la IA se sienta sencilla, trabajando silenciosamente en segundo plano para que las personas puedan concentrarse en lo que realmente importa”.

[Rendimiento potente diseñado para el uso cotidiano]

Diseñado para un rendimiento durante todo el día, la serie Galaxy S26 está construida sobre el hardware más potente jamás visto en una serie Galaxy S, potenciado por un chipset personalizado. En toda la línea, la serie Galaxy S26 está diseñada para el rendimiento de IA, eficiencia energética y gestión térmica, lo que garantiza que las tareas exigentes se ejecuten de manera fluida y constante, para que los usuarios puedan confiar en su dispositivo cuando más importa.

En Galaxy S26 Ultra, un procesador móvil personalizado: Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform para Galaxy[ii], ofrece el mejor rendimiento hasta ahora en su clase, con mejoras significativas en CPU, GPU y NPU para soportar experiencias más rápidas y fluidas que se mantienen durante todo el día.

Un aumento del rendimiento de la CPU de hasta el 19%[iii] significa que Galaxy S26 Ultra responde más rápidamente y maneja cargas de trabajo complejas de forma inteligente, incluso cuando se ejecutan varias tareas a la vez. Una mejora del 39 % en el rendimiento de la NPU potencia las funciones de Galaxy AI siempre activas que se ejecutan sin problemas, lo que permite a los usuarios pasar de una tarea a otra sin retrasos ni interrupciones. Un aumento del 24% en el rendimiento de la GPU ofrece imágenes más nítidas y una experiencia de juego más fluida.

Para mantener este nivel de rendimiento, Galaxy S26 Ultra presenta una cámara de vapor rediseñada con material de interfaz térmica ubicado a lo largo de los lados del procesador, lo que permite que el calor se distribuya de manera más eficiente en una superficie más grande. Esto mejora[iv] la disipación de calor para mantener el dispositivo frío y constante, incluso durante actividades exigentes como jugar, realizar múltiples tareas y grabar vídeos. Para soportar el uso durante todo el día, el Galaxy S26 Ultra también incorpora Super Fast Charging 3.0, minimizando el tiempo de inactividad al alcanzar hasta un 75% de carga en solo 30 minutos[v].

Integradas en el procesador, las tecnologías patentadas de Samsung mejoran el rendimiento visual. ProScaler[vi] mejora la escala de imágenes para que las fotos y los videos se vean más nítidos y claros a simple vista al enfocar el texto y los detalles finos y suavizar las texturas. Además, el mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) de Samsung ofrece colores más sutiles y realistas gracias a un procesamiento de imágenes con una precisión cuatro veces mayor en comparación con la generación anterior.

En conjunto, estos avances brindan un rendimiento confiable durante todo el día, haciendo que cada acción parezca sencilla.

[Sistema de cámara de Galaxy líder en la industria]

La serie Galaxy S26 aplica el mismo enfoque en la interacción intuitiva a la creatividad y la productividad, ofreciéndolo a través del sistema de cámara Galaxy líder en la industria. Con un enfoque que integra la captura, edición y uso compartido de contenido en una única experiencia fluida, la creatividad resulta más natural y accesible, incluso sin herramientas profesionales ni conocimientos técnicos.

En Galaxy S26 Ultra, las aperturas más amplias de la cámara[vii] permiten que llegue más luz al sensor, lo que proporciona fotos más nítidas y con mayor riqueza de detalles en condiciones de poca luz, incluso al hacer zoom. La función Nightography Video[viii]mejorada mantiene las imágenes más nítidas y vibrantes incluso en escenas con poca luz, ya sea grabando conciertos en interiores o captando momentos alrededor de una fogata después del atardecer. La captura de video mejora aún más con las capacidades mejoradas de Super Steady[ix], que añaden una opción de bloqueo horizontal para mayor estabilidad y para facilitar un encuadre consistente, incluso en senderos irregulares o actividades de ritmo rápido.

Las mejoras en AI ISP[x] ahora se extienden a la cámara para selfies, captando tonos de piel más naturales y detalles más precisos en condiciones de iluminación mixta.

Editar fotos y videos es igual de fácil y sencillo, con herramientas impulsadas por IA integradas en flujos de trabajo familiares para que los usuarios puedan realizar cambios rápidamente y dar rienda suelta a su creatividad sin necesidad de conocimientos de diseño.

