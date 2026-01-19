HONOR X7d llega a Perú con resistencia e IA
Durabilidad extrema, batería gigante y nuevas funciones inteligentes.
Redacción T21 / 19.01.2026 / 11:30 am
HONOR, marca global en IA para dispositivos y ecosistemas, anunció la llegada del nuevo HONOR X7d a Perú, la más reciente incorporación a su reconocida línea X Series. Marcando un nuevo referente en la industria de smartphones de gama de entrada, con mayor durabilidad y nueva interacción por IA, el HONOR X7d ofrece Protección Premium contra caídas 5 estrellas, resistencia al agua IP65, una robusta batería dual de 6500mAh, cámara principal Ultra-Clear de 108MP y su impresionante botón AI.
El HONOR X7d refleja el compromiso de HONOR con el país de seguir ofreciendo un amplio portafolio para todas las necesidades, en este caso, con un smartphone práctico y lleno de funciones, pensado para consumidores que buscan un dispositivo accesible pero que no quieren renunciar a la interacción con IA en su día a día.
Posicionado como un smartphone resistente de gama de entrada, el HONOR X7d ofrece una protección integral contra daños, respaldada por la prestigiosa Certificación SGS Premium de Rendimiento por resistencia a golpes y caídas, capaz de soportar impactos desde alturas de hasta 1.8 metros. Las esquinas reforzadas con una estructura envolvente, junto con su diseño de amortiguación y protección contra impactos y la distribución descentralizada de fuerzas, protegen el dispositivo frente a los impactos cotidianos.
Gracias a su resistencia al agua IP65, el robusto diseño del HONOR X7d está aún más reforzado, por lo que no teme a salpicaduras, enjuagues o contacto accidental con agua. El dispositivo ha sido probado para funcionar incluso después de sumergirse hasta 0.5 metros durante 1 minuto, convirtiéndolo en un compañero confiable en distintas situaciones y entornos. Además, con la mejora de la respuesta táctil con dedos húmedos, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia táctil fluida, incluso con los dedos húmedos o grasosos.
Equipado con una batería de gran capacidad de 6500mAh, el HONOR X7d ofrece la mayor autonomía dentro de su categoría, brindando funcionamiento durante todo el día y hasta 5 años de durabilidad extrema. Su diseño de batería de doble celda permite una mayor duración, carga más rápida y una estructura más fuerte y segura. Gracias a la supervisión de temperatura en múltiples puntos, la batería funciona de manera óptima en rangos de -20 °C a 55 °C, permitiendo que el dispositivo rinda perfectamente en las condiciones más extremas, desde nevadas hasta desiertos. Además, con la carga rápida HONOR SuperCharge de 35W, la batería se recarga rápidamente para un uso prolongado.
Como el primer smartphone de su categoría en contar con un Botón IA, el HONOR X7d ofrece una nueva forma de interacción con inteligencia artificial a través de este diseño sutil.
El Botón IA permite dos modos de interacción según la función deseada: con un toque simple, los usuarios pueden abrir una aplicación personalizada o realizar tareas como limpieza de fondo y optimización del dispositivo; con una presión prolongada, se activan funciones como traducción por IA y creación asistida por IA, brindando una experiencia personalizada y fluida en el uso diario.
Además, impulsado por el último MagicOS 9.0 basado en Android 15, el HONOR X7d integra diversas funciones inteligentes, incluyendo Magic Capsule, Magic Portal, Circle to Search y Google Gemini Assistant, así como funciones de edición con IA, como Extensión de imagen con AI, Escalamiento de foto por AI, Recorte AI, entre otras, convirtiéndolo en el mejor compañero para el trabajo y la vida diaria.
Equipado con una cámara Ultra-Clara de 108MP, el HONOR X7d captura imágenes con detalles excepcionales y mayor brillo, ofreciendo a los usuarios la mejor experiencia fotográfica incluso en condiciones de poca luz. Con zoom de 3x y tres modos de retrato distintos —Retrato ambiental 1x, Retrato atmosférico 2x y Retrato de cerca 3x—, los usuarios pueden crear impresionantes retratos con diferentes distancias focales.
Además, el HONOR X7d integra funciones de fotografía con IA, como Borrador AI, Remover reflejos con AI y Estilo AI, que mejoran la calidad de las imágenes y optimizan la experiencia de edición fotográfica directamente en el smartphone.
Este dispositivo cuenta con hasta 256GB de almacenamiento interno, lo que permite guardar más de 150,000 fotos, ofreciendo espacio suficiente para conservar años de recuerdos preciados. Esta eficiencia se complementa con la innovadora tecnología RAM Turbo de HONOR, que brinda una experiencia equivalente a 16GB de RAM (8GB físicos + 8GB virtuales). Esto asegura un rendimiento fluido incluso tras un uso prolongado, permitiendo a los usuarios multitareas y cambiar entre aplicaciones sin esfuerzo.
Para satisfacer los diversos gustos de los usuarios, el HONOR X7d está disponible en colores Negro Nocturno, Azul Cian y Plata Meteoro.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.