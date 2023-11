Juegos Triple A y el desafío a los límites de almacenamiento

Las soluciones de Kingston transforman la experiencia de los videojuegos, garantizando espacio, velocidad y eficiencia tecnológica.

Redacción T21 / 18.11.2023 / 12:16 am

A diferencia de hace algunos años, los videojuegos de hoy cuentan con un grado de detalle que a más de uno dejan con la boca abierta, pues ofrecen sonidos envolventes y escenarios tan detallados que pareciera que se está inmerso en un nuevo mundo donde la aventura y la acción casi se pueden oler y sentir. Todo es gracias a la constante batalla entre las grandes compañías desarrolladoras de videojuegos, quienes en el afán de hacer programas cada vez más perfectos terminan por ofrecernos universos que ni en sueños hubiéramos podido imaginar.

En esto hay un aspecto a considerar. Resulta que a mayor detalle y mejor calidad del videojuego, mayor volumen de memoria ocupan. Como consecuencia, las consolas terminan por ser devoradas en menos de lo que uno se imagina, lo que supone problemas logísticos para quien gusta de juegos fluidos y sin ningún tipo de ralentización.

Un mundo abierto que ha dado pauta a una mayor demanda de almacenamiento

El 2023 ha sido el año para el lanzamiento de juegos de universo abierto como Starfield, de Bethesda; sin embargo, muchos se llevaron la sorpresa de que dicho juego pesa unos 75Gb, más del doble de lo que en su momento pesó Fallout 4, el cual apenas tenía 30 Gb durante su lanzamiento en 2015.

Ante este panorama, muchos jugadores se encuentran con la cruel realidad de que la capacidad de su consola es rebasada por las nuevas versiones de sus juegos favoritos, con tamaños a veces superiores a medio terabyte, que es muchísimo más de lo que un Xbox Series S básico puede procesar. Lo mismo pasa con PlayStation 5 que tiene conflictos para acomodar otro juego AAA de esta magnitud en su almacenamiento interno, con 667 GB de los 825 GB de la unidad abiertos para archivos de juego. Incluso la PC está comenzando a tener apuros para alojar juegos de dicho tamaño, lo que muchas veces obliga a los jugadores a cargar y quitar juegos de sus consolas.

Por fortuna, existen opciones que ayudan a solventar este reto, como la línea de productos FURY de Kingston y que ha sido diseñada considerando las demandas técnicas del jugador contemporáneo. No solo se trata de mayor almacenamiento sino también de eficiencia y rapidez, y en ese sentido el SSD NVMe PCIe 4.0 M.2 Kingston FURY Renegade alcanza asombrosas velocidades de hasta 7.300 MB/s en lectura y 7.000 MB/s en escritura. Algo que los jugadores de PS5 y PC agradecen, ya que pueden ejecutar los juegos directamente desde el almacenamiento adicional.

Conscientes de que el manejo de grandes dimensiones de información a muy alta velocidad implica también el riesgo de sobrecalentamiento, Kingston ha procurado que sus productos cuenten con dispersor térmico de aluminio y grafeno, lo que le permite funcionar con elevada intensidad durante más tiempo con una mejor gestión del calor. Perfecto para sesiones prolongadas o de elevado uso, como en los juegos.

En el caso de los propietarios de Xbox, si bien no pueden ejecutar los juegos de la actual generación desde discos externos, lo cierto es que esto no implica que no puedan recurrir al almacenamiento adicional. La verdad es que los títulos de Xbox de generaciones anteriores pueden ser almacenados como soporte o guardarse si no se ejecutan asiduamente. Y en ese sentido los SSD externos son perfectos. El SSD externo XS2000 se caracteriza por el rendimiento de USB 3.2 Gen2x2, alcanzando impresionantes velocidades de lectura y escritura de 2.000 MB/s, y tiene una capacidad de almacenamiento sustancial, considerando su pequeño factor de forma, altamente portátil.

Finalmente, los jugadores de Switch tienen la ventaja de contar con una consola portátil híbrida que cuenta con una ranura de tarjeta SD. Esta opción permite que sus propietarios puedan interactuar con tarjetas SD de hasta 2 Tb, como tarjeta microSD Kingston Canvas Go! Plus, una excelente opción para de los usuarios de Switch con velocidades de lectura de 170 MB/s, y de escritura de 90 MB/s, compatibles con tarjetas de mayor capacidad, y capacidades desde 64 GB hasta 512 GB.

Lo cierto es que mientras los juegos sigan aumentando de tamaño, el sector siempre se adaptará a las demandas de hardware que se requieran y Kingston continuará ofreciendo soluciones para ayudar a los gamers a continuar disfrutando de sus juegos favoritos.