Con la suite Photo Assist[xi] mejorada, los usuarios pueden simplemente describir con sus propias palabras lo que desean cambiar. Cambiar la escena del día a la noche es sólo cuestión de pedirlo. También puede añadir elementos a las imágenes y restaurar partes faltantes de objetos, como un mordisco de un pastel. Los detalles personales, como una mancha en la ropa, también se pueden limpiar con la nueva capacidad de Galaxy AI para cambiar de atuendo en las fotos. Ahora es posible realizar ediciones de forma continua, revisarlas paso a paso y ajustarlas o deshacerlas fácilmente sobre la marcha, lo que hace que el proceso parezca fluido en lugar de definitivo.

Creative Studio[xii] aprovecha esta simplicidad al integrar la creación y la personalización en un único espacio, facilitando materializar las ideas en cuanto llega la inspiración. A partir de un boceto, una foto o un mensaje, los usuarios pueden convertir rápidamente sus ideas en elementos visuales pulidos (desde stickers e invitaciones hasta fondos de pantalla personalizados) y perfeccionarlos o compartirlos sin cambiar de herramienta ni interrumpir el flujo creativo.

La serie Galaxy S26 también simplifica las tareas visuales frecuentes con herramientas impulsadas por IA como el Escáner de Documentos, que elimina distorsiones y elementos de distracción, como arrugas o dedos, para ofrecer escaneos limpios al instante. Se pueden organizar automáticamente varias imágenes en un solo PDF, lo que facilita la digitalización de recibos, formularios o notas.

[La experiencia de IA más intuitiva hasta hoy]

La serie Galaxy S26 está diseñada para hacer que las experiencias de uso frecuente sean sencillas y fáciles de usar, con Galaxy AI reduciendo los pasos entre la intención y la acción. Funciona de manera más proactiva y fluida en nombre del usuario, adaptándose al contexto, ofreciendo el apoyo adecuado en el momento justo y automatizando tareas con una intervención manual mínima. A medida que la tecnología se desvanece en segundo plano y se ocupa de las tareas, los usuarios se pueden concentrar en los resultados.

Con Now Nudge[xiii] las sugerencias oportunas y relevantes ayudan a los usuarios a mantenerse en el flujo de trabajo sin distracciones. Si un amigo te pide fotos de un viaje reciente, Galaxy S26 sugiere automáticamente fotos de la Galería, eliminando la necesidad de buscar en álbumes o cambiar entre aplicaciones. Al recibir un mensaje sobre una reunión, Galaxy S26 puede reconocer las entradas relacionadas en el Calendario y verificar si hay conflictos.

En la serie Galaxy S26, Now Brief[xiv] se ha vuelto más proactivo y personalizado[xv]. El Now Brief muestra recordatorios oportunos sobre eventos importantes, como reservas y actualizaciones de viaje, según el contexto personal, ayudando a los usuarios a mantenerse organizados durante todo el día.

Buscar información también es más fácil que nunca. Circle to Search con Google[xvi] en la serie Galaxy S26 se ha actualizado con un reconocimiento de múltiples objetos mejorado, permitiendo a los usuarios explorar más profundamente varias partes de una imagen a la vez. Si los usuarios ven un estilo que les encanta, esta función también identifica todo, desde la chaqueta hasta los zapatos, todo en una sola búsqueda.

La serie Galaxy S26 incorpora un Bixby[xvii] actualizado como agente conversacional, haciendo que la interacción con los dispositivos Galaxy sea aún más simple e intuitiva. Los usuarios pueden navegar por sus dispositivos y ajustar configuraciones usando lenguaje natural, sin necesidad de términos o comandos exactos.

Además de Bixby, la serie Galaxy S26 integra una selección de agentes, incluidos Gemini y Perplexity. Una vez configurados, las tareas pueden completarse con solo presionar un botón o mediante un comando de voz. El Galaxy S26 también puede gestionar tareas de varios pasos en segundo plano, simplificando el proceso para el usuario. Por ejemplo, con Gemini, pedir un taxi[xviii] es tan sencillo como solicitarlo, revisar los detalles y tocar confirmar. Estos agentes permiten buscar y realizar tareas complejas de forma fluida entre aplicaciones mediante una interacción natural.

En conjunto, estas experiencias proactivas, personalizadas y adaptativas sientan las bases para experiencias de IA más autónomas, preparando el terreno para que los dispositivos Galaxy se conviertan en compañeros de confianza que comprendan y anticipen las necesidades del usuario.

[Capas de protección en la Era de la IA]

A medida que las experiencias móviles se vuelven más personalizadas gracias a la IA, proteger la privacidad del usuario se vuelve aún más crítico. Samsung incorpora protección en cada capa de Galaxy S26, manteniendo los datos personales seguros y brindando a los usuarios transparencia y control sobre cómo se utiliza su información.

