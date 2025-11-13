HUAWEI MatePad 12 X revoluciona el mercado de tablets

Huawei desafía a Apple y Samsung con características premium sin costo adicional en su MatePad 12 X.

Redacción T21 / 13.11.2025 / 9:33 pm

Huawei ha sido una de las marcas con mayor crecimiento en el mercado de tablets durante 2025.

Huawei ofrece sin costo adicional cosas para mejorar la experiencia de uso, que Apple y Samsung cobran por separado.

Según los últimos datos de la firma de análisis de mercado, Canalys, durante el segundo trimestre del año, las 3 marcas que más tablets vendieron en todo el mundo fueron Apple, Samsung y Huawei, siendo esta última la que más creció de las 3, con un 28 % más de cuota de mercado en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo del 2024. Y la razón de este crecimiento, se debe a que Huawei realmente se está poniendo las pilas con su división de tablets, borrando cada vez más los límites entre una tablet y una laptop. Y su más reciente tablet, la HUAWEI MatePad 12 X 2025, es un claro ejemplo del por qué deberías olvidarte del iPad Air o una Galaxy Tab.

1) Trabaja como en una PC con licencia de por vida

Gracias a accesorios como el Magic Keyboard, o el Book Cover Keyboard de la Galaxy Tab, es posible trabajar en la edición y creación de documentos, lo cual es muy útil para estudiantes y profesionales que trabajan con reportes o textos todos los días, sin embargo, las opciones nativas para la edición de estos archivos -–en ambas tablets— no son muy cómodas, lo que obliga a muchos usuarios a usar alternativas como Microsoft Office, que, si bien tiene muchas funciones en su versión para tablets, se queda corta en comparación con las funciones que incluye en su versión para laptops.

En el caso de la MatePad 12 X, Huawei incluyó WPS Office —rival directo de Microsoft Office— en su versión para PC: la tablet de Huawei incluye el mismo editor para documentos, hojas de cálculo y presentaciones disponible para PC. Lo mejor de todo es que, a diferencia de Microsoft Office, que te obliga a pagar para usar todas sus funciones, WPS Office PC no tiene costo, y la licencia es de por vida, por lo que te vas a ahorrar miles de pesos en una suscripción si eliges la tablet de Huawei.

Por otro lado, tanto el Magic Keyboard como el Book Cover Keyboard tienen un costo adicional al de la tablet, mientras que Huawei regala el teclado magnético para trabajar de manera más cómoda con la MatePad 12 X.

2) Olvídate de accesorios especiales para reducir los reflejos

Por mucho que Apple y Samsung digan que sus tablets incluyen tecnología antirreflejos, si has usado cualquiera en exteriores, sabrás que es muy incómodo trabajar bajo la luz del sol. Esto obliga a mucha gente a comprar protectores de pantalla especiales antirreflejos, los cuales también llegan a ofrecer una sensación similar a la de la pluma sobre el papel cuando se usa algún lápiz óptico.

Y una vez más, el gasto que supone reducir estos reflejos puede ser aproximadamente de unos 25 dólares, sin embargo, la MatePad 12 X tiene una versión que ya incluye esta tecnología, la cual Huawei llama Pantalla PaperMatte.

Esta tecnología PaperMatte incorpora una tecnología antirreflejos, que la hace perfecta para usarla en cualquier lugar, ya que consigue eliminar el 97% de las interferencias de la luz, para que puedas disfrutar de una visión nítida en cualquier momento del día, incluso bajo la luz directa. De igual forma, Huawei asegura que esta tecnología reduce el índice de fatiga ocular en un 34 % y la fatiga cerebral en un 14 %, y también ofrece esta sensación de pluma sobre el papel cuando se utiliza su M-Pencil, que es el siguiente punto a favor de esta tablet.

3) Un stylus muy superior y diseñado para creativos

Si te gusta dibujar, pintar o tomar notas a mano, es fundamental un lápiz óptico, y, aunque hay varias alternativas de fabricantes para tener un stylus compatible con una iPad o Galaxy Tab a un precio más económico, la mejor experiencia se obtiene con las opciones oficiales, el Apple Pencil y el S-Pen.

Aunque claro, Apple te cobra adicional por el Apple Pencil, y Samsung sí llega a incluir un S-Pen de regalo en varias de sus tablets. En el caso de la MatePad 12 X, el stylus viene de manera gratuita, por lo que se iguala a Samsung en ese sentido, sin embargo, el lápiz óptico que regala Huawei es el M-Pencil Pro, su lápiz más avanzado, que deja muy por detrás en funciones al S-Pen, y también supera en algunas cosas al Apple Pencil Pro.

Por ejemplo, para pintar o dibujar digitalmente, la presión es fundamental, pues tal y como pasaría con un pincel o un lápiz, la presión sobre el lienzo o el papel genera resultados diferentes. Por esa razón, el HUAWEI M-Pencil Pro puede ofrecer hasta 16,483 niveles de sensibilidad a la presión, eso es más de 4 veces la sensibilidad que alcanza el Apple Pencil Pro y el S-Pen.

Esto permite que los creativos puedan crear obras digitales de manera más sencilla sin necesidad de recurrir a varios procesos de edición de su obra, pues con el HUAWEI M-Pencil Pro es posible marcar desde una línea ligera con una mínima presión, así como incrementar su grosor si se aplica más presión al lápiz.

Y para todo artista digital, la MatePad 12 X incluye un programa para pintar o dibujar de manera profesional llamado GoPaint, el cual se puede comparar a Procreate, y no tiene costo, mientras que ni Apple ni Samsung incluyen una plataforma gratuita para artistas digitales.

Con estas 3 razones de peso quizá ahora tengas más claro por qué Huawei ha ido incrementando su cuota de mercado en lo que respecta a tablets, y quizá te plantees comprar una MatePad 12 X antes que una iPad o Galaxy Tab.

Precio y disponibilidad

La HUAWEI MatePad 12 X está disponible en colores Blanco y Verde en la HUAWEI Online Store a un precio inicial de S/ 2599.