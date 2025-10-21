¿Es tu internet lo suficientemente rápido?

Descubre cómo elegir la velocidad de internet adecuada según tus necesidades y dispositivos conectados.

Redacción T21 / 21.10.2025 / 9:43 pm

Aprende a elegir la velocidad de internet que realmente necesitas.

¿Sientes que tu internet es más lento de lo que debería? La clave para una conexión estable y veloz es contratar el plan adecuado según el uso que le das y la cantidad de dispositivos conectados en casa.

Para actividades como ver películas en streaming, jugar en línea o hacer videollamadas, se necesita una mayor velocidad de internet. Además, es importante recordar que la conexión se reparte entre todos los equipos conectados al mismo tiempo. Mientras más dispositivos estén en uso, menor será la velocidad disponible para cada uno.

Si en tu hogar hay varias personas conectadas simultáneamente en celulares, tabletas, laptops y smart TVs, es recomendable contar con un plan de mayor velocidad para garantizar un funcionamiento óptimo. Evaluar el tipo de uso que se le da al internet es clave para evitar interrupciones y una experiencia de navegación fluida.

Además de la cantidad de dispositivos conectados, otro factor que puede influir en la velocidad de tu internet es el tipo de actividad que realizas. Navegar por redes sociales o enviar correos electrónicos requiere menos ancho de banda en comparación con ver contenido en alta definición o jugar en línea, donde una conexión lenta puede generar retrasos y cortes molestos.

Otro aspecto a considerar es la ubicación del router dentro del hogar. Para optimizar la señal Wi-Fi, es recomendable colocarlo en un área central y libre de obstáculos que puedan interferir con la conexión, como paredes gruesas o electrodomésticos que emitan señales inalámbricas. También puedes optar por instalar repetidores Wi-Fi para ampliar la cobertura en espacios más alejados.

Si notas que tu internet sigue funcionando con lentitud, puedes hacer una prueba de velocidad conectando un solo dispositivo por cable de red al router y asegurándote de que no haya otros dispositivos consumiendo ancho de banda en ese momento. Así podrás conocer con precisión la velocidad real que estás recibiendo.

Recuerda que la velocidad ideal para ti dependerá de cuántos dispositivos se conectan y las actividades que realizas en línea. Si necesitas asesoría para elegir el mejor plan, puedes comunicarte al 0800 00123 y recibir la orientación necesaria para optimizar tu conexión. Mantener una buena velocidad de internet te permitirá disfrutar de una navegación fluida y sin interrupciones en todo momento.