Integra la Inteligencia Artificial a la gestión de talento

Redacción T21 / 16.09.2024 / 11:46 am

En un mundo empresarial donde es cada vez más común ver cómo se integran las nuevas tecnologías en la labor diaria de los colaboradores, la Inteligencia Artificial (IA) se está consolidando como una herramienta clave en la gestión del talento. Al automatizar procesos y ofrecer análisis avanzados, la IA permite impulsar la innovación de las empresas en la selección y gestión de sus equipos de trabajo, potenciando tanto la eficiencia como la calidad de sus decisiones.

Según el estudio Augmented Work for an Automated, AI-driven World del IBM Institute for Business Value (2023), la inteligencia artificial tiene el potencial de redefinir por completo la función de las áreas de gestión del talento, especialmente al automatizar tareas administrativas. Esto representa una oportunidad para que los líderes de talento humano integren herramientas de IA de manera estratégica, optimizando sus procesos internos y promoviendo el bienestar de sus colaboradores.

En ese sentido, Rossina Castagnola, Directora de Talento y Sostenibilidad de Konecta Perú, comparte cinco consejos esenciales para integrar la Inteligencia Artificial en la gestión del talento.

Personaliza el desarrollo profesional. Utiliza IA para analizar los datos de los colaboradores y ofrecer recomendaciones personalizadas de formación y desarrollo, basadas en sus habilidades, intereses y objetivos de carrera. Potencia la diversidad e inclusión. Aplica algoritmos de IA para identificar y eliminar sesgos inconscientes en el proceso de selección y promoción, asegurando que las decisiones se basen en mérito y competencias. Mide el Impacto. Plantea indicadores claros para evaluar el impacto de la IA en la gestión del talento. Esto incluye no sólo la eficiencia, sino también la satisfacción del colaborador y la calidad de las decisiones tomadas. Promueve espacios de retroalimentación: Establece canales y procesos para recoger la opinión de tus colaboradores sobre su experiencia con la IA. Esto ayudará a identificar áreas de mejora y ajustar las herramientas según sea necesario. Impulsa el bienestar personal: Implementa soluciones de IA que monitoreen el bienestar del talento en tiempo real, ofreciendo recomendaciones para mejorar la salud mental y el equilibrio entre trabajo y vida personal.

"En Konecta Perú, comprendemos que la inteligencia artificial en la gestión del talento humano, además de ser vital para mantenernos competitivos en un entorno tecnológico en constante evolución, es una poderosa herramienta para impulsar el desarrollo del talento y mejorar el bienestar de nuestros colaboradores. Al innovar, optimizamos procesos y ofrecemos soluciones más efectivas adaptadas realmente a las necesidades reales de nuestro equipo para mejorar su experiencia general en el lugar de trabajo’’, señaló Rossina Castagnola, Directora de Talento y Sostenibilidad de Konecta Perú.

Integrar la inteligencia artificial en la gestión del talento es fundamental para que las empresas creen un entorno de trabajo más alineado con las expectativas individuales de cada miembro del equipo, al mismo tiempo que optimizan procesos para ofrecer una gestión del talento integral. Esto no solo contribuye a mejorar la satisfacción y el desarrollo profesional de los colaboradores, sino que también posiciona a la empresa como líder en el cuidado y fomento del talento humano, destacándose en su sector.