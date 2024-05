Mantén el control de tu seguridad y de tus datos

La elección está en tus manos con el Panel de Seguridad y Privacidad de Galaxy, Samsung Find y los Ajustes Avanzados de Inteligencia.

Redacción T21 / 16.05.2024 / 10:53 am

Tomamos nuestros dispositivos móviles cientos de veces al día y ahora dependemos de ellos hasta tal punto que rara vez salimos de casa sin ellos. Son una extensión de nosotros, y nuevas tecnologías explosivas como la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa brindan oportunidades enormemente interesantes para lo que puedes hacer con tu dispositivo, o mejor dicho, para lo que tu dispositivo puede permitirte hacer.

Pero mientras la tecnología cambia, tu derecho a la intimidad no. Los nuevos avances implican nuevas formas de procesar los datos. En Samsung, creemos que debes tener una visión completa cuando se trata de tu información personal. Creemos que la transparencia, la capacidad de elección y el control deben ser el centro de la experiencia móvil.

En este mundo tan digitalizado, tu seguridad y privacidad son más importantes que nunca, por lo que es justo que nuestros usuarios tengan pleno control sobre sus dispositivos. Por eso nos centramos en ofrecer soluciones que te permitan tener un control total sobre el uso que haces de tus datos.

Panel de Seguridad y Privacidad

Esta creencia es la piedra angular de nuestro Panel de Seguridad y Privacidad. El Panel te permite tener un control total sobre tus datos, incluyendo quién los ve y cómo se utilizan. En una interfaz sencilla y fácil de usar, puedes ver, crear y actualizar los permisos, controles y funciones de uso compartido de datos de tu aplicación, lo que te permite tomar las decisiones sobre tus datos y personalizar tu experiencia a tu manera.

El Panel también te permite ver cualquier dato que pueda estar en riesgo, mostrándote de forma intuitiva el estado de seguridad de los elementos de seguridad.

Configuración > Seguridad y Privacidad

Desde ahí, puedes cambiar rápida y fácilmente la configuración para gestionar posibles peligros con sólo presionar un botón. Los elementos se ordenan por orden de prioridad de las funciones que podrían tener un impacto más significativo en su seguridad en línea, como la pantalla de bloqueo, seguridad de la cuenta, protección de dispositivos perdidos a través de Find My Mobile, seguridad de aplicaciones y actualizaciones. Se puede acceder a ellas al instante en la parte superior, con alertas intuitivas de color rojo, amarillo o verde que muestran cualquier problema de un vistazo y proporcionan indicadores claros de cualquier problema de seguridad.

Por supuesto, también hacemos el trabajo por ti. Las aplicaciones pueden seguir rastreando datos durante meses, incluso cuando no se utilizan, pero los dispositivos Galaxy eliminan proactivamente los permisos de las aplicaciones que no se han utilizado en un tiempo, que luego se pueden restablecer si así lo deseas en el Panel.

Puedes hacerlo a través de Permission Manager (Gestor de permisos) y Permission Usage (Uso de permisos). Permission Manager te muestra fácilmente qué aplicaciones pueden acceder a tus datos, ya sea tu ubicación, cámara o micrófono, y en qué contexto (por ejemplo, si es solo al usar la aplicación). Permission Usage te permite ver fácilmente los permisos que has utilizado recientemente: en concreto, qué aplicaciones han utilizado un permiso determinado en las últimas 24 horas o siete días. Y, para facilitar aún más las cosas, también ofrecemos indicaciones de acción instantánea a través del Panel para ayudar a que las decisiones sobre datos sean más intuitivas y transparentes.

Acceder al Panel de Seguridad y Privacidad es muy sencillo. Sólo tienes que ir a Configuración y a Seguridad y Privacidad, donde podrás revisar y ajustar los permisos como mejor te parezca.

También puedes jugar con funciones para mejorar aún más la privacidad de tu dispositivo, como la de Clipboard Access (acceso al portapepeles). Si activas esta opción (yendo a Configuración, luego a Privacidad y buscando la opción "Alert when clipboard accessed ), cada vez que una aplicación pegue algo de tu portapapeles, recibirás una notificación. Se acabaron las actividades ocultas.

Nunca ha sido tan fácil ver y entender la privacidad de sus datos con Galaxy. Ponemos el control en tus manos.

Find My Mobile (Buscar mi móvil) / Samsung Find (Encontrar Samsung)

Es una de las cosas inevitables de la vida: en algún momento, todos extraviamos nuestros teléfonos. Pero con Find My Mobile y Samsung Find, ya no tendrás que preocuparte de que la información personal de tu dispositivo caiga en manos equivocadas.

Una vez activado Find My Mobile, Samsung Find te permite localizar, bloquear e incluso borrar los datos de tu dispositivo para crear un bloqueo de acceso. Puedes encontrar tu dispositivo aunque no esté conectado a una red móvil, siempre que esté encendido. Y gracias a Samsung Find, no solo puedes encontrar tu teléfono Galaxy, sino también tus Galaxy Buds, tablets, relojes y otros dispositivos.

Las opciones adicionales disponibles hacen que encontrar tus dispositivos sea más fácil que nunca. Los usuarios pueden invitar a sus familiares en la aplicación Samsung Find a ver la ubicación o activar ruidos de llamada para ayudar a localizar dispositivos compartidos. Para tener más posibilidades de localizar dispositivos perdidos con Samsung Find, puedes prolongar la duración de la batería activando a distancia el modo de ahorro de energía.

Configuración > Seguridad y Privacidad > Protección de dispositivo perdido

Con Galaxy, podrás mantener el control absoluto de tu dispositivo, incluso cuando no esté físicamente contigo.

Configuración de Inteligencia Avanzada

Como fabricante global líder de la industria, Samsung se centra en mejorar la experiencia del dispositivo a través de funciones de IA específicas, al tiempo que prioriza la privacidad en la era de la IA. Muchas de las funciones de Galaxy AI utilizan el procesamiento de datos en el dispositivo, lo que significa que la información confidencial permanece contigo y solo contigo. En el caso de las funciones que requieren procesamiento en la nube o en servidores externos, nos aseguramos de que tus datos estén protegidos con políticas estrictas.

En un mundo de experiencias mejoradas con IA, sabemos que no todo el mundo quiere utilizar IA basada en la nube. Para algunos, mantener los datos en el dispositivo es una prioridad. Por eso, aunque la innovación es importante para nosotros, creemos que es tanto o más importante que sigamos ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de elegir su propia experiencia.

Esa elección es tuya con nuestra configuración de Inteligencia Avanzada.[1] Integrados en nuestros dispositivos Galaxy compatibles con IA, esta configuración te permite decidir hasta qué punto permites que tus datos mejoren las experiencias de IA y si deseas permitir el procesamiento en línea para una funcionalidad de IA completa.

Para acceder a la configuración, abre Configuración y selecciona Funciones avanzadas y, a continuación, Inteligencia avanzada. Aquí verás la opción "Process data only on device".

Configuración > Funciones avanzadas > Inteligencia avanzada

Samsung sigue igual de comprometido en ofrecer a los usuarios transparencia, capacidad de elección y control sobre sus dispositivos en este nuevo mundo épico. Todo depende de ti, y nunca ha sido tan fácil ver y entender lo que ocurre con tus datos en todo momento.

Tu privacidad está asegurada con Galaxy.

[1] La disponibilidad puede variar según el modelo de dispositivo, el sistema operativo o el mercado.