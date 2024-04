Yape: Mitos y verdades sobre sus cobros

Yape te comparte 3 mitos y verdades sobre cobros en el aplicativo.

Redacción T21 / 04.04.2024 / 2:15 pm

Algunos usuarios han reportado que Yape empezará a cobrar por sus servicios generando dudas sobre si Yape sigue siendo gratis. Al respecto, Rufino Arribas, Líder de Yape, la súper app del Perú que cuenta con más de 15 millones de yaperos y ofrece más de 10 funcionalidades para facilitar el día a día de los peruanos, te comparte 3 mitos y verdades sobre cobros en el aplicativo:

Mito 1: ¿Yape cobra por tus yapeos? Esto es falso. Yape es y sigue siendo gratis para sus más de 15 millones de yaperos. A ningún yapero se le cobra una comisión por usar yape al enviar o recibir dinero directamente al número de celular o a través de código QR.

Mito 2: ¿Si llego al límite de recepción de yapeos mensual Yape me cobrará? Esto también es falso. Tal como se comunicó en diciembre pasado y en marzo, el monto máximo para recibir yapeos es de 5 UIT (S/25,750) al mes. Este límite está muy por encima del promedio que reciben los yaperos cada mes, por lo que no les afectará en su día a día. A los yaperos que lleguen al límite durante el mes, no se les cobrará ninguna comisión, pero no tendrán la posibilidad de recibir más yapeos hasta el mes siguiente. Este solo aplica para los yapeos directos a través de número de celular o código QR.

Mito 3: ¿Yape cobrará automáticamente a los emprendedores? Esto también es falso. Si un negocio tiene un flujo mayor al límite de recepción de yapeos de 5UIT al mes, puede contratar el nuevo servicio exclusivo Yape Empresa de manera opcional. Este servicio tiene un costo de 2.95% sobre las ventas del día, y ofrece diversos beneficios como agregar ayudantes, generar reportes de ventas, límites de envío y recepción de yapeos más altos, entre otros. Estatarifa diaria es inferior al promedio del mercado de soluciones de pago que está entre el 3,5 % y el 4 % sobre cada transacción. Los usuarios que se afilian a Yape Empresa tienen la posibilidad de desafiliarse del servicio en cualquier momento.

“Cabe resaltar que Yape cuenta con más de 2.5 millones de negocios afiliados, y de ellos, solo el 0.5% sobrepasan el monto máximo de recepción mensual de 5 UIT. Para el 99.5% restante de negocios, la gran mayoría pequeños y microemprendimientos, así como para nuestros 15 millones de yaperos, Yape es y seguirá siendo gratis”, acotó Arribas.