¿Cómo generar ingresos con Inteligencia Artificial (IA)?

Descubre cómo la inteligencia artificial puede generar nuevas fuentes de ingresos sin ser un experto.

Redacción T21 / 17.11.2025 / 7:38 am

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una poderosa aliada para quienes buscan nuevas fuentes de ingresos. Su accesibilidad y versatilidad permiten emprender proyectos rentables sin necesidad de ser un experto en programación o invertir grandes sumas de dinero.

“En América Latina más del 63% de las empresas ya utilizan herramientas de IA generativa en algún proceso, lo que abre una ventana de oportunidad para quienes ofrecen contenidos, diseño o web asistidos por IA”, señaló Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

El primer paso es conocer a fondo las herramientas disponibles, experimentar con ellas y enfocarse en un nicho específico. La constancia y la retroalimentación son esenciales para dominar su uso y obtener resultados cada vez más profesionales.

A continuación, te presentamos cinco formas efectivas de ganar dinero con IA en 2025:

Redacción de contenido con IA

La creación de textos con apoyo de IA es una de las formas más rápidas y rentables de generar ingresos. Puedes ofrecer tus servicios como redactor freelance para blogs, empresas o medios digitales. Herramientas como ChatGPT, Jasper, Writesonic o Copy.ai permiten crear artículos, descripciones y guiones en cuestión de minutos.

El valor agregado lo pones tú: revisar, editar y adaptar el contenido a la voz y estilo del cliente.

Diseño gráfico con apoyo de IA

La IA ha revolucionado el mundo del diseño. Solo necesitas tener una idea clara y saber cómo describirla en un promptbien redactado. Plataformas como Midjourney, DALL·E, Adobe Sensei o Canva pueden transformar tus palabras en imágenes sorprendentes, listas para proyectos publicitarios o redes sociales.

Dominar la redacción de prompts detallados es la clave para lograr resultados visuales de alta calidad.

Desarrollo de sitios web con IA

Cada vez más negocios necesitan presencia digital, y tú puedes ofrecer ese servicio. Herramientas como Wix, Framer, CodeWP o Hostinger usan inteligencia artificial para crear páginas web funcionales, modernas y personalizadas en cuestión de horas.

Aprender sobre estructura web, usabilidad y diseño UX potenciará tus resultados y tus ingresos.

Edición de video con inteligencia artificial

El contenido audiovisual es el formato más consumido en internet. Gracias a la IA, editar videos ahora es mucho más fácil y rápido. Aplicaciones como CapCut, PictoryAI, Filmora o InVideo te permiten automatizar transiciones, subtítulos y efectos.

Si combinas tu creatividad con estas herramientas, podrás ofrecer servicios de edición para marcas, creadores o pequeñas empresas.

Marketing digital automatizado

El marketing con IA permite analizar audiencias, crear campañas publicitarias y optimizar anuncios en redes sociales. Aprender a usar plataformas como AdCreative.ai, HubSpot o Notion AI puede abrirte las puertas al mundo del marketing estratégico.

Tu rol será convertir los datos en mensajes que conecten con el público y generen ventas.

“Según estudios de Bain & Company, cerca del 65% de los consumidores latinoamericanos afirman haber usado algún servicio basado en IA en los últimos 12 meses, lo que genera demanda creciente para creadores de contenido, editores de vídeo y especialistas en IA-marketing”, precisó Paulet.

La inteligencia artificial no reemplaza la creatividad humana: la potencia. Con disciplina, curiosidad y práctica, puedes transformar estas herramientas en verdaderas oportunidades para generar ingresos y potenciar tu crecimiento profesional.