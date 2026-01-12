Google transforma clases en podcasts con IA en Classroom

Una nueva herramienta de Google Classroom convierte las lecciones en podcasts personalizados, mejorando la retención y el aprendizaje autónomo.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 5:10 pm

Google presentó una nueva función integrada en Google Classroom que permite a los docentes transformar sus clases en podcasts mediante IA. La herramienta, impulsada por Gemini, busca adaptar los contenidos académicos a formatos más cercanos al consumo digital de los estudiantes, especialmente aquellos habituados al audio bajo demanda.

“El uso de formatos como el podcast puede incrementar hasta en un 45% la retención de información en estudiantes que consumen contenidos digitales de manera habitual”, afirma Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

La función se encuentra disponible dentro del entorno de Gemini en Google Classroom. Desde allí, los docentes pueden definir el nivel educativo, elegir el tema central de la lección y establecer los objetivos de aprendizaje. A partir de esa información, la inteligencia artificial genera un contenido en audio alineado con la planificación académica.

Clases personalizadas en formato conversacional

Uno de los principales atractivos de esta herramienta es su nivel de personalización. Los profesores pueden decidir cuántas voces participarán en el podcast y seleccionar el estilo del diálogo, que puede ir desde una entrevista estructurada hasta una conversación más informal o una mesa de discusión.

“La personalización del contenido educativo mediante IA puede mejorar la participación estudiantil en aproximadamente un 35%, siempre que el docente mantenga un rol activo en la supervisión del material”, señala Paulet.

Esta función está habilitada para usuarios con suscripciones a Google Workspace Education en sus versiones Fundamentals, Standard y Plus, lo que amplía su alcance a instituciones educativas de distintos niveles.

El auge del podcast en el aprendizaje

El impulso de Google por el audio educativo responde a una tendencia creciente. El consumo de podcasts se ha expandido de forma sostenida entre los jóvenes. Solo en Estados Unidos, se calcula que cerca de 35 millones de personas de la Generación Z escuchan podcasts de manera mensual, lo que ha motivado a universidades y centros educativos a desarrollar sus propios contenidos en este formato.

Además de captar la atención, el formato permite que los alumnos repitan los episodios, estudien a su propio ritmo o recuperen contenidos en caso de ausencias, fortaleciendo así el aprendizaje autónomo.

IA en el aula: Oportunidades y precauciones

Pese a sus beneficios, el uso de inteligencia artificial en educación sigue generando debate. Google enfatiza que los contenidos creados con Gemini deben ser revisados y ajustados por los docentes antes de compartirse, con el fin de garantizar su precisión y adecuación al contexto educativo.

“Si bien la IA puede optimizar hasta en un 40% el tiempo de preparación de clases, la validación humana sigue siendo clave para asegurar la calidad académica”, advierte Paulet.

La función Gemini para Classroom fue lanzada inicialmente en 2024 y ha incorporado mejoras progresivas enfocadas en la creación de materiales personalizados y planes de clase más dinámicos.

Además de los podcasts, Google Classroom permite generar evaluaciones mediante IA. Los docentes pueden cargar documentos desde Google Drive o ingresar textos manualmente, seleccionar las competencias a evaluar y crear preguntas adaptadas al nivel de los estudiantes. Estas evaluaciones pueden editarse y exportarse a Google Forms o Documentos antes de su aplicación.