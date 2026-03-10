Krealo apuesta por la banca conversacional con IA

La inversión en Jelou apunta a pagos, validación y servicios financieros seguros dentro de WhatsApp.

Redacción T21 / 10.03.2026 / 3:41 pm

Jelou es una startup especializada en soluciones de inteligencia artificial que ejecutan operaciones financieras seguras dentro de aplicaciones de mensajería.

Se trata de la primera inversión de Krealo en Ecuador y la decimosexta en la región.

En línea con su compromiso de impulsar el ecosistema fintech de la región, Krealo (www.krealo.pe), el Corporate Venture Capital del Grupo Credicorp, anunció su inversión en Jelou, una startup ecuatoriana que desarrolla soluciones de inteligencia artificial capaces de ejecutar operaciones comerciales y financieras reales dentro de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Se trata de la primera operación de Krealo en Ecuador, con la cual suma un total de dieciséis inversiones en la región.

Jelou (www.jelou.ai/es), a través de su producto principal Brain, permite a empresas y desarrolladores crear y operar agentes de IA que se conectan directamente con sus sistemas existentes y realizan operaciones transaccionales dentro del chat. Así, las compañías pueden desplegar, a partir de instrucciones en texto, agentes que se comunican con los clientes vía WhatsApp, recopilan información faltante, verifican identidades, activan pagos y hacen avanzar flujos financieros utilizando datos en tiempo real, todo dentro de la conversación. Este enfoque contribuye a reducir costos operativos, mejorar la conversión y desplegar inteligencia artificial integrada a los sistemas existentes sin introducir riesgos de seguridad o de cumplimiento normativo.

“Invertimos en Jelou porque identificamos una oportunidad estratégica de aprendizaje en torno a las tendencias de WhatsApp Banking y a la ejecución de servicios financieros dentro de canales conversacionales. Su experiencia en la implementación de agentes de IA y en las aplicaciones prácticas de esta tecnología nos permitirá explorar nuevos modelos de interacción financiera, con altos estándares de seguridad y una experiencia integrada para los usuarios”, señaló Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Jelou ya ha procesado más de US$ 100 millones en operaciones financieras a través de agentes de IA que ejecutan pagos, abren cuentas bancarias y evalúan créditos íntegramente dentro de aplicaciones de mensajería, reflejando un cambio estructural en la forma en que las empresas interactúan con sus clientes.

"Estamos construyendo la infraestructura más rápida y segura que permite que la inteligencia artificial ejecute operaciones financieras seguras dentro de WhatsApp, y el respaldo de Krealo y del Grupo Credicorp valida la confianza en un modelo que ya funciona en el Perú, con clientes que están operando con los más altos estándares de seguridad para lograr lo que llamamos un "Agentic Bank" en Whatsapp. Esta inversión no es un punto de llegada, sino una responsabilidad para ejecutar mejor y acelerar nuestra expansión a toda Latam”, aseguró el CEO de Jelou, Luis Loaiza.

Como parte de su rol activo en el ecosistema fintech de la región, las inversiones que se vienen realizando desde Krealo tienen el objetivo de potenciar startups y a sus founders para impulsar la innovación en el Grupo Credicorp.