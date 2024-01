Los 10 juegos de PC más esperados de 2024

La Predator Helios Neo 16 llega con con procesador Intel Core HX de alto rendimiento de 13.ª generación combinado con una GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 4060.

Redacción T21 / 26.01.2024 / 2:12 pm

Es casi el comienzo de un nuevo año, lo que significa un terremoto de juegos que están por llegar. Repasamos 10 de los más esperados de 2024.

Tekken 8 - enero 2024

Tekken 8, desarrollado y publicado por Bandai Namco Entertainment, marca la octava entrada principal de la serie Tekken. Esta última entrega promete ser la más ambiciosa y visualmente llamativa de la serie, introduciendo un sistema de combate mejorado y comenzando con una lista de 32 personajes jugables. En esta versión se ha anunciado un nuevo modo, llamado Arcade Quest, que satisfará a todos los entusiastas de la experiencia para un solo jugador. Entre lo que se debe destacar, la presencia de Azucena Milagros Ortiz Castillo, una joven productora de café en su natal Cusco​. Algunos de los nuevos escenarios que se han confirmado hasta ahora incluyen una cima montañosa nevada, un templo japonés y una ciudad moderna. Pero la que más emociona es una arena de Machu Picchu, la plantación de café, las alpacas y la música peruana. ​

Suicide Squad: Kill the Justice League - febrero 2024

Rocksteady Studios, conocido por su fantástica serie Batman Arkham, regresa con otro juego de acción y aventuras ambientado en el universo de DC. Este próximo juego está preparado para redefinir el género de acción por equipos, ofreciendo una mezcla caótica de ingenio agudo y acción descarnada. Si admiras a los superhéroes (o villanos), este podría ser uno de los próximos juegos más geniales para ti. En Suicide Squad: Kill the Justice League, Harley Quinn y su equipo luchan contra una versión malvada de la Liga de la Justicia con la ayuda de Batman. Podrás jugar como Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang o King Shark, y cada miembro del escuadrón tendrá sus propias habilidades únicas.

World of Warcraft: The War Within – 2024

La décima expansión de World of Warcraft se llamará The War Within. Esta expansión será la primera parte de la saga Worldsoul, que está programada como el esfuerzo creativo más ambicioso para World of Warcraft desde el lanzamiento del juego hace casi 20 años. La próxima expansión llevará a los jugadores bajo la superficie del planeta a la tierra de Khaz Algar, donde encontrarán a los terrícolas, una raza de enanos, y fuerzas más oscuras, como los nerubianos. El lanzamiento de la expansión está previsto para finales de 2024 e introducirá nuevas zonas para explorar, nuevas mazmorras e incursiones para conquistar, nuevos sistemas de juego para dominar y más.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 - Otoño 2024

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, secuela del clásico juego de rol de vampiros de culto de 2004, fue anunciado originalmente por Paradox en 2019 para su lanzamiento en 2020, pero el juego sufrió un caso de retrasos. El juego experimentó múltiples contratiempos, perdió a sus desarrolladores originales y emitió reembolsos completos de pedidos anticipados en 2021 a los fanáticos descontentos que se habían cansado de esperar su lanzamiento. Después de esta implosión de desarrollo, el juego finalmente resurgió en una nueva versión hecha por un equipo de desarrollo diferente: The Chinese Room. El juego original fue adaptado de un juego de rol de mesa; sin embargo, Bloodlines 2 se perfila como una experiencia diferente. En una historia descrita por el desarrollador como un "thriller neo-noir", The Chinese Room ha confirmado que Bloodlines 2 rompe la tradición de los vampiros recién nacidos al hacer que los jugadores comiencen como un anciano experimentado.

Hollow Knight: Silksong – 2024

Hollow Knight: Silksong, desarrollado y publicado por Team Cherry, sirve como continuación del aclamado por la crítica Hollow Knight (2017). Silksong ha tardado mucho tiempo en desarrollarse, pero dada su naturaleza independiente y el hecho de que su equipo de desarrollo está formado por una sola persona, los fans han estado dispuestos a esperar los 6 años que ha tardado hasta ahora. En el juego, los jugadores asumen el papel de Hornet, la princesa protectora de Hallownest, mientras se embarca en una peregrinación traicionera a través de una tierra lejana gobernada por la seda y la canción. En el camino, lucha contra enemigos, busca aliados y desentraña misterios, ascendiendo a la cima del reino. Silksong rebosa de más de 165 enemigos, un centenar de bancas diferentes y un nuevo sistema de misiones, que promete una experiencia fascinante y desafiante. Además, es probable que se escriban mods que amplíen la experiencia de juego de formas interesantes e inesperadas: echa un vistazo a algunos de los mods que se escribieron para Hollow Knight aquí.

Black Myth: Wukong - agosto, 2024

Black Myth: Wukong es un próximo juego de rol de acción inspirado en una novela china del siglo XVI llamada Viaje al Oeste. La narrativa del juego se basa en las aventuras del Rey Mono, un famoso personaje mítico que es uno de los personajes principales de la novela. En el juego, este poderoso mono se conoce como el "Destinado". Tiene varias habilidades, como el poder de transformarse en un pantano de insectos voladores o en un monstruo gigante. El juego enfrenta al personaje del guerrero mono del jugador contra varias leyendas, enemigos y criaturas de toda la mitología china, desde monjes sin cabeza hasta un poderoso dragón blanco. Black Myth: Wukong ha sido reconocido por sus impresionantes efectos visuales y su impresionante juego de combate.

