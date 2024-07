Impulsando la inclusión femenina en el mundo gamer

KateGaming, otra de las participantes del torneo, compartió su entusiasmo: "Las chicas juegan videojuegos, no es exclusivo de los chicos y algunas lo hacen muy bien de manera competitiva. Es genial que estén haciendo más torneos para ellas. Es muy lindo que poco a poco se incluyan más a las mujeres porque también hay potencial y talento oculto por ahí. Que se quite el estereotipo de que las mujeres no saben jugar, hay algunas personas que no tienen respeto y por el simple hecho de ser chica ya dicen comentarios como 'ya perdimos' o cosas por el estilo. Siento que deberían tomarlo con más calma, al final de todo, los juegos son para divertirnos y desestresarnos".