Galaxy S26 Ultra incorpora la privacidad a nivel de píxel con la primera Pantalla de Privacidad[xix] integrada de la industria móvil,un avance en la tecnología de pantallas que cambia fundamentalmente la forma en que se puede proteger la privacidad en un teléfono. Diseñada para situaciones cotidianas como el transporte público, cafeterías y entornos compartidos, Pantalla de Privacidad va más allá de todo lo disponible anteriormente en dispositivos móviles: hardware y software trabajando al unísono para proteger la privacidad sin comprometer la experiencia de visualización.

Al controlar cómo los píxeles dispersan la luz, la pantalla mantiene el contenido claro, brillante y cómodo para el usuario en el uso cotidiano, al tiempo que limita lo que otros pueden ver. A diferencia de las películas adhesivas de privacidad tradicionales, la Pantalla de Privacidad integrada de Galaxy mantiene una calidad de visualización completa desde todas las direcciones cuando está desactivada, y limita la visibilidad para otras personas desde ángulos laterales cuando se activa, incluso al cambiar entre orientación vertical y horizontal.

Los usuarios pueden personalizar cuándo se enciende (por ejemplo, al ingresar PIN, patrones y contraseñas o abrir aplicaciones seleccionadas) y ajustar los niveles de privacidad según la situación. La Privacidad de Pantalla Parcial limita de manera inteligente la visibilidad de las ventanas emergentes de notificación, mientras que la Protección de Privacidad Máxima oscurece aún más las vistas laterales para mayor discreción, todo con un impacto mínimo en la energía o la usabilidad.

La serie Galaxy S26 también incorpora protecciones de software más inteligentes que funcionan silenciosamente en segundo plano. Call Screening[xx] con tecnología de IA identifica a las llamadas desconocidas y resume la intención de la llamada, lo que facilita la gestión segura de las llamadas. Las Alertas de Privacidad utilizan el aprendizaje automático para notificar proactivamente a los usuarios en tiempo real cuando las aplicaciones con privilegios de administrador del dispositivo intentan acceder innecesariamente a datos confidenciales, como la ubicación precisa, los registros de llamadas o los contactos. Estas alertas ayudan a los usuarios a comprender rápidamente cuándo las aplicaciones buscan un acceso más profundo, para que puedan administrar los permisos con mayor claridad y control.

Álbum privado, integrado directamente en la Galería, permite a los usuarios ocultar fácilmente fotos y videos seleccionados sin crear una carpeta separada o iniciar sesión en una cuenta Samsung. Para mantenerse a la vanguardia de las amenazas emergentes, Galaxy S26 también extiende la innovación de Samsung en criptografía postcuántica (PQC) a los procesos críticos del sistema, incluyendo la verificación de software y la protección del firmware, fortaleciendo así la integridad del dispositivo para el futuro.

Las nuevas actualizaciones de Knox Matrix fortalecen aún más la protección en los dispositivos Galaxy conectados, agregando cifrado de extremo a extremo habilitado por PQC más servicios como transferencia de eSIM y una visibilidad más clara del estado de actualización del firmware en todo el ecosistema a través del Security Status of Your Devices (Estado de seguridad de sus dispositivos).

Estas experiencias están respaldadas por Samsung Knox, la plataforma de seguridad multicapa que protege los dispositivos Galaxy desde el nivel del chip. Para el Galaxy AI en el dispositivo, Personal Data Engine (PDE) permite experiencias de IA personalizadas y conscientes del contexto. Para mantener este proceso seguro, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) cifra los datos de cada aplicación, mientras que Knox Vault agrega una capa física de protección que aísla los datos confidenciales dentro de su propiohardware seguro. Junto con configuraciones que permiten a los usuarios elegir cómo funcionan las funciones de IA, Galaxy S26 combina hardware y software para ofrecer un enfoque integral y sistemático diseñado para mantener protegidos los datos personales.

Estas actualizaciones se basan en la cartera de seguridad y privacidad existente de Galaxy, que incluye Bloqueador automático, Protección contra robo, Uso compartido privado, Wi-Fi seguro y más. Estas capas de protección están diseñadas para brindar a los usuarios mayor transparencia, elección y control a través de la continua innovación en seguridad móvil de Samsung en la era de la IA. Y con siete años de actualizaciones de seguridad, Galaxy S26 ayuda a mantener estas capas resistentes a lo largo del tiempo, lo que permite un uso más prolongado y seguro en los próximos años.

