Galaxy Z Fold7: Productividad de próxima generación

El nuevo plegable de Samsung redefine la multitarea con IA y diseño ultradelgado.

Redacción T21 / 03.09.2025 / 8:58 pm

Consejos para aprovechar al máximo la multitarea en el nuevo plegable de Samsung.

Con la llegada del nuevo Galaxy Z Fold7, Samsung no solo presenta su smartphone plegable más delgado y potente hasta la fecha, sino también una herramienta pensada para transformar la manera en que los usuarios trabajan y se organizan en su día a día. Gracias a su concepto de Next-Gen Performance, este dispositivo integra potencia de procesamiento de alto nivel, pantalla expansiva e inteligencia artificial integrada (IA), ofreciendo una experiencia de multitarea única.

Pero ¿cómo aprovechar al máximo estas innovaciones? Aquí te compartimos algunas formas prácticas de sacarle partido al Galaxy Z Fold7:

1. Trabaja con varias apps al mismo tiempo

Con la gran pantalla desplegable puedes abrir hasta tres aplicaciones en paralelo. Imagina revisar correos electrónicos, tomar notas y participar en una videollamada en simultáneo, todo sin necesidad de cambiar de ventana.

2. Usa la barra de tareas como en una PC

La nueva Now Bar funciona como una barra de tareas intuitiva: te permite fijar tus aplicaciones favoritas y cambiar de una a otra con un solo toque, replicando la experiencia de una computadora portátil en la palma de tu mano.

3. Domina la IA en tiempo real

Gracias a Galaxy AI, el Galaxy Z Fold7 ofrece traducción simultánea en videollamadas o chats, recomendaciones inteligentes según el contexto y la opción de compartir contenido con un asistente multimodal que entiende tanto texto como imágenes.

4. Edita imágenes sin esfuerzo

Con la función Edición Generativa, puedes mejorar tus fotos eliminando objetos no deseados o reacomodando elementos de forma automática, ideal para quienes necesitan resultados profesionales sin recurrir a aplicaciones externas.

5. Mantente seguro y conectado

El dispositivo incluye las últimas soluciones de seguridad de Samsung Knox, protegiendo tus datos en todo momento, y garantiza una experiencia optimizada gracias a la potencia de nueva generación que permite trabajar sin interrupciones.

El Galaxy Z Fold7 no es solo un teléfono, sino un aliado que ayuda a los usuarios a organizarse mejor, trabajar con eficiencia y aprovechar cada momento con el respaldo de un ecosistema inteligente y seguro. Con esta propuesta, Samsung consolida su visión de llevar la productividad móvil a un nuevo estándar.

Cómo adquirir tu Galaxy Z Fold7 con facilidades y beneficios exclusivos

Samsung ha preparado diversas alternativas para que los consumidores peruanos puedan acceder a sus nuevos plegables con mayor flexibilidad. A través del Plan Canje, puedes entregar tu smartphone usado —de cualquier marca— y recibir hasta S/700 de descuento inmediato, disponible tanto en tiendas físicas y online de Samsung. Además, existen opciones de financiamiento en hasta 18 cuotas sin intereses mediante alianzas con bancos, y al usar las tarjetas seleccionadas, accedes a un bono adicional de S/100.

Si prefieres comprar desde la App Samsung Shop, podrás aprovechar beneficios exclusivos por preventa, como descuentos de hasta S/500 con el cupón SHOPAPP, además de promociones especiales en accesorios y productos del ecosistema Galaxy. Estas condiciones están diseñadas para facilitar la adquisición del Galaxy Z Fold7 —y los equipos que comprenden la serie: Galaxy Z Flip7 y Galaxy Z Flip7 FE— haciendo que lo último en innovación tecnológica esté al alcance de todos los usuarios.