Dragon’s Dogma II - marzo 2024

Una pequeña pero apasionada base de fans ha estado esperando pacientemente una secuela del muy ambicioso Dragon's Dogma, un juego de rol de acción que salió en 2014 y que se convirtió en una especie de clásico de culto, que finalmente creció a números considerables en términos de ventas. La revelación de Dragon's Dogma II se produjo durante un video especial del 10.º aniversario de Dragon's Dogma que fue presentado por el director del juego, Hideaki Itsuno, en junio de 2022. Esa revelación finalmente fue seguida en mayo de 2023 con un tráiler de anuncio en el evento PlayStation Showcase. Ambientado en el mismo mundo que su predecesor, Dragon's Dogma II presenta a un nuevo protagonista en una búsqueda para vencer a un formidable dragón. El juego tiene monstruos y entornos masivos y toneladas de armas y construcciones. La capacidad de trepar y atacar bestias, al estilo de Shadow of the Colossus, está de vuelta.

Star Wars Outlaws – 2024

Promocionado como el "primer juego de mundo abierto de Star Wars", Star Wars Outlaws es el próximo juego de acción y aventura desarrollado por Massive Entertainment y publicado por Ubisoft bajo licencia de Lucasfilm Games. En Outlaws, los jugadores asumirán el papel de Kay Vess, una forajida con un objetivo en mente: "Intentar uno de los mayores atracos que el Borde Exterior haya visto jamás". El juego tendrá lugar entre los eventos de El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi y contará con un juego de acción en tercera persona con elementos de sigilo y un énfasis en la exploración y los disparos. El juego estará ambientado en un mundo abierto y ofrecerá mecánicas de combate abiertas, combate de vehículos y espacio, y diálogos ramificados. Como experiencia para un solo jugador, Outlaws promete una experiencia narrativa profunda y, al igual que con muchos juegos recientes de Star Wars, parece caro y oficial, con hermosas imágenes y presentación a juego.

T.A.L.K.E.R. 2: Corazón de Chernóbil – 2024

Por primera vez en la historia de la serie, un juego de S.T.A.L.K.E.R. llegará a las consolas. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la cuarta entrega de la serie, se lanzará para Microsoft Windows y Xbox Series X|S. Este juego de terror y supervivencia de disparos en primera persona del desarrollador ucraniano GSC Game World tiene como objetivo revivir la serie, que recibió su última entrega en 2009 con S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat. Se suponía que Heart of Chornobyl saldría en 2012 como la secuela de Call of Pripyat, pero fue cancelada en el año de su lanzamiento previsto. El juego está ambientado en la Zona de Exclusión de Chernóbil, un área contaminada por el desastre nuclear de 1986. Monstruos mutantes y acechadores deambulan por este mundo abierto. Heart of Chornobyl supera a su predecesor con un gran mundo abierto, una narrativa fresca y nuevos personajes y elementos de juego. El sistema de simulación de vida, en particular, aporta un comportamiento dinámico impulsado por la IA a todas las entidades y aleatoriza los eventos del juego.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree – 2024

Elden Ring: Shadow of the Erdtree es el primer DLC de FromSoftware para su ganador del GOTY, del que mucha gente todavía habla maravillas. Esta expansión tan esperada no puede llegar lo suficientemente pronto. Shadow of the Erdtree se presentó originalmente con poca fanfarria el 28 de febrero de 2023, y aunque aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento, es probable que el DLC aparezca en 2024, según las ventanas de lanzamiento de DLC que hemos visto para otros juegos de FromSoftware. De hecho, todavía apenas sabemos nada sobre lo que implicará el próximo DLC, pero eso no significa que el gran entusiasmo de los fanáticos por su anuncio haya disminuido.

Recomendaciones

Para jugarlos y tener la mejor experiencia, Acer propone:

Laptop gaming Nitro V 15, que combina procesadores Intel Core de 13.a generación y GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 para jugar sin problemas ni preocupaciones. Los mundos digitales se desarrollan perfectamente cuando se juega en la vibrante pantalla Full HD de la Acer Nitro V 15 con una frecuencia de actualización de 144 Hz y combinada con DTS X: la precisión de sonido milimétrica de Ultra. Gracias al doble ventilador y al sistema de escape de esta laptop gaming de 15 pulgadas, los componentes internos listos para la batalla se mantienen frescos y permiten a los jugadores sumergirse profundamente en cualquier dimensión de juego sin mayor esfuerzo.

La Predator Helios Neo 16 llega con con procesador Intel Core HX de alto rendimiento de 13.ª generación combinado con una GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 4060. Para mantener fría toda esta potencia, Helios Neo también incluye el sistema de enfriamiento avanzado de Acer, que cuenta con una tecnología de ventilador AeroBlade totalmente metálica diseñada a medida y grasa térmica de metal líquido en la CPU para llevar el rendimiento a su máximo potencial. Los nuevos procesadores Intel Core de 13.ª generación se extienden más allá del rendimiento para permitir que tu PC haga aún más a la vez.

Su núcleo de rendimiento más rápido y su diseño híbrido brindan multitarea ultraeficiente y entretenimiento inmersivo mientras juegas tus juegos favoritos, sin interrupciones. Las nuevas GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 aprovechan la arquitectura NVIDIA Ada Lovelace, que ofrece un salto cualitativo tanto en el rendimiento como en los gráficos basados en IA. Los usuarios pueden experimentar mundos virtuales realistas y un rendimiento mejorado con trazado de rayos, cuadros de alta calidad con DLSS 3 y la latencia del sistema optimizada de Reflex para obtener una ventaja competitiva.