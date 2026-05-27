Herramientas de IA impulsan el nuevo emprendimiento móvil

La inteligencia artificial transforma celulares en centros de productividad, contenido y gestión para pequeños negocios y creadores digitales.

Redacción T21 / 27.05.2026 / 2:25 pm

Desde automatizar tareas hasta crear contenido para redes sociales, cada vez más emprendedores incorporan herramientas de inteligencia artificial en su día a día

La inteligencia artificial ya no es una tecnología exclusiva de grandes empresas. Actualmente, miles de emprendedores y pequeños negocios vienen incorporando herramientas de IA en su día a día para optimizar tareas, mejorar la atención al cliente, generar contenido y gestionar sus actividades de manera más eficiente.

En un contexto donde el celular se ha convertido en la principal herramienta de trabajo para muchos usuarios, contar con un smartphone potente, con buena autonomía y capacidades inteligentes resulta cada vez más importante. En esa línea, Xiaomi comparte tres herramientas de IA que vienen ganando protagonismo entre emprendedores, creadores de contenido y pequeños negocios:

Asistentes de IA para organización y generación de ideas. Herramientas como Google Gemini permiten resolver dudas, redactar textos, resumir información o generar ideas para redes sociales y negocios de forma rápida desde el smartphone. Esto facilita tareas cotidianas como responder correos, planificar publicaciones o crear descripciones de productos sin depender de una computadora. Actualmente, toda la Serie REDMI Note 15 es compatible con Google Gemini, integrando experiencias de IA más intuitivas y accesibles para el día a día. Búsquedas visuales y productividad más rápida. Funciones como Circle to Search with Google vienen transformando la forma en que los usuarios interactúan con el contenido. Con solo rodear un elemento en pantalla, es posible obtener información inmediata, traducir textos, identificar productos o buscar referencias sin cambiar de aplicación. Para emprendedores y creadores, esto representa una herramienta útil para investigar tendencias, encontrar inspiración o agilizar procesos de trabajo desde el celular. Edición inteligente de fotos y videos para redes sociales. La creación de contenido continúa siendo una de las principales necesidades para negocios y emprendimientos digitales. Hoy, los smartphones incorporan herramientas impulsadas por IA que permiten mejorar retratos, generar efectos dinámicos y editar contenido de forma más sencilla directamente desde el dispositivo. Además, tecnologías como Dynamic Shots 2.0 facilitan crear publicaciones más atractivas para plataformas como Instagram o TikTok, mientras que sensores avanzados y procesamiento inteligente ayudan a obtener mejores resultados incluso en escenarios de baja luz o movimiento.

En esa línea, equipos como el REDMI Note 15 Pro+ 5G integran herramientas de IA más personalizadas mediante Xiaomi HyperAI, además de capacidades avanzadas de fotografía móvil pensadas para quienes utilizan el smartphone como una herramienta clave de trabajo, creación de contenido y productividad diaria.

Con el crecimiento del emprendimiento digital y la economía de creadores, la inteligencia artificial se viene consolidando como un recurso cada vez más accesible para optimizar tareas y potenciar negocios desde cualquier lugar. Así, los smartphones evolucionan más allá de la conectividad, convirtiéndose en aliados estratégicos para quienes buscan trabajar, crear y gestionar proyectos de manera más eficiente.