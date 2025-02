¿Laptop gamer o regular? ASUS y ROG te ayudan a elegir

Descubre qué características diferencian a cada tipo de laptop y cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Redacción T21 / 10.02.2025 / 5:56 pm

Si este 2025 estás pensando en comprarte una laptop para jugar, lo más probable es que te gusten los videojuegos. Y a menos que sólo te interesen los lanzamientos retro o los juegos ligeros, vas a necesitar mucha potencia para seguir el ritmo de los títulos actuales. La pregunta es: ¿Conviene más un portátil normal que tenga potencia suficiente para los juegos, o mejor optar por un portátil dedicado a los juegos, diseñado expresamente para el entretenimiento interactivo? A continuación, te explicamos qué características exclusivas aportan los dispositivos para juegos y los portátiles normales, y cuándo puedes necesitar uno de ellos.

La ventaja de poder en los portátiles dedicados a juegos

Si compras una laptop Gamer que incluya una unidad central de procesamiento (CPU) y una unidad de procesamiento gráfico (GPU) de gama alta, básicamente estarás preparado para jugar a lo que quieras. Por ejemplo, la ROG Strix SCAR 18 tiene una configuración que incluye una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 para Laptops y una CPU Intel Core i9 14900HX. Con la capacidad de jugar prácticamente a cualquier título AAA de última generación, incluidos pesos pesados como Alan Wake 2 que simplemente no se ejecutan bien (o no se ejecutan en absoluto) en máquinas con menor potencia gráfica, además el SCAR 18 tiene un tamaño óptimo para llevar a todas partes.

Para sacar el máximo partido de estos componentes, los portátiles Gamer ROG van más allá con su sistema ROG Intelligent Cooling, un conjunto de componentes que mantienen el portátil correctamente refrigerado sin que el ventilador haga demasiado ruido. Encontrarás las últimas innovaciones de alta tecnología en estas soluciones de refrigeración, como el compuesto térmico de metal líquido, la tecnología tri-fan y disipadores de calor robustos, dependiendo del modelo, con sistemas diseñados teniendo en cuenta las necesidades de los diferentes estilos de jugadores. Por ejemplo, algunos portátiles ROG suelen incluir ventilaciones especiales alrededor de las teclas para mantener bajas las temperaturas superficiales en la zona con la que más interactúas al jugar.

Por supuesto, las comparaciones entre laptops para juegos y los normales no se limitan a los juegos. Los dispositivos para Gaming pueden hacer mucho más que ejecutar videojuegos. Ese potente hardware también permite llevar programas intensivos no relacionados con los juegos. Desde el diseño gráfico y la edición de vídeo hasta la investigación en el campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Muchas profesiones requieren el uso de software que necesita una GPU y una CPU potentes. Si esto te suena a ti, un portátil para juegos podrá manejar fácilmente todas tus cargas de trabajo no relacionadas con los juegos. Y un diseño sutil y de buen gusto como el de la ROG Zephyrus G16 encajará a la perfección con tus necesidades.

Tiene un aspecto apropiado para entornos profesionales gracias a su diseño elegante, compacto y delgado, además de contar con componentes de alto desempeño para laptops, con potencia suficiente para aplicaciones de juegos y profesionales exigentes, sin olvidar aplicaciones sencillas como Microsoft Office, Google Workspace, Slack, Zoom y otras aplicaciones de trabajo básicas.

Dicho esto, si solo te interesan los juegos casuales (títulos AAA antiguos, indies o lanzamientos retro), la gama ASUS Zenbook también puede ajustarse a tus necesidades. Corresponden a los equipos más delgados y ligeros, además son perfectos para el trabajo de productividad diario. La mayoría de estos portátiles incluyen gráficos integrados en la CPU, que pueden soportar cargas de juego ligeras. No van a igualar la destreza de juego de los dispositivos de juego construidas a propósito, pero cuando la portabilidad es primordial y los juegos AAA no son una prioridad, son una excelente alternativa.

Las laptops Gamer de ROG te ofrecen funciones específicas para jugar

Pero los portátiles para juegos no son los únicos que ofrecen grandes prestaciones. Muchos portátiles que no son para jugar también tienen potentes especificaciones de hardware, como la línea ASUS ProArt Studiobook diseñada para artistas, editores y fotógrafos. Un equipo como el ProArt Studiobook 16 OLED incluye una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, un procesador Intel Core i9-13980HX y un terabyte de espacio de almacenamiento, lo que lo hace muy capaz de jugar a juegos modernos. Entonces, ¿cuándo elegirías el ProArt en lugar de un equipo ROG, o viceversa? En este caso, el rendimiento no será el factor decisivo: lo serán las características. A pesar de que el hardware interno es similar, el diseño del chasis y el software están pensados para públicos diferentes.

