LG Streaming Week 2025 llega a Perú con ofertas

Disfruta películas, series y más con ofertas exclusivas en LG Streaming Week 2025.

Redacción T21 / 01.09.2025 / 6:18 pm

Desde películas y series favoritas hasta música cautivadora, karaoke y videojuegos, todo disponible en televisores LG con webOS, con ofertas irresistibles.

La campaña LG Streaming Week 2025 está a punto de comenzar en Perú, y se desarrollará del 1 de septiembre al 5 de octubre. Los propietarios de Smart TV’s LG en Perú podrán disfrutar de una gran variedad de contenidos en streaming, incluyendo películas, series, música y videojuegos, con suscripciones gratuitas y con descuento gracias a socios de contenidos locales e internacionales.

Los usuarios de los modelos LG 4K UHD y superiores lanzados después de 2018 (con webOS 4.0 y superior), así como de LG StanbyME o StanbyME Go, y de monitores inteligentes UHD y WQHD, tendrán acceso a ofertas exclusivas y pruebas gratuitas a través de la aplicación LG Streaming Week en la pantalla de inicio, la tienda de contenidos o las aplicaciones.

La LG Streaming Week Perú de este año ofrece un fascinante contenido seleccionado, desde las series y películas más populares hasta conciertos de música clásica y juegos.

Los amantes de la música clásica y ópera tendrán tres meses de acceso gratuito a Stage+ de Deutsche Grammophone, un servicio de streaming que cuenta con una selección curada de conciertos, óperas y documentales premium de todo el mundo.

Para los amantes del cine, Mubi, el servicio global de streaming, distribuidora y productora, ofrece tres meses de acceso gratuito a las mejores películas del mundo. No te pierdas la galardonada The Substance, protagonizada por Demi Moore, un estreno exclusivo de Mubi que se convirtió en una de las películas más comentadas de la década. De igual modo, los usuarios podrán acceder a la aplicación América TvGo, que ofrecerá acceso gratuito al contenido exclusivo de detrás de cámaras.

Los más pequeños de la casa también encontrarán contenido divertido y seguro, como Baby Shark World for Kids, que ofrece una amplia colección de canciones y cuentos de forma gratuita durante un mes. Así, podrán cantar, jugar y aprender junto a sus personajes favoritos a través de contenidos educativos atractivos.

Para quienes disfrutan pasar tiempo con familia y amigos, Kanto, una plataforma de karaoke digital ofrece una suscripción gratuita de un mes a los usuarios de ciertos mercados de Latinoamérica y Estados Unidos. Además, los usuarios de televisores LG podrán acceder a la mayor biblioteca de streaming de anime, con más de 50,000 episodios de más de 2,000 series.

Para garantizar que más usuarios puedan disfrutar de las ventajas de la LG Streaming Week, LG ofrece promociones especiales en sus televisores líderes del sector durante todo el periodo de la campaña. Desde su lanzamiento, la plataforma webOS, en constante evolución, se ha convertido en el pilar de la innovación de LG, con el apoyo de más de 4000 socios en 180 países y millones de usuarios activos.