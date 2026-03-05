La IA ingresa a la vida cotidiana

Personas de todo el mundo ya usan inteligencia artificial para estudiar, planificar y tomar decisiones personales.

Redacción T21 / 05.03.2026 / 12:03 pm

Desde el apoyo en los estudios hasta la planificación del ocio o la optimización del dinero, la inteligencia artificial gana terreno en las decisiones cotidianas de las personas en todo el mundo.

La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro: es parte activa de la vida diaria en América Latina y en el mundo. Desde apoyar tareas educativas hasta ayudar a organizar el tiempo libre o gestionar finanzas personales, cada vez más personas confían en la IA para tomar decisiones y optimizar su rutina. Así lo revela el más reciente estudio Lenguaje Digital de Kaspersky-Corpa, que confirma una creciente disposición a delegar en estas herramientas aspectos clave de la vida cotidiana.

Actualmente, según datos de Similar Web, solo el sitio oficial de ChatGPT registró 5 mil 700 millones de visitas durante el pasado mes de enero, más del doble de las 2 mil millones alcanzadas en abril de 2024. Estas cifras reflejan no solo el crecimiento exponencial de la tecnología, sino también su rápida integración en la vida de millones de usuarios.

De acuerdo con los resultados del estudio, el 60% de los encuestados afirma que utilizaría la IA para ayudar con los estudios propios o de sus hijos, mientras que un 40% la ve como una aliada para planificar actividades personales, como vacaciones o alternativas de entretenimiento. En el ámbito financiero, un 30% dice estar dispuesto a usarla para maximizar el uso de su dinero a través de decisiones de inversión, y un 9% incluso considera que los algoritmos pueden ser útiles para encontrar pareja en aplicaciones de citas.

Este creciente nivel de confianza refleja un cambio profundo en la relación entre las personas y la tecnología: la IA ya no solo se percibe como una herramienta de productividad, sino como un “asistente personal” capaz de influir en decisiones sensibles y muy personales. Sin embargo, esta dependencia también abre la puerta a nuevos riesgos.

Entre las principales consecuencias negativas de este escenario está la posibilidad de una confianza excesiva en recomendaciones automatizadas, así como un aumento de amenazas digitales más sofisticadas, como fraudes impulsados por IA, suplantaciones de identidad mediante deepfakes o campañas de phishing cada vez más creíbles. A medida que la tecnología se integra en más ámbitos de la vida diaria, también crece la superficie de ataque para los ciberdelincuentes.

“El rápido progreso de la inteligencia artificial está transformando la manera en que interactuamos con la tecnología y nos obliga a revisar con mayor cuidado no solo el uso que hacemos de estas herramientas, sino también la información que compartimos con ellas, la forma en que esos datos son analizados y el grado de decisiones que estamos dispuestos a dejar en manos de sistemas automatizados. En este contexto, comprender los alcances, riesgos y responsabilidades asociados al uso de la IA deja de ser un conocimiento especializado y pasa a convertirse en una habilidad esencial. La alfabetización digital ya no es un valor agregado, sino un requisito indispensable para utilizar estas plataformas de manera informada, segura y verdaderamente consciente”, señala Carolina Mojica, Gerente de Productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina.

Para reducir los riesgos asociados al uso de la inteligencia artificial en la vida diaria, los especialistas de Kaspersky recomiendan: