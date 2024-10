Innovación gamer de Samsung en la BGS 2024

Alianzas con EA, Ubisoft, Warner Bros, y más, ofrecen experiencias inmersivas con productos Galaxy, televisores Neo QLED y monitores Odyssey.

Redacción T21 / 10.10.2024 / 12:33 pm

Referencia en tecnología e innovación, Samsung Brasil es uno de los principales protagonistas de la Brasil Game Show (BGS) 2024, la mayor feria de juegos electrónicos de América Latina, que se realiza entre el 9 y 13 de octubre en el Expo Center Norte, en São Paulo. Con un stand de 1.300m² -el más grande de la feria- la marca promueve activaciones exclusivas con editores globales, ofreciendo al público la oportunidad de participar de lanzamientos de juegos, interactuar con influencers y descubrir las soluciones más avanzadas en monitores, televisores y smartphones para todos los perfiles de gamers.

“Estamos orgullosos de ser una de las marcas más admiradas por el público del videojuego en Brasil, resultado de más de tres décadas de trabajo constante y de la confianza que los brasileños depositan en nuestra visión del futuro. Todo lo que presentaremos en la BGS se basa en el principio de un ecosistema meticulosamente diseñado para evitarle cualquier malestar al consumidor. Queremos que se conecte y juegue sin perder un solo segundo”, comenta Thiago Cesar Silva, Director de Marketing de Consumer Electronics de Samsung Brasil.

La iniciativa forma parte del posicionamiento de la marca bajo el lema Samsung É Game, desarrollado en colaboración con la agencia Druid. La estrategia contempla acciones dirigidas a las diferentes tribus del videojuego, y culmina con la presencia de la marca en el evento. “Este año, estamos aún más comprometidos a ofrecer experiencias inmersivas e innovadoras durante la BGS, con un espacio exclusivo, activaciones con aliados y editores globales y un portafolio diverso que incluye de todo, desde televisores y monitores hasta computadoras portátiles y dispositivos móviles, todo para servir a ambos. jugadores ocasionales y apasionados por el máximo rendimiento en los juegos”, destaca Thiago.

Stand de Samsung en la BGS 2024

En la BGS 2024, los visitantes podrán aprovechar las ofertas y promociones que se presentarán especialmente durante todo el evento, una oportunidad imperdible para observar más de cerca y probar algunos de los productos de la marca. La zona de Samsung en la BGS 2024 también estará dividida en tres grandes espacios marcados por categorías de producto: Neo QLED, Odyssey y Galaxy. Cada uno de ellos contará con nuevas atracciones, entre las que destaca la presencia de gigantes de la industria de los juegos electrónicos como EA, Scopely, Supercell, Warner Bros Games, Koei Tecmo y Ubisoft, además de una programación diaria e interactiva con presentadores invitados e influencers.

En el espacio dedicado a los televisores Samsung, el stand de Samsung en BGS contará con más de 35 televisores Crystal UHD, QLED, OLED y Neo QLED, con modelos desde 43 a 98 pulgadas, montados en diferentes zonas temáticas dentro del stand y disponibles para que los visitantes experimenten lo mejor de los juegos electrónicos con la máxima calidad de imagen y sonido. Los televisores Samsung ofrecen un rendimiento ultra para videojuegos, con una alta frecuencia de actualización (hasta 240Hz, según el modelo), sin caídas de imagen gracias a funciones como FreeSync Premium y una pantalla Super Ultra Wide, que eleva la experiencia del producto con un diseño moderno, delgado y elegante. Además de mostrar imágenes en alta resolución, los televisores de la marca también ofrecen Xbox Game Pass en Samsung Gaming Hub, que da acceso a miles de videojuegos directamente en la nube, sin necesidad de consola ni descarga, es decir, una opción más práctica para los gamers de turno. En particular, el modelo Neo QLED QN90D tiene configuración automática de imagen y sonido para videojuegos con el AI Auto Game Mode y el Upscaling con Resolución hasta para 4K, logrando imágenes realistas similares al 3D. Para completar la experiencia, Sound in Motion Plus y Dolby Atmos[1] brindan una experiencia de audio envolvente e inmersiva.

Entre las experiencias ofrecidas, destaca el espacio dedicado a Super Big TV, con presencia de EA, presentando el nuevo videojuego EA SPORTS FC™ 25 para que el público juegue en pantallas de 98 pulgadas. Además, Ubisoft está presente con el recientemente lanzado STAR WARS OUTLAWS, videojuego de la exitosa franquicia de Disney, en un área de gameplay inmersivo con espacio de photo opportunity del videojuego recién lanzado, que contará con la presencia de cosplayers oficiales, con oportunidades de sacar fotos y con distribución de regalos. Otras zonas del stand como: el Galaxy Store, las zonas VIP y el escenario del stand, también contarán con modelos de televisores Samsung.

En el Espacio Odyssey, centrado en los reconocidos monitores gamers de la marca, Samsung ofrece más de 20 modelos, entre los que se incluyen lo más destacado de la familia Odyssey, como los modelos OLED G9, OLED G8, OLED G6, Neo G9 y Ark, además de otros favoritos de la línea de monitores gamers de la marca, como Odyssey G5, G40, G30 y G3, productos que, a través de características orientadas al alto rendimiento durante el juego, marcan la diferencia en los videojuegos, ya sea para gamers profesionales, amateurs o para aquellos que están comenzando en este universo. Entre las activaciones en el espacio Odyssey, destaca la alianza con Warner Bros Games y YouTube Shorts, que realizará una activación exclusiva del nuevo juego “Harry Potter: Campeones de Quidditch”, en el que el público podrá jugar por equipos, ganar premios e incluso tomarse fotografías temáticas.

La zona Odyssey también contará con la presencia exclusiva del editor Koei Tecmo, brindando a los presentes la oportunidad de ver y jugar títulos inéditos, como Dynasty Warriors: Origins y Fairy Tail 2, además de la distribución de regalos. Samsung también ofrecerá una vista previa del monitor gamer Odyssey 3D, que muestra imágenes tridimensionales sin necesidad de gafas especiales, para que los entusiastas puedan probar el nuevo producto directamente en el stand de la marca.

En el Espacio Galaxy, finalmente, para aquellos a quienes les gusta jugar en su smartphone, será posible experimentar y probar videojuegos en los últimos dispositivos móviles, como el nuevo EA SPORTS FC™ Mobile, en el Galaxy S24 FE, que brinda inmersión a los jugadores con pantalla de 6,7 pulgadas[2], con brillo máximo y 120Hz, para un juego claro y ágil, además de la batería de 4.700mAh[3] para una diversión prolongada, sin interrupciones.

También será posible probar el videojuego Stumble Guys con el Galaxy S24 Ultra y el Galaxy Z Fold6, ambos con pantallas AMOLED 2X Dynamic y 120 Hz, lo que garantiza una sensibilidad y una agilidad en el juego, ideal para títulos competitivos. El título Brawl Stars también estará disponible para jugar en ambos móviles Samsung mencionados. Vale la pena mencionar que el Galaxy S24 Ultra ofrece un videojuego inmersivo con su pantalla de 6,8 pulgadas[4] con brillo máximo de 2600 nits, mientras que el factor de forma plegable del Galaxy Z Fold6 permite jugar tanto en la pantalla externa de 6,3 pulgadas como en la pantalla interna de 7,3 pulgadas[5], brindando una experiencia aún más inmersiva.

El Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Ultra y Galaxy Z Fold6 están equipados con Galaxy AI[6] con un potente procesador que proporciona gráficos realistas y alta velocidad de procesamiento, reduciendo retrasos y con optimización exclusiva para los videojuegos de IA, además de una cámara a vapor avanzada que mejora el enfriamiento para mantener el desempeño máximo por más tiempo y compatibilidad con Ray Tracing, una tecnología que ofrece impresionantes gráficos con iluminación y reflejos hiperrealistas. Además, Samsung ha optimizado el software Game Booster, que utiliza Inteligencia Artificial para ajustar automáticamente la configuración de rendimiento, brindando la mejor experiencia de juego posible sin necesidad de ajustes manuales.

También será posible probar la notebook premium Galaxy Book4 Ultra, que cuenta con una pantalla táctil con resolución 3K y tecnología Dynamic AMOLED 2X, para una experiencia visual súper inmersiva que ofrece colores vivos y contrastes nítidos para cualquier videojuego. El Galaxy Book4 Ultra cuenta con un procesador Intel® Core™ Ultra 9, 32 GB de RAM, 1 TB SSD, tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 4070[7], que combinados con su Unidad de Procesamiento Neural (NPU) ofrecen un procesamiento de datos optimizado para una mayor rapidez, incluso en los videojuegos más pesados.

También vale la pena mencionar que los visitantes del espacio podrán ver más de cerca los dispositivos que conforman la última generación de tablets con Galaxy AI, la Galaxy Tab S10 Ultra y la Galaxy Tab S10+ , disponibles para aquellos que quieran jugar EA SPORTS FC™ Mobile y Miraculous™ RP: Ladybug & Cat Noir en el stand. Ambos cuentan con una increíble pantalla 2X Dynamic AMOLED de 14,6 y 12,4 pulgadas respectivamente, además de 120Hz, tratamiento antirreflejos y altísima resolución. El rendimiento de la serie Galaxy Tab S10 está impulsado por un procesador de 4 nanómetros, 12 GB de RAM y una batería de alto rendimiento para jugar sin preocupaciones. La serie Galaxy Tab S10 Ultra viene acompañada del lápiz óptico S Pen y de la Funda Teclado que cuenta con la certificación Eye Care Display[8], que reconoce la reducción de la emisión de luz azul responsable de un mayor confort visual para el usuario incluso después de largas horas frente a la pantalla, además de la Clasificación IP68[9], reforzando la resistencia al agua y al polvo de esta tablet.

