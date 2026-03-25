La infraestructura TI resiliente garantiza la continuidad del negocio

Panduit destaca diseño, redundancia y monitoreo como pilares ante fallas, IA y crecimiento exponencial de datos.

Redacción T21 / 25.03.2026 / 10:39 am

Organizaciones priorizan infraestructuras capaces de resistir fallas, adaptarse a nuevas demandas y recuperarse rápidamente ante incidentes.

Panduit destaca la importancia del diseño, la redundancia y el monitoreo para garantizar operaciones críticas.

En un entorno marcado por la transformación digital, el crecimiento del tráfico de datos y la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, la resiliencia de la infraestructura tecnológica se ha convertido en un factor clave para la continuidad operativa de las organizaciones. Desde su experiencia en soluciones de infraestructura física y conectividad para redes y centros de datos, Panduit advierte que hoy las empresas necesitan plataformas tecnológicas capaces de mantenerse operativas incluso frente a fallas, picos de demanda o eventos imprevistos.

“La resiliencia en infraestructura TI implica que las organizaciones estén preparadas para mantener sus operaciones incluso ante interrupciones o situaciones adversas. Hoy las empresas no solo buscan disponibilidad, sino la capacidad de operar de manera ininterrumpida, escalar según la demanda y recuperarse rápidamente ante cualquier incidente”, explica Iván La Madrid, Territory Account Manager de Panduit Perú.

De acuerdo con el especialista, diversos factores pueden afectar la continuidad de las operaciones tecnológicas, desde fallas en la infraestructura física o problemas de energía hasta ciberataques, eventos climáticos extremos o errores humanos. Por ello, cada vez más organizaciones están adoptando un enfoque integral que considera tanto la infraestructura tecnológica como los procesos de gestión y monitoreo.

En este escenario, la infraestructura física —que incluye sistemas de cableado estructurado, gabinetes, gestión de energía y monitoreo— cumple un rol fundamental para garantizar el desempeño y la estabilidad de los sistemas digitales. A través de su portafolio de soluciones de infraestructura digital, Panduit impulsa arquitecturas robustas que permiten a las organizaciones anticiparse a posibles riesgos y mantener la continuidad de sus operaciones.

Según La Madrid, uno de los aspectos clave al diseñar una infraestructura de TI es considerar su capacidad para adaptarse a la evolución del entorno digital a lo largo del tiempo. “Cuando se planifica la infraestructura física de una organización, normalmente se diseña con un horizonte de entre 20 y 25 años. En ese periodo, los equipos activos —como servidores, dispositivos de red o sistemas de acceso— pueden renovarse cada cinco o siete años, por lo que la infraestructura debe ser capaz de soportar varios ciclos de actualización”, señala.

En ese sentido, advierte que la obsolescencia tecnológica también puede convertirse en un factor de riesgo para la continuidad operativa si no se gestiona adecuadamente. “Cuando los equipos o la infraestructura no se actualizan oportunamente, pueden convertirse en puntos críticos que afecten el desempeño de la operación. Por eso es fundamental planificar con visión de largo plazo”, añade.

En América Latina, y particularmente en países como Perú y Bolivia, el avance hacia infraestructuras más resilientes se ha acelerado en los últimos años. La pandemia evidenció la importancia de contar con plataformas tecnológicas capaces de soportar nuevas dinámicas de trabajo, mayores volúmenes de datos y esquemas operativos más flexibles.

“La pandemia puso a la tecnología en el centro de la operación. Muchas organizaciones entendieron que la infraestructura TI ya no es solo un área de soporte, sino un componente estratégico para garantizar la continuidad y competitividad del negocio”, comenta el ejecutivo.

Actualmente, tendencias como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y la analítica avanzada están incrementando las demandas sobre los centros de datos y las redes empresariales. Estas tecnologías requieren mayores capacidades de procesamiento, consumo energético y gestión térmica, lo que refuerza la necesidad de infraestructuras más robustas y eficientes.

Para fortalecer la resiliencia tecnológica, el especialista recomienda adoptar buenas prácticas como diseñar infraestructuras basadas en estándares internacionales, implementar redundancias en sistemas críticos —como energía, climatización o conectividad—, incorporar herramientas de monitoreo que permitan anticipar fallas y capacitar permanentemente al personal encargado de la operación.

“La resiliencia tecnológica no es solo una cuestión técnica, sino también estratégica. Implica planificar con visión de largo plazo, integrar la infraestructura TI dentro de los objetivos del negocio y trabajar con socios tecnológicos confiables que acompañen la evolución de las organizaciones”, concluye.