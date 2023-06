¿Qué hacer con una laptop dañada en 2023?

Si todo parece correcto, estos consejos pueden ayudarte a volver a ponerla en marcha: apaga la laptop, espera unos minutos y vuelve a encenderla. Saca la batería completamente de la carcasa y vuelve a colocarla antes de encender la laptop nuevamente.

Redacción T21 / 09.06.2023 / 9:31 pm

Lo has intentado todo y tu laptop sigue sin arrancar. Tanto si se trata de un problema de hardware o de software, decidir qué hacer a continuación es un dilema que todos han enfrentado con cierto temor. Hay muchas cosas que podrían afectar tu decisión, entre ellas cuánto tiempo tardarás antes de volver a utilizar tu laptop, qué antigüedad tiene, si está en garantía, si el daño es permanente y cuántos expertos informáticos pueden ayudarte a decidir qué hacer.

Tras el pánico inicial, lo segundo que hay que hacer es felicitarse por hacer copias de seguridad con regularidad, ¿verdad? Por otro lado, si siempre has tenido la intención de crear un sistema de copias de seguridad periódicas, pero nunca te has ocupado de ello y no utilizas una nube para almacenar tus cosas, querrás recuperar tus preciados datos lo antes posible.

En primer lugar, sigue estos pasos para confirmar que se trata de un problema de hardware y no de software. Responde estas preguntas: ¿Se ha agotado la batería? ¿La batería está baja, pero cargando? ¿Está encendida? ¿Funciona la luz de encendido? ¿Está el cable de alimentación correctamente conectado a la laptop, al transformador y a la toma de corriente? ¿Funcionará otro aparato con la misma fuente de alimentación?

Si todo parece correcto, estos consejos pueden ayudarte a volver a ponerla en marcha: apaga la laptop, espera unos minutos y vuelve a encenderla. Saca la batería completamente de la carcasa y vuelve a colocarla antes de encender la laptop nuevamente.

Microsoft sugiere que si la pantalla está en negro, pulses la tecla del logotipo de Windows + Ctrl + Mayús + B. Y, si se ha dormido y no se despierta, que pulses la tecla del logotipo de Windows + P o Ctrl + Alt + Supr.

Escucha cualquier sonido que haga la laptop al encenderla: si el ventilador está en marcha o el disco duro gira, puede que esté bien, pero que la pantalla esté dañada. Prueba a conectar una pantalla externa para acceder a los datos de tu equipo.

Si lo anterior no devuelve la vida a tu laptop y tiene acceso a Internet, busca sugerencias que puedan haber causado las fallas en la laptop; comunícate con el teléfono de ayuda oficial del fabricante o el manual para ver si puede solucionar el problema y si tiene una solución rápida o contacta directamente con el fabricante oficial para ver si puede reparar la laptop o si otro técnico de su zona es agente de la marca y modelo de tu laptop.

Evalúe su laptop y averigüe qué está dañado y qué no

Acer, un líder en la categoría de laptops, nos ofrece algunos consejos para evaluar qué está dañado y qué se puede salvar. “Si tu laptop tiene menos de 2 años y suponiendo que no la hayas dañado con agua o dejándola caer sobre una superficie dura, es probable que esté en garantía. Por tanto, contacta con el fabricante para conocer sus opciones. Incluso, si es un modelo antiguo, intenta ponerte en contacto con el fabricante oficial para ver si tienen un técnico o consulta con tu reparador local para ver si pueden trabajar en tu laptop.Una vez completada la evaluación y cuando sepa si se trata de algo que puede solucionar, como un problema con el teclado, el mouse o la pantalla, o si necesita que lo solucione un técnico, podrá decidir cómo proceder”, explica.

Repara tu laptop

Las laptops son casi tan modulares como las desktops. Pero, debido a su pequeño tamaño, no siempre son tan fáciles de reparar o actualizar como las desktops.

En algunos casos, las reparaciones son rápidas y no necesariamente caras. Tal vez necesite una batería nueva o una pieza para su micrófono, cámara, mouse, teclado o pantalla.

Habla con un experto que pueda indicarte opciones y si la laptop tiene arreglo. La decisión correcta podría ser llevar el dispositivo a tu técnico local o devolverlo al fabricante. Una vez reparada, puedes utilizarla, regalarla, venderla o darle un nuevo uso.

Reutilizar tu laptop

Una vez que se haya determinado que la laptop no se puede reparar, lo más importante que debes recordar es que si deseas reciclar o donar la laptop, debes extraer, limpiar o destruir correctamente el disco duro. Nunca tires una laptop a la basura; recíclala o dale un nuevo uso. Por ejemplo, si sólo se ha dañado la pantalla, puedes hacer mucho con ella conectándola a una pantalla externa. Si el mouse o el teclado no funcionan, pruebe con opciones enchufables o inalámbricas para ver si funcionan. Incluso, si el disco duro aún funciona, y la laptop está inutilizable por otros motivos, retíralo y utilízalo como disco duro externo.

Vender o reutilizar la laptop por piezas

Muchas personas buscan piezas de repuesto o laptops rotas para rescatar las piezas necesarias. Es poco probable que toda la laptop esté rota.

Dona tu laptop

Si la laptop aún funciona, pero no la necesitas, dónala a una organización que la reacondicionará y mejorará para otras personas que requieran una.

Recicla tu laptop

El mundo se enfrenta a un problema importante con los residuos electrónicos de laptops, televisores y teléfonos. Esto incluye cargadores, cables de alimentación, otros accesorios y máquinas. Solo alrededor del 15% de los desechos electrónicos se reciclan, aunque contienen materiales valiosos como oro, cobre y níquel que pueden reutilizarse. Todos debemos intentar ayudar al planeta haciendo algo sensato con los residuos electrónicos.