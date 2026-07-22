HONOR lleva IA y 7000 mAh a tus viajes

La Serie 600 convierte fotografías en clips, amplía el zoom y ofrece hasta diez generaciones de video gratuitas al día.

Redacción T21 / 22.07.2026 / 6:20 pm

Desde capturar el amanecer en Machu Picchu hasta crear un video de tu aventura en Huacachina, estas herramientas impulsadas por IA te ayudarán a conservar cada recuerdo de tu viaje.

Las Fiestas Patrias son una de las temporadas más esperadas por los peruanos para hacer una pausa y descubrir nuevos destinos. Ya sea una escapada a Cusco, una caminata por la Laguna 69 en Áncash, una aventura en las dunas de Huacachina, un recorrido por Kuélap o unos días de descanso en las playas de Máncora, el smartphone se convierte en el mejor compañero para capturar cada experiencia.

Sin embargo, más allá de una buena cámara, hoy la inteligencia artificial ofrece herramientas que permiten tomar mejores fotografías, editar contenido en segundos y crear recuerdos únicos. Si estás preparando tu próximo viaje, estas son algunas funciones que no pueden faltar en tu smartphone.

Una cámara que capture cada detalle

Los paisajes del Perú merecen fotografías llenas de color y definición. Una cámara de alta resolución, como la Cámara Ultra AI de 200MP de la Serie HONOR 600, junto con la estabilización óptica (OIS) y la inteligencia artificial, ayuda a obtener imágenes más nítidas incluso en escenarios con poca luz, como un atardecer en la Costa Verde, un amanecer en Machu Picchu o una noche estrellada en el desierto de Huacachina.

Convierte tus fotos en videos con IA

Después de un viaje, las fotografías suelen quedarse en la galería. Con Imagen a Video con AI 2.0, disponible en toda la Serie HONOR 600, es posible transformarlas en videos dinámicos en pocos minutos. Solo se debe elegir una imagen, ya sea la llegada a Kuélap, un paseo en sandboard por Huacachina o una tarde en las playas de Máncora, seleccionar una de las plantillas disponibles y dejar que la inteligencia artificial haga el resto.

La herramienta ofrece opciones para distintos estilos de contenido, desde crear un efecto cinematográfico de la Laguna 69 en Áncash hasta animar un dibujo hecho por los más pequeños, mostrar la evolución de una persona con dos fotografías o darle un toque divertido a la imagen de una mascota durante las vacaciones.

Crea contenido para redes sociales en minutos

Para quienes comparten cada aventura en Instagram o TikTok, la inteligencia artificial ayuda a crear contenido más atractivo sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales. Ya sea un recorrido por las calles de Cusco o un atardecer en Máncora, con Imagen a Video con AI 2.0 el video está listo en menos de tres minutos y se puede acceder a la función directamente desde la galería o mediante el AI Button, un acceso rápido que simplifica todo el proceso.

Acércate a los detalles sin perder calidad

No siempre es posible estar cerca del lugar que se quiere fotografiar. Al visitar un mirador en el Valle Sagrado, observar fauna silvestre en la Reserva Nacional de Paracas o capturar detalles de la fortaleza de Kuélap, contar con funciones de zoom impulsadas por inteligencia artificial hace la diferencia. En el caso del HONOR 600 Pro, su cámara telefoto periscópica de 50MP, con zoom óptico de 3.5x y hasta 120x de zoom digital, permite obtener imágenes más claras incluso a larga distancia.

Comparte tus recuerdos sin costos adicionales

Una de las ventajas de Imagen a Video con AI 2.0 es que está incluida sin costo adicional en toda la Serie HONOR 600. A diferencia de otras plataformas que requieren una suscripción para generar videos con inteligencia artificial, HONOR ofrece hasta 10 generaciones gratuitas al día, para experimentar con las fotografías durante todo el recorrido, ya sea entre las dunas de Huacachina, los caminos de Cusco o las playas del norte.

Una batería que sigue tu ritmo

Nada arruina más un viaje que ver el ícono de batería en rojo justo cuando se necesita esa última foto o video. La Serie HONOR 600 responde a esto con su batería más grande hasta la fecha, de 7000mAh, sin que el equipo gane en grosor ni en peso. Con carga rápida de 80W, recuperar energía toma solo minutos, ideal antes de salir a explorar o durante una parada en el camino. El HONOR 600 Pro suma carga inalámbrica de 50W, y ambos modelos pueden prestar batería a otros dispositivos gracias a su función de carga reversa, perfecta para socorrer a un amigo de viaje sin cargador a la mano. Gestionada por IA, la energía se administra de forma inteligente para rendir hasta dos días completos, incluso con uso constante en fotos, videos y navegación.

Estas Fiestas Patrias, cada destino tiene una historia por contar. Con un smartphone equipado con herramientas de inteligencia artificia y una batería potente, es posible conservar esos recuerdos con fotografías de mayor calidad y convertir los mejores momentos en videos listos para compartir con familiares y amigos.

Los equipos de la Serie HONOR 600 ya están disponibles en nuestro país. Las personas interesadas en adquirirlos pueden encontrarlos en las 19 tiendas físicas de HONOR a nivel nacional, así como en su HONOR Store Online (https://www.honor.com/pe/shop/).