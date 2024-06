Laptops Acer Chromebook Plus para empresas

Las nuevas Chromebooks de Acer ofrecen las mejores características de gestión y seguridad de su clase junto con la potencia, velocidad y nuevas capacidades de IA que necesitan las organizaciones basadas en la nube.

Redacción T21 / 03.06.2024 / 9:11 am

Acer presentó hoy dos nuevas laptops de su serie Chromebook Plus Enterprise, ambas diseñados con una potente tecnología y capacidades de IA de Google que garantizan que las empresas, sus fuerzas laborales y empleados de primera línea estén equipados con la más reciente tecnología para trabajar en la nube de manera más eficiente y segura.

Los dos nuevos modelos Chromebook Plus Enterprise -la Acer Chromebook Plus Enterprise 515 y la Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514- vienen con las capacidades empresariales de ChromeOS desbloqueadas, lo que garantiza la mejor seguridad de su clase, una gestión sencilla, acceso flexible y soporte administrativo mejorado, todo ello unido al doble de velocidad, memoria y almacenamiento1. La Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-4HN) también está disponible para consumidores o particulares.

"Los nuevos modelos Acer Chromebook Plus Enterprise aportan lo mejor de la IA de Google en ChromeOS a las organizaciones para impulsar la eficiencia y colaboración entre sus trabajadores", afirma James Lin, Director General de Laptops de Acer Inc. "Organizaciones de todo tipo, desde oficinas corporativas hasta pequeños negocios, retail y healthcare necesitan dispositivos confiables y habilitados para IA para potenciar su carga de trabajo, y estas nuevas laptops Acer Chromebook Plus Enterprise entregan todo eso y más".

Impulsadas por hasta un procesador Intel® Core™ 7 150U[i] y equipadas con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X, los sistemas ofrecen un desempeño de primera clase, multitarea mejorada y capacidades de IA generativa para mantener a la fuerza laboral en la nube, equipos distribuidos y empleados conectados y trabajando eficientemente. Las empresas y organizaciones pueden confiar en ChromeOS, asegurando la ejecución segura y fluida de aplicaciones heredadas, empresariales y privadas. Además, las Chromebooks Acer aumentan el tiempo de actividad con hasta 102,3 horas de duración de la batería y baterías con capacidades de carga rápida2.

Soporte para videoconferencias en muchas aplicaciones, con herramientas de llamada potenciadas por la IA de Google

Los empleados que usen sus modelos Acer Chromebook Plus Enterprise para videoconferencias pueden elegir la aplicación que prefieran, como Zoom, Slack, Google Meet y Microsoft Teams, sabiendo que lucirán y sonarán de la mejor manera gracias a las webcams de los dispositivos con Reducción de Ruido Temporal (TNR) de Acer para cancelación de ruido. Las herramientas de videollamadas integradas con IA de Google en ChromeOS automáticamente mejoran la claridad e iluminación, además cancelan ruido y desenfocan los fondos. Los altavoces duales y DTS® Audio completan la experiencia de conferencias con sonido de alta calidad y sin distorsiones.

Pantallas grandes que aumentan la productividad con un diseño robusto y sostenible

La nueva Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CBE595-2/T) cuenta con una gran pantalla Full HD (1920x1080) de 15,6 pulgadas con tecnología IPS para garantizar que los detalles en hojas de cálculo, gráficos y fotos se vean detallados y vibrantes. La gran pantalla ofrece un amplio espacio para un teclado numérico específico, lo que proporciona a los empleados de los sectores financiero, minorista y de servicios, así como de las disciplinas STEM, una forma eficiente de introducir datos.

Extremadamente portátil con sólo 1,5 kg, la pantalla WUXGA (1920 x 1200) de 14 pulgadas de la Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CPE594-1N) se puede utilizar en cuatro modos diferentes gracias al diseño convertible 2 en 1 del dispositivo. Sus bisagras de 360 grados permiten a la Acer Chromebook Plus Spin 514 transformarse de una laptop tradicional al modo tablet para una cómoda entrada táctil y toma de notas a través de un lápiz óptico activo USI2,4 directamente sobre el cristal antimicrobiano Corning® Gorilla® Glass de la pantalla.

Ambos nuevos modelos Acer Chromebook Plus Enterprise cuentan con un chasis duradero que cumple la norma MIL-STD 810H y es resistente a impactos. Además, lucen profesionales en un escritorio para entornos de atención al cliente, en ambientes de venta al por menor, reuniones y en movimiento. Ambos ofrecen la opción de un teclado retroiluminado para que la productividad pueda continuar en condiciones de poca luz. Los empleados y trabajadores en la nube se mantendrán conectados con una Wi-Fi 6E rápida y fiable y podrán conectar y cargar dispositivos a través de una amplia selección de puertos, incluidos HDMI y puertos USB Type-C duales.

Los nuevos dispositivos Acer Chromebook Plus respaldan la misión Earthion de la empresa y cuentan con varios registros EPEAT5, así como con características ecológicas como el panel táctil OceanGlass™ fabricado con residuos plásticos procedentes de los océanos. Contiene materiales reciclados, empaque sostenible y un diseño energéticamente eficiente que cumple con la certificación Energy Star.

Las laptops Acer Chromebook Plus Enterprise listas para las empresas

Los nuevos modelos Acer Chromebook Plus Enterprise vienen listos con las capacidades empresariales integradas de ChromeOS ya desbloqueadas, lo que permite a los departamentos de TI y a las fuerzas de trabajo a las que apoyan incorporarse rápidamente con una inscripción sin intervención y mantenerse productivas con políticas de dispositivos fáciles de gestionar que simplifican las experiencias de los usuarios. ChromeOS protege a las personas de de violaciones de seguridad, y la rentabilidad de costosos ataques con funciones como administración basada en la nube, seguridad avanzada y controles granulares. La administración de actualizaciones, reportes de información y problemas técnicos es más fácil con el soporte 24/7 de Google y la asistencia para solución de problemas de ChromeOS.

Actualización Chrome Education para implementación y administración escolar

Los nuevos modelos Acer Chromebook Plus también están disponibles con la actualización de Chrome Education para una administración transparente de dispositivos en escuelas. Chrome Education Upgrade ayuda a los administradores a gestionar los dispositivos a escala y ofrecerá políticas de administración para ayudar a gestionar todas las funciones de Chromebook Plus. Los administradores también pueden aprovechar las características funcionales de Chrome Education Upgrade, como la inscripción sin intervención y el soporte 24/7 de Google.

Precios y disponibilidad

La Acer Chromebook Plus Enterprise 515 (CBE595-2/T) estará disponible en Norteamérica en junio, a partir de 649,99 dólares, y en EMEA en junio, a partir de 579 euros.

La Acer Chromebook Plus Enterprise Spin 514 (CPE594-1N) estará disponible en Norteamérica en agosto, a partir de 749,99 dólares, y en EMEA en julio, a partir de 679 euros.

La Acer Chromebook Plus Spin 514 (CP514-4HN) estará disponible en Norteamérica en agosto, a partir de 549,99 dólares, y en EMEA en julio, a partir de 679 euros.

[1] En comparación con los Chromebook más vendidos desde julio de 2022 hasta diciembre de 2022.

[2 ] Las especificaciones de este dispositivo pueden variar según el modelo y/o la región.

[3] La duración de la batería puede variar según el modelo y la configuración. Basado en Power LoadTest de Google. La duración real de la batería varía según el modelo/configuración.

[4] El lápiz óptico se vende por separado.

[5] El registro EPEAT® varía según el país. Consulte http://www.epeat.net/ para conocer el estado de registro de cada país.