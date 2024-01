Lo nuevo de Lenovo inspira el poder productivo y creativo

También anunciamos el accesorio Magic Bay Studio con cámara y altavoces, y un teclado y ratón único de concepto de prueba de obtención de energía mecánica.

Redacción T21 / 26.01.2024 / 1:31 pm

Lenovo anunció nuevos productos ThinkBook, ordenadores de escritorio ThinkCentre y accesorios para el mercado de pequeñas y medianas empresas (SMB), con características innovadoras, diseños inteligentes y mejoras en PC con inteligencia artificial.

Además, Lenovo está presentando dos dispositivos únicos de concepto en el CES. El Combo de Obtención de Energía Mecánicaes un producto que utiliza el movimiento mecánico y la radiación solar para alimentar un ratón y un teclado, eliminando la necesidad de cargar externamente. El ratón y el teclado están diseñados ergonómicamente para brindar comodidad y participación al usuario. El producto también admite modos de conexión inalámbrica Bluetooth® y 2.4G, asegurando una fácil conectividad con múltiples dispositivos. El producto de concepto es una solución innovadora que se alinea con el compromiso de Lenovo de implementar prácticas más sostenibles.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE es un revolucionario e innovador concepto que presume un rendimiento potente, una apariencia exquisita y lidera una tendencia de personalización inteligente del color de las cubiertas de portátiles. A través de las soluciones algorítmicas de hardware y software de Lenovo y aprovechando la tecnología E Ink Prism™, los usuarios pueden personalizar la cubierta exterior con diversos patrones, creando una apariencia única para el portátil. Este concepto admite hasta mil imágenes diferentes, permitiendo a los usuarios expresar su personalidad y creatividad. Con la tecnología de ultra bajo consumo de energía de E Ink y el diseño del sistema de Lenovo, la cubierta superior que cambia de color no afectará la vida útil de la batería, incluso cuando el sistema esté apagado, la cubierta superior seguirá cambiando. Lenovo destacará cuatro esquemas de diseño en el CES 2024, incluidos dos esquemas coloridos, reloj dinámico e interacción de sistemas múltiples, que ofrecen preferencias de cliente diferentes y únicas.

El poder transformador de la Inteligencia Artificial para todos

Los ordenadores Lenovo ThinkBook anunciados hoy cuentan con procesadores Intel Core™ Ultra y Copilot en Windows 11, marcando uno de los cambios más significativos en la arquitectura de PC en los últimos años. Al lanzar la innovación en PC con inteligencia artificial en todos los frentes, los Lenovo ThinkBook transformarán una nueva generación de productividad y creatividad. Los procesadores Intel Core Ultra cuentan con un acelerador de inteligencia artificial integrado llamado unidad de procesamiento neuronal (NPU), que permite una aceleración eficiente de la inteligencia artificial, acelerando los flujos de trabajo de IA.

Una solución híbrida de PC que lo hace todo

Experimenta la máxima flexibilidad con la última incorporación a los diseños innovadores ofrecidos por la cartera ThinkBook Plus. El nuevo Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid puede cambiar de un portátil a una tableta y viceversa de manera fluida. Esta asombrosa solución consta de dos productos: un sistema base de portátil con Windows y una tableta. Pueden usarse por separado como dos dispositivos independientes o trabajar juntos como un portátil, lo que permite a los usuarios alternar fácilmente entre Windows 11 y Android. Consta de la ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Station, que puede usarse de manera independiente cuando está conectada a una pantalla externa, y la ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid Tab, que puede desprenderse y usarse de forma independiente.

Diseñado para creadores de contenido multimedia, diseñadores, profesionales de logística, analistas financieros o cualquier usuario que pueda beneficiarse de una funcionalidad dual, este dispositivo puede manejar prácticamente cualquier tarea principal en una variedad de formatos, como:

Portátil con Windows 11 para una experiencia completa de PC. Con la tableta adjunta, ofrece una vívida pantalla OLED de 14 pulgadas y 2.8K. Desconecta la tableta y utiliza la Hybrid Station como una PC conectada a una pantalla externa.

Portátil con Windows 11 con Hybrid Stream que permite la transmisión de aplicaciones de Android en pantalla en una ventana de Picture-in-Picture con alta calidad y baja latencia.

