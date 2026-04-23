Cuando la IA decide, ¿quién controla realmente?

La Inteligencia Artificial IA decide más, pero el humano define reglas, valida y gobierna cada resultado crítico.

Redacción T21 / 23.04.2026 / 10:33 am

En línea con la tendencia “autonomía orquestada por humanos” del informe NTT DATA Foresight 2026, la séptima edición de The Future Uncovered analizó cómo la evolución de la IA redefine el equilibrio entre autonomía tecnológica y supervisión humana y cómo impacta eso en la sociedad.

NTT DATA, líder global en AI, negocios digitales y servicios tecnológicos, presentó una nueva edición de The Future Uncovered (TFU), el espacio de diálogo para periodistas, líderes de opinión y comunicadores de la región. En este caso, la conversación estuvo alineada con una de las tendencias clave del informe NTT DATA Foresight 2026: “autonomía orquestada por humanos”, que plantea un escenario donde la autonomía tecnológica necesita una supervisión humana cada vez más estratégica.

La tecnología está ingresando en una nueva fase, tal vez la más transformadora desde la primera Revolución Industrial: la evolución desde la automatización hasta la autonomía, con sistemas inteligentes que además de ejecutar tareas, analizan grandes volúmenes de información, aprenden de los datos y toman decisiones en tiempo real.

Esta evolución redefine el rol de las personas, que dejan de ocupar su tiempo en tareas operativas y lo vuelcan a funciones más estratégicas: interpretar, validar, decidir y establecer los criterios bajo los cuales actúan los sistemas. El futuro no estará dominado por máquinas autónomas, sino por sistemas inteligentes operando bajo supervisión humana. El desafío pasa del “hacer” a “dirigir cómo se hace”.

Este cambio es visible en distintos sectores. En el financiero, por ejemplo, algoritmos analizan miles de variables y sugieren decisiones de crédito en segundos. En la industria, sistemas autónomos ajustan procesos productivos y anticipan fallas antes de que ocurran. En telecomunicaciones, las redes se autooptimizan de forma dinámica para evitar congestión y mejorar la experiencia del usuario.

En este contexto, uno de los grandes temas de debate es la necesidad de generar confianza. Para que estas tecnologías puedan adoptarse de manera sostenible, las decisiones deben ser comprensibles, trazables y alineadas con reglas claras. Cuando esto no sucede, aparecen riesgos como decisiones difíciles de explicar, posibles sesgos o sospechas por parte de clientes y usuarios.

Por eso, es fundamental adoptar estas tecnologías con un marco adecuado de control para evitar riesgos que excedan lo tecnológico. Gobernar la autonomía implica definir desde el diseño mismo de los sistemas qué decisiones pueden tomar, bajo qué condiciones y cuándo debe intervenir una persona. También, establecer mecanismos de seguimiento para entender qué ocurrió en cada caso y por qué.

“Frente a este escenario, las organizaciones que logren liderar esta transformación serán aquellas capaces de equilibrar tres dimensiones clave: la velocidad de la IA, la gobernanza y transparencia de los sistemas, y la supervisión humana en los procesos críticos”, explicó Carles Company Ros, Head of Business Process Services - Iberia, International Organisations, LATAM and Consulting in Benelux and France at NTT DATA “El futuro no pertenece a las máquinas, sino a quienes sepan orquestar la inteligencia manteniendo al humano en el control”. concluyó.