Un portátil ROG, como la ROG Zephyrus, por ejemplo, va a venir con funcionalidades centradas en el juego y características de lujo que mejoran específicamente esa experiencia. Para empezar, todos los equipos de ASUS para videojuegos contienen pantallas con tecnología de frecuencia de actualización variable (VRR) como NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync. Esto mantiene la frecuencia de cuadros del juego generados por la GPU sincronizada con la frecuencia de refresco de la pantalla. Es menos probable que encuentres esta función en portátiles que no sean para jugar, y es una característica prácticamente imprescindible para disfrutar de una gran experiencia de juego. Hoy en día, la mayoría de los jugadores ni se plantean comprar una pantalla sin VRR, y lo mismo ocurre con sus laptops.

Para tener una ventaja competitiva en los eSports, muchos Gamers buscan equipos con pantallas de alta frecuencia de refresco. Aunque muchas laptops normales ofrecen ahora pantallas de 90 Hz o 120 Hz que aumentan la fluidez, muchos otros se limitan a 60 Hz. Las laptops para juegos, en cambio, ofrecen pantallas con frecuencias de refresco asombrosas, que pueden alcanzar e incluso superar en algunos casos los 240Hz. Estas pantallas ofrecen animaciones ultrarrápidas y fluidas que te ayudan a seguir el ritmo de la acción de juegos como Valorant o Rainbow Six Siege. Si te gusta el desafío de enfrentarte a los mejores en los campos de batalla en línea, un portátil para juegos es la mejor opción.

Los equipos ROG también incluyen teclas de acceso rápido en la parte superior del teclado que puedes personalizar para que te ofrezcan diversas utilidades centradas en el juego. ¿Quieres convertir una tecla en un comando dedicado a «grabar partida» para que capturar momentos increíbles sea tan fácil como pulsar un solo botón? Puede hacerlo.

Y no te olvides de Armoury Crate. Esta descarga es gratuita, pero ofrece la mayor utilidad para los portátiles dedicados al gaming, con herramientas personalizadas para dispositivos ROG y TUF Gaming. Te ayudará a configurar el modo de rendimiento de tu portátil, monitorizar tu hardware, personalizar la iluminación RGB y mucho más.

Sin embargo, todo depende de tu caso de uso. Si piensas dedicar la mayor parte de tu tiempo al trabajo creativo y jugar un poco, el ProArt Studiobook antes mencionado también tiene funciones exclusivas adaptadas a ese caso de uso. Por ejemplo, muchos de nuestros portátiles ProArt incluyen un dial personalizable junto al touchpad que permite controlar fácilmente varios parámetros de las aplicaciones creativas. Tendrás que decidir qué funciones especializadas son más importantes para ti y las tareas que más tiempo te ocupan.

Portátiles para juegos en todos los formatos imaginables

Por último, vale la pena señalar que las laptops gamers en la actualidad vienen en muchas formas y tamaños. Sea cual sea tu situación, hay un portátil Gamer que se adapta a ella.

Si vives en un apartamento pequeño y no tienes espacio para un espacio de juegos completo, pero necesitas una potencia de juego de alto octanaje, ahí es donde entra en juego la línea ROG Strix. Estas máquinas son exponencialmente más pequeñas que un ordenador de sobremesa, pero con el hardware más avanzado. Esto convierte a los equipos ROG Strix en la opción ideal si pasas la mayor parte del tiempo en tu escritorio, pero divides tu tiempo entre dos casas o te vas de vacaciones de vez en cuando. Además, cuentan con la selección de puertos más amplia de todos los portátiles ASUS, ya que no sólo incluyen USB y HDMI, sino también una toma Ethernet de 2,5Gbps de tamaño completo, para una conexión de red sólida como una roca mientras juegas.

¿Quieres un equipo aún más portátil y con un diseño discreto? Ahí es donde destaca la familia ROG Zephyrus. Estos portátiles son muy finos y estilizados, lo que facilita su transporte durante todo el día. Son perfectos para quienes recorren los campus universitarios o se desplazan constantemente del trabajo a casa. Además, su tonalidad sutil y su diseño minimalista hacen que combinen a la perfección con los portátiles de trabajo formales de tus compañeros, sin renunciar a una gran potencia de juego. Aunque los equipos ROG Zephyrus ofrecen un toque de iluminación, se puede activar y desactivar con facilidad, por lo que nadie sabrá que está ahí a menos que tú quieras. Y su selección de puertos sigue siendo práctica, aunque un poco más orientada al gaming que los portátiles tradicionales – cuentan, por ejemplo, con un segundo puerto USB Tipo-A que resulta práctico si tienes periféricos que conectar, y no siempre está disponible en dispositivos estándar. Las laptops ROG Zephyrus son una selección premium para aquellos que lo quieren todo: rendimiento excelente, portabilidad suprema y estética profesional junto con las funciones gaming que necesites.

Laptop para juegos vs laptop normal: el veredicto final

Las laptops para juegos no son la única opción para jugar. Sin embargo, si juegas a algo más que un título ocasional, las diferencias entre los portátiles para Gaming y los normales se hacen más evidentes. Un portátil para juegos te va a ofrecer la mejor experiencia, entre su colección de características centradas en los juegos, su rendimiento de gama alta y su factor de forma versátil. Si quieres una laptop adaptada a estas necesidades, ROG y TUF Gaming te cubren.