Tableta con teclado: la Hybrid Station actúa como un teclado y ClickPad, ofreciendo la posibilidad de realizar tareas ligeras o jugar a través del ecosistema de Android.

Desconecta la tableta para obtener una experiencia completa de tablet Android, ideal para tomar notas con el opcional Lenovo Tab Pen Plus, presentar diapositivas o ver videos.

Inteligente y estilizado para el trabajo y el entretenimiento definitivos

El Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 es un portátil que combina lo mejor en rendimiento, diseño e inteligencia. Construido para ser ultrafino, ultraligero y ultrapotente, pesa solo 1 kg (2.2 lbs.)7 y tiene un perfil de 12.9 mm, lo que facilita su transporte. También cuenta con una batería de 74 WHr, la más grande en un portátil de 13 pulgadas8, que puede durar hasta 21 horas de reproducción de video, hasta 11.4 horas de navegación por internet o hasta 8.2 horas de llamadas de conferencia.

Una laptop de la Edición Intel Evo con procesadores Intel Core Ultra, la ThinkBook 13x Gen 4 tiene todo lo que los usuarios necesitan para trabajar, crear y disfrutar, incluyendo hasta 32GB de memoria LPDDR5x a 8400MHz, tres puertos Thunderbolt™ 4, gráficos Intel Arc y conexiones Wi-Fi rápidas proporcionadas por Wi-Fi 6E6. El audio de alta calidad se entrega a través de cuatro altavoces Harman/Kardon®, y cuatro micrófonos con cancelación de ruido basados en inteligencia artificial en 360 grados. Los usuarios pueden personalizar aún más la laptop con el soporte adicional para el ecosistema de accesorios Magic Bay de Lenovo mediante conectividad de pines pogo, incluyendo el nuevo Magic Bay Studio con su cámara 4K y altavoces de alta calidad. Para hacer los flujos de trabajo aún más inteligentes, la laptop cuenta con características de PC con inteligencia artificial, incluyendo una tecla Copilot incorporada que facilita el acceso al compañero de inteligencia artificial diario de los usuarios.

La Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 es el primer producto carbono neutral certificado de Lenovo para el mercado SMB certificado por la British Standards Institution (BSI), e incluye certificaciones TCO Certified y ENERGY STAR®, y está registrada como EPEAT® Gold. Gracias a las pruebas de durabilidad MIL-STD-810H y al teclado resistente a derrames, los usuarios pueden preocuparse menos por accidentes o daños.

Nuevas posibilidades con las computadoras de escritorio ThinkCentre

La primera computadora de escritorio de factor de forma ultra pequeño de Lenovo con potentes capacidades de inteligencia artificial, la ThinkCentre neo Ultra, da la bienvenida a una nueva era en el rendimiento de las computadoras, donde la CPU, una NPU independiente y la GPU se complementan, colaboran y se potencian mutuamente. Diseñada para las pequeñas y medianas empresas (SMB) que buscan aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial sin realizar inversiones pesadas en equipo, la ThinkCentre neo Ultra demuestra que lo pequeño puede ser grande. La computadora de escritorio de factor de forma ultra pequeño de 3.6L maximiza el espacio interno, incluyendo un procesador Intel Core i9 en la plataforma Intel vPro® Enterprise, una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, una tarjeta NPU independiente fácil de actualizar, hasta 64GB de RAM DDR5 y más.

Para las pequeñas y medianas empresas (SMB) que desean una solución informática integral, la Lenovo ThinkCentre neo 50a 27 Gen 5 y ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 ofrecen productividad y colaboración en un elegante dispositivo. Con un nuevo y estilizado diseño, las computadoras todo en uno (AIO) de 27 pulgadas y 24 pulgadas están alimentadas por hasta un procesador Intel Core i7 y hasta 32GB de RAM DDR5, y destacan con una pantalla certificada por TÜV Rheinland® con un 99% de gama de colores sRGB y una frecuencia de actualización de 100Hz. Ambos AIO son las primeras computadoras de nivel de entrada para SMBs con un soporte opcional de carga inalámbrica para mantener los dispositivos cargados13 las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Portátiles ThinkBook que superan las expectativas

