IA responsable y privacidad para educar en digital

En un centro de ciberseguridad, una líder activa controles familiares, verifica contenido con método crítico y marca señales de IA, mostrando bienestar, privacidad y ciudadanía digital en acción.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 4:14 pm

En un contexto donde la "Privacidad" es la mayor preocupación de seguridad para los peruanos y el interés por juegos educativos online creció un 50%, Google presenta recursos estratégicos que integran pensamiento crítico y protección avanzada para fortalecer la ciudadanía digital en el país y en toda la región.

Mientras América Latina lidera globalmente el uso de la inteligencia artificial (IA) para el aprendizaje —superando el promedio mundial (74%) en países como Brasil (79%), México (77%) y Argentina (75%)—[1], el desafío de la seguridad digital cobra más relevancia. Por eso, en el marco del Día de la Internet Segura, Google comparte recursos diseñados para que niños, adolescentes, familias y educadores de la región cuenten con las herramientas necesarias para navegar esta aceleración tecnológica en un entorno digital confiable y seguro.

“La inteligencia artificial es una oportunidad para rediseñar cómo aprendemos a cuidarnos en el entorno digital. Nuestro compromiso es asegurar que cada usuario en América Latina cuente con las protecciones necesarias para explorar y crear, con la certeza de que su seguridad es nuestra prioridad”, explica Priscila Couto, Líder de Programa de Confianza y Seguridad para Google en América Latina.

1) IA como motor del pensamiento crítico

“El objetivo de la IA en la educación no es dar respuestas rápidas, sino fomentar la curiosidad”, señala Couto. A través de funciones como el Aprendizaje Guiado en Gemini, los estudiantes son guiados paso a paso para resolver problemas complejos, priorizando el razonamiento crítico por encima de los atajos.

2) Equilibrio digital y autonomía supervisada

El bienestar digital requiere límites inteligentes, y herramientas como Family Link permiten hoy a las familias definir reglas digitales claras. Con un nuevo diseño más intuitivo, facilita la gestión de varios hijos ya que permite navegar entre los perfiles y gestionar los dispositivos desde una sola página, con opciones más avanzadas a un solo clic. La nueva pestaña Tiempo de uso presenta todas las herramientas de gestión del tiempo de uso en un único lugar de fácil acceso: desde el resumen de uso de cada dispositivo y establecer límites de tiempo, hasta ajustar fácilmente los controles de Tiempo de descanso y Horario escolar (ya disponible en teléfonos y tablets Android). Al mismo tiempo, las familias pueden gestionar la configuración de datos de la cuenta, los permisos y filtros de las aplicaciones y la ubicación para estar al tanto de sus hijos dondequiera que estén.

Para los adolescentes, YouTube ha reforzado sus cuentas supervisadas. Ahora, es posible crear una nueva cuenta infantil y cambiar fácilmente de cuenta en la aplicación móvil según quién esté viendo el programa. Esto garantiza que todos los miembros de la familia disfruten de la experiencia de visualización ideal, con la configuración de contenido adecuada y recomendaciones de contenido apropiado para su edad.

También se puede establecer un control en el tiempo de visualización de Shorts. Y pronto, con la opción de ajustarlo a cero: una función pionera en la industria que permite controlar con precisión la cantidad de contenido corto que ven los menores. Eso no es todo. Los responsables de cuentas supervisadas pueden configurar recordatorios personalizados para la hora de dormir y para tomar un descanso, que complementan las protecciones de bienestar predeterminadas para adolescentes.

3) Acceso a contenido de calidad

El objetivo de YouTube no es solo que los jóvenes encuentren vídeos, sino que ese contenido sea valioso. Por eso, cuenta con nuevos principios y una guía para creadores que priorizan videos divertidos, enriquecedores y adecuados para la edad de los adolescentes. Estos principios ayudan al sistema de recomendaciones de la plataforma a destacar y mostrar contenidos que aporten positivamente a su desarrollo.

Asimismo, recientemente, YouTube se convirtió en el hogar de la biblioteca digital más grande de Plaza Sésamo, con más de 100 episodios completos disponibles en YouTube y YouTube Kids (en los canales Sesame Street y Sesame Street Classics). De esta manera, los más chicos pueden aprender y divertirse junto a sus personajes favoritos en un entorno diseñado para ellos.

