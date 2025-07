IA: La decisión que las empresas no deben postergar

La inteligencia artificial ya impacta sectores clave en Perú y exige acción inmediata de los líderes empresariales.

Redacción T21 / 08.07.2025 / 9:13 am

Paul Mera, Regional Pre-Sales Leader de Business IT, compartió en Perú Business Fest una hoja de ruta concreta para implementar IA de forma práctica y progresiva.

“No necesitas un doctorado ni un presupuesto millonario. Hoy la IA es más accesible que nunca”, afirmó.

Durante su participación en el Perú Business Fest, Paul Mera, Regional Pre-Sales Leader de Business IT, compartió una reflexión clave a los líderes empresariales del país: “La inteligencia artificial ya no es el futuro, es tu próxima decisión”. Con esa premisa, abordó uno de los temas más urgentes del entorno corporativo actual: cómo pasar del discurso a la acción frente al avance de la IA.

La charla, titulada “La decisión que no puedes postergar”, ofreció una mirada directa y práctica sobre los desafíos y oportunidades de integrar soluciones de inteligencia artificial en negocios peruanos de distintos sectores. Mera destacó que el verdadero riesgo hoy no es implementar mal la IA, sino no implementarla en absoluto: “Si no actúan, otros lo harán y los adelantarán”, señaló.

En ese sentido, para aterrizar el concepto con casos concretos e impacto real compartió ejemplos de uso que ya están generando resultados tangibles:

En agroindustria , herramientas de IA están ayudando a optimizar el riego y aumentar el rendimiento económico en un 25%, todo desde un smartphone.

, herramientas de IA están ayudando a optimizar el y aumentar el rendimiento económico en un 25%, todo desde un smartphone. En salud , asistentes inteligentes procesan miles de patrones en segundos para ayudar a los médicos en diagnósticos más rápidos.

, asistentes inteligentes procesan miles de en segundos para ayudar a los médicos en diagnósticos más rápidos. En logística, la optimización de rutas gracias a IA permitió a una empresa reducir más de 100 millones de kilómetros recorridos al año, con un ahorro de 400 millones de dólares en combustible.

Además, uno de los mensajes clave del vocero fue que la adopción de IA no debe postergarse por miedo ni por falta de grandes recursos. Por lo cual, propuso una hoja de ruta concreta para comenzar:

Usar herramientas accesibles y probarlas internamente. Identificar casos de uso pequeños, pero con efecto claro en el negocio. Generar pilotos y aprender iterando. Medir retorno desde el primer momento. Elegir aliados estratégicos y escalar de forma progresiva.

“La IA no es ciencia ficción. Es una infraestructura invisible que ya está mejorando procesos, reduciendo tiempos y elevando la experiencia del cliente. El mejor día para empezar fue ayer. El segundo mejor, es hoy”, concluyó.