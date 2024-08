Knox garantiza la privacidad de datos que compartes

Métodos avanzados que Galaxy emplea para mantener tu información segura con el Uso compartido privado y la Protección de datos mejorada.

Redacción T21 / 01.08.2024 / 7:53 pm

Las preocupaciones sobre la invasión de la privacidad y la pérdida de propiedad de los datos se han vuelto cada vez más comunes.A medida que la tecnología se integra cada vez más en nuestra vida cotidiana, nos comunicamos cada vez más en línea, lo que a menudo significa compartir información confidencial y privada a través de internet.

Puede resultar difícil saber la forma correcta de hacerlo. Por ejemplo, es posible que tengas dudas sobre la seguridad de las plataformas de mensajería de terceros. O puede que te preocupe que tu información y tus datos privados se pierdan o se vean comprometidos en caso de un ataque al servidor o pérdida de tu teléfono. Al conectarte a otro dispositivo, es posible que también te preocupe quién podrá ver dichos datos y cómo mantenerlos seguros.

En Samsung hemos pensado en todo esto y nuestra misión es mantenerte protegido para que puedas compartir tus datos de forma segura y cómoda con quien tú elijas.

Compartir en privado con Quick Share

¿Alguna vez has estado en una situación como esta? Quieres compartir fotos de tu bebé recién nacido o un video de tus últimas vacaciones, pero no quieres correr el riesgo de que de alguna manera terminen en internet o que otras personas que no sean las que tú querías las vean.

El Samsung Galaxy tiene una solución integrada para este problema: El Uso compartido privado de Quick Share, una función para compartir archivos que preserva la privacidad y que te permite compartir tus datos con tranquilidad.

Con el Uso compartido privado, los datos son tuyos y solo tuyos. Podrás estar seguro de que solo los destinatarios que autorices serán los que puedan abrir los archivos que envíes, y nadie más. También podrás establecer permisos y fechas de vencimiento para los datos, de modo que solo sean visibles durante un periodo de tiempo limitado. Además, podrás otorgar acceso de solo lectura para evitar que nadie lo reenvíe, revocar el acceso a los datos cuando lo desees, restringir la captura de pantalla y ver cuándo el destinatario recibió y abrió el archivo.

El Uso compartido privado hace que compartir tu contenido sea fácil, y podrás transferir un máximo de 20 archivos y 200 MB a la vez. Y, por supuesto, todos tus archivos estarán totalmente cifrados de forma segura cuando se compartan, gracias a la tecnología de cifrado basada en blockchain.[1]

Para usar el Uso compartido privado, selecciona el archivo que deseas enviar y toca el ícono Compartir. Pulsa Quick Share, seguido de los tres puntos para ver más opciones en la esquina superior derecha. Luego selecciona Activar Uso compartido privado. Después de enviar el mensaje, puedes verificar lo que se envió y cambiar la fecha de vencimiento o cancelar los permisos para compartir.

Selecciona el archivo> Quick Share> Más opciones (tres puntos)> Activar Uso compartido privado

Basta de preocupaciones por perder una foto o un archivo privado, o porque tu información caiga en las manos equivocadas. Con el Uso compartido privado de Quick Share, tú tienes el control de tus datos y de con quién eliges compartirlos, pudiendo ver el estado de los archivos compartidos en cada paso del proceso.

Protección de datos mejorada con cifrado de extremo a extremo

Esta situación haría que cualquiera entrara en pánico: recibes una notificación de que ha pasado algo con un sitio web que visitaste y que el servidor donde se almacenan los datos confidenciales de tu cuenta se ha visto comprometido.

Nadie quiere que se filtren sus datos. Pero con la Protección de datos mejorada del Galaxy, puedes tener la certeza de que tus datos permanecerán seguros en Samsung Cloud.

A partir del Galaxy S24, la Protección de datos mejorada ofrece una protección adicional para los dispositivos Galaxy cuando sincronizas o realizas una copia de seguridad de tus datos con Samsung Cloud.[2] Esta función mitiga la pérdida de datos mediante el cifrado de extremo a extremo (E2EE), lo que garantiza que los datos solo se puedan cifrar o descifrar en tu dispositivo y nadie más que tú pueda verlos. En otras palabras: podrás conectarte a otros dispositivos y mantenerte seguro, y tus datos se mantendrán a salvo incluso si un servidor se ve comprometido o se roba información de la cuenta.

Cuando activas la Protección de datos mejorada, se te pedirá que apuntes un código de recuperación para ayudar a evitar la pérdida de tus datos en caso de que pierdas tu dispositivo.

Para usar la función Protección de datos mejorada, abre la aplicación Samsung Cloud, pulsa en Más opciones (tres puntos), selecciona Ajustes y, luego, Protección de datos mejorada. Desde aquí, puedes optar por cifrar la copia de seguridad o los datos sincronizados. Alternativamente, para encontrar esta función puedes abrir los Ajustes de tu dispositivo e ir a Seguridad y Privacidad.

Samsung Cloud > Más opciones (tres puntos) > Ajustes > Protección de datos mejorada

Ajustes > Seguridad y Privacidad > Más ajustes de seguridad > Protección de datos mejorada

Solo se puede acceder a los datos cifrados de extremo a extremo en dispositivos que utilizan la función de Protección de datos mejorada —y nadie más, incluido Samsung, podrá acceder a ellos—.

Sabemos que nuestros usuarios quieren poder disfrutar de sus vidas de forma segura sabiendo que sus dispositivos y datos están protegidos. El Galaxy te permite que hagas precisamente eso, para que puedas irte a cualquier sitio con la seguridad de saber que te estamos respaldando.

[1] El Uso compartido privado es compatible entre dispositivos Galaxy con sistema operativo Android 10 (Q OS) o superior y One UI 2.1 o superior.Se puede transferir un máximo de 20 archivos y 200 MB a la vez. Los tipos de archivos que se pueden compartir incluyen imágenes (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .bmp, .webp, .heic, .dng), vídeos (.webm, .mp4, .3gp, .3g2, .mkv), audios (.mp3, .wav, .ogg, .m4a) y documentos (.txt, .pdf).

[2] La disponibilidad y el soporte de la función Protección de datos mejorada pueden variar según el modelo de dispositivo y el sistema operativo.