4) Combatiendo la desinformación en la era generativa

Dada la sofisticación de las herramientas actuales, Google recomienda la capacitación continua para el desarrollo de la alfabetización digital y mediática. Con este objetivo, a partir de hoy, Google for Education transforma sus programas educativos en cursos online disponibles en todo el mundo: “Meet LEO”, “Meet LEA” y “Super Searchers” dirigidos a educadores, familias y personas en general. Allí se destaca el método “SIFT”: Stop -detenerse, en español-, Investigate the source -investigar la fuente-, Find better coverage -buscar mejores fuentes- y Trace claims -rastrear citas e información del contexto original-, clave para evaluar la información disponible en internet.

¡Más sobre los cursos online!

“Meet LEO” busca capacitar a educadores para acercar a las familias soluciones de seguridad online (por ejemplo, Family Link), creando familias más seguras y confiadas.

“Meet LEA” está diseñado como un taller interactivo para empoderar a una amplia audiencia de educadores para comprender y utilizar mejor las funciones de inteligencia artificial del Buscador y otros productos de Google en entornos de aprendizaje.

“Super Searchers” ayuda a las personas a evaluar críticamente y contextualizar la información en línea utilizando las mejores prácticas, como el método SIFT.

Además, se han integrado tecnologías de vanguardia como SynthID —marcas de agua digitales para contenido generado por IA— incorporada en Gemini y la función “Acerca de esta imagen”, que ayuda a los usuarios a verificar el origen y contexto de los contenidos visuales.

5) Ciudadanía digital para el siglo XXI

La seguridad trasciende lo técnico; es una cuestión de respeto y empatía. Mediante el programa gratuito “Sé Genial en Internet”, Google busca que los jóvenes aprendan a ser inteligentes, estar alerta y ser amables en línea. Para expandir estos buenos hábitos, en agosto de 2025, lanzó una guía de alfabetización en IA para que educadores de 2.º a 8.º grado puedan enseñar los conceptos básicos de esta tecnología.

Al integrar estas protecciones, se garantiza que la tecnología siga siendo un motor de oportunidades y creatividad para toda la región.

¿Qué buscan los peruanos sobre seguridad digital?

Datos de Google Trends reflejan una preocupación creciente por la seguridad digital y herramientas para acompañar a niños y familias en internet.

En Perú, el término “Privacidad” fue el más popular relacionado a la seguridad digital.

relacionado a la Perú fue el sexto país con mayor interés de búsqueda en “tablet para niños” en 2025. “Laptop niños” fue la búsqueda más popular de dispositivos móviles para niños en el país en 2025, y “tablet” fue la búsqueda más popular de regalos infantiles ese mismo año.

en “tablet para niños” en 2025. “Laptop niños” fue la en el país en 2025, y “tablet” fue la ese mismo año. El interés de búsqueda en juegos educativos en línea aumentó un 50% en Perú en 2025 en comparación con 2024.

en línea aumentó un en Perú en 2025 en comparación con 2024. “ Qué es el grooming en redes sociales ” y “qué es ciberacoso” fueron las búsquedas más populares en redes sociales en Perú en 2025.

” y fueron las búsquedas más populares en redes sociales en Perú en 2025. Perú fue el noveno país con mayor interés de búsqueda en ciberacoso en 2025.

En Perú, las preguntas más populares fueron “como desactivar mi facebook” y "cómo bloquear un celular robado”.

A continuación, las principales tendencias:

Los temas más populares en Perú en torno a la seguridad digital son:

Contraseña Estafa Copia de seguridad Seguridad informática Software antivirus

Las preguntas de mayor interés sobre seguridad digital en Perú son:

¿Cómo recuperar mi contraseña de Gmail? ¿Cómo cambiar la contraseña de Gmail? ¿Cómo ver la contraseña de wifi en mi PC? ¿Cómo poner contraseña a mi laptop? ¿Cómo ver mi contraseña de Gmail?

[1] Our life with Google 2026: informe de Google elaborado por Ipsos.