La facilidad de uso del Galaxy S26 continúa incluso cuando el teléfono está fuera del alcance. La nueva serie Galaxy Buds4 es un compañero natural del Galaxy S26, ampliando las experiencias cotidianas más allá del teléfono mientras ofrece un sonido Hi-Fi rico y envolvente. Cuando el Galaxy S26 se vincula con los Galaxy Buds4, las interacciones pueden continuar de forma natural en momentos en los que no es práctico usar las manos. Los usuarios pueden activar agentes de IA[xxi] con sus voces, gestionar llamadas a través de Gestos de Cabeza[xxii] sencillos en los Buds4 Pro y mantenerse conectados sin interrumpir su ritmo.

Disponibilidad

Galaxy S26 Ultra, S26+ y S26 estarán disponibles para preventa a partir del 25 de febrero. La serie Galaxy S26 presenta un lenguaje de diseño unificado en todos los modelos, con opciones de color compartidas que incluyen Cobalt Violet (Violeta Cobalto), Blanco, Negro y Sky Blue (Azul Cielo)[xxiii].

Preventa disponible desde hoy:

S26: 512GB: 4,559

512GB: 4,559 S26+: 512GB: 5,499

512GB: 5,499 S26 Ultra: 512GB: 6,099

512GB: 6,099 S26 Ultra: 1TB: 7,499

Accede a S/100 de descuento pagando con tarjetas seleccionadas, encuentra más promociones en Samsung.com y la App Samsung Shop.

Para mayor tranquilidad, Samsung Care+[xxiv] ofrece una cobertura integral optimizada según las necesidades de los dispositivos de los usuarios, incluyendo reparaciones rápidas por daños accidentales, garantía extendida y soporte de expertos certificados disponible tanto en el país como en el extranjero. Esto garantiza un estilo de vida móvil sin interrupciones y proporciona una protección duradera que salvaguarda el valor de los dispositivos Galaxy.

[i] Es posible que se requiera iniciar sesión en una Samsung Account para usar ciertas funciones de IA. Samsung no realiza promesas, aseveraciones ni garantías en cuanto a la precisión, integridad o confiabilidad de los resultados proporcionados por las funciones de IA. La disponibilidad de las funciones de Galaxy AI puede variar según la región/país, la versión del SO/One UI, el modelo del dispositivo y el operador de telefonía.

[ii] Los productos de la marca Snapdragon son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias. Snapdragon es una marca comercial o marca registrada de Qualcomm Incorporated.

[iii] Mejoras de rendimiento de AP (procesador) mostradas en comparación con el Galaxy S25 Ultra. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstaladas.

[iv] Mejoras de rendimiento de la Vapor Chamber (Cámara de Vapor) mostradas en comparación con el Galaxy S25 Ultra. El rendimiento real dependerá del entorno del usuario, las condiciones y el software y las aplicaciones preinstaladas.

[v] Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas bajo el estándar IEC 61960. La capacidad nominal es de 4,855 mAh para el Galaxy S26 Ultra.

[vi] La función ProScaler es compatible con los modelos Galaxy S26+ y S26 Ultra. La calidad de la imagen se puede mejorar hasta QHD+, dependiendo de la configuración de resolución de pantalla del dispositivo.

[vii] 47% más de luz en la cámara Gran Angular de 200MP y 37% en la cámara Teleobjetivo de 50MP (Zoom Óptico de 5x) en el Galaxy S26 Ultra. Las mejoras de brillo mostradas se comparan con el Galaxy S25 Ultra.

[viii] Los resultados pueden variar según las condiciones de luz y/o las condiciones de disparo, incluyendo múltiples sujetos, estar fuera de foco o sujetos en movimiento.

[ix] Los resultados de Super Steady (Súper Estabilización) pueden variar según el método de edición y/o las condiciones de disparo.

[x] Los resultados pueden variar según las condiciones de luz y/o las condiciones de disparo, incluyendo múltiples sujetos, estar fuera de foco o sujetos en movimiento.

[xi] Photo Assist (Asistente de Foto) puede requerir una conexión de red e iniciar sesión en una Samsung Account. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma o el modelo del dispositivo. Photo Assist puede dar como resultado una foto de tamaño ajustado. Una marca de agua visible se superpone a la imagen de salida al guardarla para indicar que la imagen es generada por IA. No se garantiza la precisión y confiabilidad del resultado generado.

[xii] La función Creative Studio requiere una conexión de red e iniciar sesión en una Samsung Account. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma o el modelo del dispositivo. No se garantiza la precisión y confiabilidad del resultado generado. Los conjuntos de stickers solo son compatibles con el Teclado Samsung y solo se pueden compartir a través de la función Quick Share con otros dispositivos Galaxy que tengan instalado One UI 5.0 o posterior y la versión de la aplicación Quick Share 13.8.50.x o posterior.

[xiii] La función Now Nudge requiere iniciar sesión en una Samsung Account. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región y el idioma. Los avisos de mensajes de texto están disponibles con ciertas aplicaciones de mensajería de terceros, incluyendo Samsung Messages, Google Messages, Google Chat, WhatsApp, WhatsApp Business, KakaoTalk, LINE, Signal, Instagram (DM), Tango, NTT Docomo Messages, KDDI Messages. Compartir fotos en Now Nudge funciona analizando el contenido de imagen disponible. No se garantiza la precisión de los resultados.

[xiv] La función Now Brief requiere iniciar sesión en una Samsung Account. La disponibilidad del servicio puede variar según el país, el idioma, el modelo del dispositivo y las aplicaciones. Algunas funciones pueden requerir una conexión de red. La descripción de las fotos proporcionada por los momentos puede no coincidir con la intención del usuario. Las notificaciones deben estar activadas para ser utilizadas como datos recuperados. Datos recuperados disponibles a partir de notificaciones de aplicaciones compatibles, Mensajes, Gmail y Samsung Wallet; los datos recopilados de Gmail solo son aplicables si el usuario acepta el permiso de lectura de Gmail de Personal Data Intelligent. Los datos recuperados para detalles de reserva solo están disponibles a partir de mensajes de confirmación de reserva.

[xv] En comparación con modelos anteriores.

[xvi] Circle to Search (Circula para Buscar) es una marca comercial de Google LLC. Resultados solo con fines ilustrativos. Disponible en dispositivos seleccionados y requiere conexión a internet. Funciona en aplicaciones y superficies compatibles. El resultado puede variar según las coincidencias visuales. Verifique la precisión de las respuestas.

[xvii] La disponibilidad del servicio Bixby requiere iniciar sesión en una Samsung Account y conexión de datos. Las funciones y características disponibles pueden variar según el país, la región y el idioma. Bixby solo reconoce ciertos acentos y dialectos de inglés (Reino Unido), inglés (EE. UU.), inglés (India), francés (Francia), alemán (Alemania), italiano (Italia), japonés (Japón), coreano (Corea del Sur), chino mandarín (China), portugués (Brasil), español (España) y español (América Latina). Es posible que se añadan otros idiomas compatibles en el futuro. No todos los acentos, dialectos y expresiones pueden ser reconocidos, y el rendimiento real puede variar según la pronunciación, el nivel de voz y el entorno. El uso de Bixby puede estar limitado en ciertas situaciones, como al grabar contenido multimedia (Video/Juego/Voz), durante llamadas, en el modo de Ahorro de Energía Máximo, modo de Emergencia y Samsung Kids. La disponibilidad del servicio puede variar según el país/proveedor de servicios/idioma/modelo del dispositivo/versión del SO. Bixby controla aplicaciones seleccionadas; otras aplicaciones serán compatibles. Para controlar dispositivos habilitados para SmartThings con Bixby, primero conecta los dispositivos a la aplicación SmartThings. Para obtener más información, visita el sitio web de SmartThings (www.samsung.com/smartthings).

[xviii] La disponibilidad puede variar según el país, la región, el idioma, el modelo del dispositivo y la versión del SO/One UI.

[xix] La función Privacy Display controla el rango de visión de la pantalla para limitar la visión periférica. Pueden ocurrir algunos cambios en la calidad de la imagen fuera del rango de visión. Cuando está activada, parte de la información aún puede ser visible para otros según el entorno de visualización, como el ángulo o el brillo. Se recomienda precaución al exponer información sensible.

[xx] La función Call Screening para Call Assist puede variar según el país, la región y el idioma. Es posible que la función deba activarse manualmente en regiones seleccionadas.

[xxi] Las funciones de IA requieren un teléfono Samsung Galaxy compatible.

[xxii] El valor predeterminado es desactivado. El usuario puede activar los Gestos de Cabeza (Head Gestures) a través de la aplicación Galaxy Wearable.

[xxiii] La disponibilidad de colores puede variar según el país o el operador.

[xxiv] Se aplican términos y condiciones. La cobertura de Samsung Care+, el tipo de servicio y los detalles de la promoción pueden variar según el país/región y se puede aplicar un deducible (tarifa de servicio). Para ser elegible para el beneficio de la promoción Samsung Care+, es posible que se requiera registro. Para obtener información detallada sobre Samsung Care+, visita https://www.samsung.com/samsung-care-plus/.