El Lenovo ThinkBook 14 i Gen 6+ es una laptop elegante, inteligente y potente que ofrece más rendimiento, más productividad y más inteligencia. Esta laptop está alimentada por procesadores Intel Core Ultra, que habilitan funciones de PC con inteligencia artificial que optimizan las experiencias de usuario en flujos de trabajo como herramientas de oficina, edición de fotos, videos y audio, colaboración en reuniones y más. Trabaja, crea y juega fácilmente con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X de doble canal, gráficos integrados Intel Arc y una enorme batería de 85 Wh. La Detección de Presencia Humana, disponible con la cámara infrarroja (IR), mejora la seguridad con una función de bloqueo al alejarse. La cámara IR también simplifica el inicio de sesión conreconocimiento facial disponible a través de Windows Hello.

Aprovechar el poder de la inteligencia artificial puede hacer que el día de trabajo sea más inteligente y fácil. Con el chip Lenovo LA3 AI y Lenovo Smart Power 3.0, los usuarios pueden beneficiarse de funciones aceleradas por inteligencia artificial, como Lenovo Smart Meeting, que ofrece una experiencia de reunión inteligente y eficiente mediante la optimización a nivel de sistema para gestionar la refrigeración y eliminar virtualmente los problemas de almacenamiento intermedio y tartamudeo durante las llamadas de conferencia. La laptop también cuenta con sensores que ajustan el brillo de la pantalla y la retroiluminación del teclado según la luz ambiental y la presencia, ayudando a reducir el consumo de energía. Y con su cámara y audio mejorados con inteligencia artificial, los usuarios pueden disfrutar de reuniones virtuales más inmersivas.

El ThinkBook Graphics Extension es una solución inteligente de gráficos que se conecta a la ThinkBook 14 i Gen 6+ a través del puerto TGX. Construido aprovechando las sinergias de innovación entre Lenovo y NVIDIA, el dock TGX admite hasta las GPU de escritorio NVIDIA GeForce RTX, que pueden aumentar significativamente la potencia de cómputo de la inteligencia artificial en asociación con el procesador Intel Core Ultra y aprovechar características exclusivas de la inteligencia artificial.

El Lenovo ThinkBook 16p Gen 5 es una elegante potencia que ayuda a los usuarios a manejar cualquier tarea con velocidad y eficiencia. El rendimiento potente está disponible gracias al procesador Intel Core i9 de hasta (14ª generación) con asistencia de inteligencia artificial y a la GPU NVIDIA GeForce RTX 4060. Construidas para la era de la inteligencia artificial, las GPU GeForce RTX cuentan con núcleos especializados de inteligencia artificial NVIDIA TensorRT que ofrecen un rendimiento de vanguardia y capacidades revolucionarias para casos de uso de inteligencia artificial, como el mencionado anteriormente Stable Diffusion. Desde una mayor creatividad y productividad ultraeficiente hasta juegos increíblemente rápidos, la última potencia de inteligencia artificial está disponible en ThinkBook 16p Gen 5. El chip Lenovo LA AI, Smart Power 3.0 y Intelligent Adaptive Dimming funcionan en armonía para optimizar el rendimiento del sistema, la eficiencia energética y la carga de la batería. Las características de video y audio basadas en inteligencia artificial ayudan a los usuarios a colaborar mejor con la claridad de video mejorada, el desenfoque de fondo y el encuadre inteligente, y la cancelación inteligente de ruido elimina virtualmente las distracciones no deseadas de fondo.

Y para más diversión y creatividad, se pueden usar accesorios modulares Magic Bay, como el nuevo Magic Bay Studio que se conecta al ThinkBook 16p Gen 5 o al ThinkBook 13x Gen 4 a través de conectores Pogo Pin ubicados en la parte superior de la pantalla, o conectarse a otras laptops a través del cable USB-C™ incluido.

El Lenovo Magic Bay Studio se destaca con su vanguardista tecnología de cámara 4K, mejorada por inteligencia artificial, y diseñada para ofrecer una calidad de imagen excepcional. Esta tecnología impulsada por inteligencia artificial pone un fuerte énfasis en la claridad, nitidez y precisión del color, redefiniendo el estándar para las videoconferencias profesionales. Los usuarios pueden confiar en las avanzadas características de esta cámara, impulsadas por inteligencia artificial, para experiencias visuales excepcionales.