Presencia de influencers en el stand de Samsung durante la BGS

Samsung también contará con la presencia de influencers, de Pro Players y de invitados en su stand durante todos los días de la BGS, con un programa de activaciones, gameplays y sorteos que generarán experiencias y oportunidades imperdibles para los apasionados de los juegos electrónicos que estén participando del evento. Diferentes aliados – como Scopely, Ubisoft y Supercell– se unen al equipo de Samsung para presentar algunos de los nombres más importantes del videojuego brasileño, con énfasis en el equipo LOUD y otras referencias inspiradoras en este universo.

Paula Shanel, Heykro, Luan, ClashWar, Problems, GonGon, Khortex, Konqueror, Tinowns, Robo, RedBert, Coreano, Renato Vicente, Bak, Playhard, Babi, Nayu, Cauan7, Marcos Castro, Matheus Castro, Paula Nobre, Sabrinoca, Bruno Clash, Gelli Clash, Nery, Smzinho, Marcos Rossi, Tulinho, Jukanalha, Corpo de Pai, Gabriel “Fallen”, Ingrid, Daniel Medeiros (gerente de comunidad), Bagi, TcK, Ronazim, Rodrigo Maceira (MC), Flakes Power, Melany Lo Lee, Bruno Clash, Decow y King Joe, entre otros, se encuentran entre los invitados confirmados al stand de Samsung en BGS, muchos de ellos con sesiones Meet & Greet programadas tras cada presentación. Diariamente y durante todo el evento, Samsung publicará la agenda de las principales actividades que se desarrollarán dentro del stand para que el público pueda programarse con anticipación sin perderse ninguna de las diferentes novedades y así disfrutar de todo lo que la marca tiene preparado para la BGS 2024.

[1] Esta ventaja solo funciona cuando la barra de sonido está conectada al televisor mediante un cable HDMI, que se debe comprar por separado. Dolby Atmos inalámbrico a través de Wi-Fi, funciona con televisores Samsung 2022 (seleccionados).

[2] Medido en diagonal, la pantalla del Galaxy S24 FE tiene 6,7 pulgadas en el rectángulo completo y 6,5 pulgadas considerando las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

[3] Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas de acuerdo con el estándar IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4.565 mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de la red, los patrones de uso y otros factores.

[4] Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla interna del Galaxy S24 Ultra es de 6,8 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,8 pulgadas considerando las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara.

[5] Medido en diagonal, el tamaño de la pantalla interna del Galaxy Z Flip6 es de 6,7 pulgadas en el rectángulo completo y de 6,6 pulgadas considerando las esquinas redondeadas; el área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y al orificio de la cámara. Medida en diagonal, la pantalla externa del Galaxy Z Flip6 tiene 3,4 pulgadas en forma rectangular completa; el área visible real es aproximadamente el 95% del área rectangular completa debido a las esquinas redondeadas y al recorte inferior. La pantalla exterior del Galaxy Z Flip6 está equipada con un sensor de proximidad y es compatible con HBM. La pantalla externa del Galaxy Z Flip6 HBM tiene un brillo máximo de 1600 nits para una pantalla más brillante y clara.

[6] Es posible que se deba iniciar sesión en la cuenta Samsung para usar ciertas funciones de Galaxy AI. Samsung no hace promesas ni garantías con respecto a la precisión, integridad o confiabilidad de los resultados proporcionados por las funcionalidades de la IA. La disponibilidad de las funciones de Galaxy AI puede variar según la región/país, la versión del sistema operativo/One UI, el modelo del dispositivo y el operador. La disponibilidad de algunas funciones puede variar según el modelo del dispositivo. El servicio Galaxy AI puede estar limitado a menores de edad en ciertas regiones con restricciones de edad para el uso de la AI. Las funciones de Galaxy AI se proporcionarán de forma gratuita hasta finales de 2025 en dispositivos Samsung Galaxy compatibles. Es posible que se apliquen términos diferentes a las funciones de la IA proporcionadas por terceros.

[7] Las especificaciones pueden variar según el modelo o el mercado. Solo es compatible con Galaxy Book4 Ultra.

[8] En comparación con la pantalla LCD normal. La línea Galaxy Tab S9, galardonada por SGS, cuenta con la certificación Eye Care basada en su capacidad para reducir significativamente los efectos nocivos de la luz azul.

[9] Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra tienen clasificación IP68. El S Pen que viene en la caja también es resistente al agua y al polvo y tiene certificación IP68. Según clasificación IP68, resistente al agua dulce hasta 1,5 metros por hasta 30 minutos. Se recomienda enjuagar y secar después de mojarlo. No recomendado para uso en la playa o piscinas.