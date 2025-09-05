IA en la ciberseguridad empresarial del Perú

La inteligencia artificial ayuda a prevenir ataques y proteger a las empresas frente al auge del phishing.

Redacción T21 / 05.09.2025 / 9:11 am

El phishing es hoy la estafa más común, los delincuentes se hacen pasar por entidades confiables para robar contraseñas y datos personales.

En un entorno cada vez más digital, y donde los ataques informáticos a personas y a empresas van en aumento en el país, la ciberseguridad se ha vuelto prioridad y un elemento trascendental en las organizaciones. Una clara muestra de esta problemática es que, según ESET, en 2024 se detectaron más de un millón de intentos únicos de phishing en el Perú, la cifra más alta de la historia.

Pero esta situación ha tomado incluso mayor relieve en los últimos meses, debido a la evolución de la Inteligencia Artificial (IA), que viene siendo usada por inescrupulosos para vulnerar los sistemas de las empresas, y para hacerse pasar por entidades y personajes confiables para engañar a los ciudadanos ofreciéndoles falsas oportunidades de inversión, y/o robar su información personal.

Sin embargo, esta tecnología también abre una vía de solución. A escala global, la IA se ha convertido en una de las herramientas más valiosas para reforzar la ciberseguridad empresarial: detecta patrones anómalos y permite responder con mayor rapidez y precisión que los sistemas tradicionales. Esto es clave para pasar de un enfoque reactivo a otro proactivo y predictivo, combinando velocidad de análisis, automatización y aprendizaje continuo.

¿Qué ofrece la IA a las empresas? Detección temprana de amenazas y prevención de fraudes y phishing, a través de análisis en tiempo real de grandes volúmenes de información; automatización de respuesta a incidentes ante amenazas confirmadas, reduciendo el alcance del impacto de un ataque; análisis predictivos; protección de equipos; entre otros.

Frente a este escenario, Claro empresas ha reforzado sus capacidades con un Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC) que opera 24/7 y utiliza IA para vigilar, detectar, contener y responder a incidentes en tiempo real. Este centro combina monitoreo continuo, análisis avanzado de amenazas y un equipo de expertos especializados.

Además, la compañía ofrece un portafolio integral de soluciones de ciberseguridad que abarca ciber inteligencia (monitoreo y alerta temprana de riesgos), protección perimetral y de endpoints (resguardo de redes y dispositivos), así como servicios en la nube (seguridad y continuidad de negocio en cloud). A través de estas iniciativas y de espacios de formación como los Tech Nights, se busca fortalecer la cultura de prevención digital en el país. En esa línea, Claro empresas reafirma su compromiso con brindar protección confiable a organizaciones de todos los tamaños.