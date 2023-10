¿Cómo gestionar tu mail en el trabajo y los estudios?

Se estima que la mayoría de personas recibe entre 80 y 100 mensajes por este medio diariamente, pero solo el 20 por ciento de ellos son considerados importantes por los usuarios.

Redacción T21 / 08.10.2023 / 12:07 am

Si bien es cierto el correo postal se convirtió en una herramienta fundamental durante muchos años, el siglo XXI hizo del correo electrónico una manera más sencilla y rápida para la comunicación. Se estima que solo en el 2021 se enviaron y recibieron alrededor de 320 millones de correos electrónicos al día.

“El primer e-mail se envió en 1971, pero se popularizó recién en la década de los 90. En la actualidad, las personas pueden acceder gratuitamente a servicios de mensajería electrónica que sirven para enviar varios tipos de archivos. Asimismo, es un requisito básico para realizar cualquier tipo de gestión en las plataformas virtuales, así como recursos básicos para trabajadores y estudiantes” sostuvo, Patricia Paulet, subdirectora académica de la facultad de Ingeniería y tecnología de IDAT.

Se estima que la mayoría de personas recibe entre 80 y 100 mensajes por este medio diariamente, pero solo el 20 por ciento de ellos son considerados importantes por los usuarios. En este sentido, conseguir que tu bandeja de entrada esté libre de pendientes puede resultar imposible, pero es primordial para mantener la alta productividad en el trabajo o los estudios. A continuación te damos 6 consejos para gestionar tu bandeja de entrada. ¡Toma nota!

Evita el spam

Evita distraerte con los correos no deseados y no pierdas ni un minuto eliminándolos si no te interesan. Crea un filtro automático que envíalos directamente a la papelera. Todos los servidores de correo electrónico como Gmail, Outlook, Mailbox, y otros permiten crear filtros que te ayudarán en el día a día. Aunque en un principio pueda ser trabajoso te traerá muchas satisfacciones.

Gestiona las notificaciones

Recibir mensajes a cada minuto del día puede resultar agotador para cualquier persona. En ese sentido, te recomendamos controlar las notificaciones. Lo primero a tener en cuenta es si quieren desactivar por completo o no tus alertas. En el primer caso, hay que ir a los ajustes generales del teléfono, pulsar en la app en cuestión como Gmail o Mail, entrar en notificaciones y desactivar dicha opción.

‘Widgets’ para estar al día

Para echar un vistazo rápido a la bandeja de entrada sin necesidad de abrir la aplicación, es posible agregar un widget de correo a la pantalla de inicio de tu celular. Esta alternativa es especialmente útil si se tienen desactivadas las notificaciones.

Organiza los mensajes

Ante una avalancha de correos electrónicos, las etiquetas de Gmail pueden ser de gran ayuda para mantener el orden. Se trata de una especie de marcadores que permiten clasificar los mensajes. Por ejemplo, los de “trabajo”, de “estudios”, de “facturas”, de “viajes”, entre otros.

Crea plantillas

¿Sueles repetir el mismo texto en varios correos? ¡Es hora de crear plantillas! Escribe el texto que se repite una sola vez en un correo electrónico y guárdalo como plantilla. De esta manera, podrás usarlo tantas veces como necesites, dedicando tan sólo unos minutos a personalizar el encabezado de los correos electrónicos.

Agrupa a los destinatarios

Si tienes un grupo de trabajo con el que intercambias correos con mucha frecuencia, crear un grupo de distribución que incluya los correos de todos los que forman parte de ese conglomerado te ayudará a ahorrar tiempo cada vez que tengas que enviar un mensaje grupal.

En el Día Mundial del Correo, recordemos que gestionar eficazmente nuestra bandeja de entrada es fundamental para mantener la productividad y la eficiencia en nuestras labores diarias. Sigue estos consejos y optimiza tu manejo del correo electrónico en el trabajo y los estudios.