Kaspersky bate récords al liderar el 94% de pruebas independientes

En 2023, los productos de Kaspersky ganaron el primer lugar 93 veces de 100 pruebas y análisis independientes realizados durante el año.

Redacción T21 / 04.04.2024 / 2:18 pm

La métrica TOP3 refleja el éxito de un proveedor en pruebas comparativas independientes durante el año calendario. Esto significa que se puede evaluar la experiencia tecnológica de una empresa y se puede realizar un seguimiento de la calidad y eficacia de las tecnologías y soluciones implementadas. Este método, basado en la adición de resultados de una multitud de reconocidos laboratorios de pruebas, como AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs y otros, proporciona una evaluación integral que va más allá de los resultados de las pruebas individuales, lo que facilita la identificación de las verdaderas capacidades de la empresa, su mejora continua y su innovación.

En cuanto a las soluciones para el consumidor, uno de los principales logros de Kaspersky es haber ganado el premio "Producto del año" otorgado por el instituto de pruebas independiente AV-Comparatives, lo que rompe un récord para la empresa de ciberseguridad más galardonada de la industria. Kaspersky Standard, la solución punto de entrada del nuevo portafolio de Kaspersky para uso personal, recibió el reconocimiento por obtener el más alto premio Advanced+ en las siete pruebas y demostrar la mejor combinación de protección, rendimiento y resistencia a falsos positivos.

Además, Kaspersky Plus for Windows superó a la Endpoint Security: Home 2023 de SE Labs y obtuvo la Calificación de Precisión Total más alta con el 100 por ciento (TOP1) en las cuatro pruebas del año. Mientras tanto, Kaspersky Safe Kids recibió la Certificación de Control Parental de AV-Comparatives por bloquear al menos el 98 por ciento de los sitios web pornográficos sin falsos positivos y sin errores graves sin resolver en los sitios web aptos para niños.

Las soluciones de Kaspersky también recibieron siete premios anuales “BEST 2023" de AV-TEST. En particular, Kaspersky Plus for Mac fue reconocida por primera vez como "Mejor seguridad para usuario consumidores de MacOS 2023", con resultados perfectos en la prueba de seguridad de Mac durante todo un año. Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security y Kaspersky Small Office Security ganaron el premio Advanced Threat Protection 2023 por su protección excepcional contra ataques APT que generan ransomware y ladrones de datos. Además de estos elogios, Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security y Kaspersky Small Office Security recibieron el premio “Mejor facilidad de uso 2023” por las tasas más bajas de falsos positivos durante todo un año de prueba.

Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security y Kaspersky Small Office Security recibieron la puntuación más alta (6 puntos) en todas las categorías, incluidas protección, rendimiento y facilidad de uso, así como el premio TOP PRODUCT basado en los resultados de AV-TEST para el software antivirus de Windows para usuarios tanto del hogar como empresariales. El proceso de prueba incluye dos escenarios de defensa con soluciones demandantes para combatir amenazas comunes y del mundo real, cinco escenarios de medición del desempeño y evaluaciones de falsos positivos.

En cuanto a las evaluaciones de soluciones corporativas, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) fue galardonado por la prueba Endpoint Prevention & Response (EPR) de AV-Comparatives por lograr una puntuación acumulativa de respuesta activa del 100 por ciento y obtuvo el reconocimiento como “Líder estratégico”. La solución también recibió la Certificación de respuesta y detección avanzada en endpoints aprobada por AV-TEST por demostrar una cobertura impresionante y análisis valiosos. El estudio involucró una serie de ataques del “equipo rojo” que replicaban las tácticas de Hafnium y Lazarus. Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert demostró una cobertura total en el Escenario 1 y detectó 29 de 30 técnicas en el Escenario 2. Además, la solución fue reconocida por SE Labs en la prueba Enterprise Advanced Security (EDR) al alcanzar una Calificación de Precisión Total absoluta y recibir la calificación AAA más alta por detectar cada uno de los 16 ataques dirigidos sin falsos positivos.

Por otro lado, Kaspersky Endpoint Security for Business y Kaspersky Small Office recibieron calificaciones AAA en las cuatro pruebas comparativas Enterprise Endpoint Protection 2023 de SE Labs. Además, ambos productos recibieron TOP1 en 3 de 4 pruebas en el parámetro Calificación de precisión total. Otro logro es la evaluación Anti-Tampering realizada por AV-Comparatives, que confirmó que Kaspersky Endpoint Security tiene la mayor resistencia a los ataques de adulteración, con la capacidad de brindar seguridad al sistema y a los datos de un usuario sin demoras.

“Nuestra participación en una amplia gama de pruebas a lo largo del año no sólo muestra nuestro compromiso con la excelencia, sino que también refuerza nuestra confianza en que cumplimos con los requisitos modernos de los usuarios y las empresas por igual. Al recibir constantemente las mejores calificaciones y premios de una variedad de evaluaciones independientes, reafirmamos nuestra dedicación a brindar protección integral. La firmeza de este enfoque garantiza que no sólo cumplamos, sino que superemos las expectativas de ciberseguridad en el panorama digital actual que evoluciona rápidamente”, comenta Alexander Liskin, jefe de investigación de amenazas de Kaspersky.