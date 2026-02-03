Líderes en IA: De la visión al crecimiento

Cómo la IA estratégica impulsa ingresos y rentabilidad reales.

El estudio revela que el 15% de las compañías más avanzadas tienen 2,5 veces más probabilidades de superar el 10% de crecimiento en ingresos y más de tres veces más probabilidades de alcanzar márgenes de utilidad iguales o superiores al 15% gracias a la implementación de soluciones basadas en IA.

NTT DATA, líder global en inteligencia artificial, transformación digital y servicios tecnológicos, presentó su Informe global de IA 2026: una guía estratégica para quienes lideran con IA. Basado en una investigación comparativa inédita, el informe detalla cómo un grupo selecto de “líderes en IA” se está despegando del resto del mercado mediante una combinación efectiva de estrategia y ejecución.

El análisis toma como base una encuesta aplicada a 2.567 ejecutivos senior de 35 países y 15 industrias. Solo el 15% de las organizaciones participantes calificaron como “líderes en IA”, es decir, empresas con estrategias claramente definidas, modelos operativos maduros y una ejecución altamente enfocada. Este grupo reporta niveles significativamente más altos de crecimiento en ingresos y rentabilidad en comparación con el resto.

“La responsabilidad sobre la IA ya se trasladó al nivel directivo y requiere una agenda transversal en toda la organización”, afirmó Yutaka Sasaki, presidente y CEO del Grupo NTT DATA. “Nuestra investigación muestra que un grupo reducido de líderes está aprovechando la IA como un diferenciador estratégico, acelerando su crecimiento y transformando la forma en que humanos y máquinas generan valor.”

Estrategia

Las organizaciones líderes consideran la IA un motor esencial de crecimiento y ajustan su estrategia de negocio para capitalizar todo su potencial.

Alineación estratégica y velocidad: los líderes en IA destacan por alinear la IA con la estrategia corporativa y transformar el foco estratégico y la velocidad en retornos financieros superiores.

Enfoque integral y selectivo: concentran esfuerzos en dominios clave de alto valor que generan beneficios económicos desproporcionados, rediseñando flujos de trabajo de principio a fin.

Efecto multiplicador (flywheel effect) : las inversiones iniciales impulsan éxitos tempranos que, a su vez, permiten reinvertir para seguir creciendo.

Reinvención desde el núcleo: en lugar de limitarse a sumar funcionalidades periféricas, reconstruyen aplicaciones core con IA integrada desde su arquitectura.

“Comienza a verse que, para obtener el máximo valor de la IA, las organizaciones deben estar dispuestas a ‘incomodarse’, a repensarse, a romper inercias y a implementar modelos operativos que hasta hace poco se consideraban imposibles”, explicó Pablo Sáez Head of Data and Analytics Iberia, IO, LATAM and Consulting in Benelux & France at NTT DATA.

“No se trata de dar saltos audaces a ciegas y sin contemplar los riesgos, sino de seguir la guía que están trazando las empresas líderes: estrategias definidas y alineadas al negocio, madurez operativa mediante gobierno holístico y seguro y ejecución enfocada e iterativa”, concluyó.

Ejecución

Lo que distingue a los líderes en IA es su capacidad de construir una base tecnológica resiliente, empoderar a las personas, acelerar la adopción organizacional y gobernar con visión de largo plazo, apoyándose en aliados expertos.

Seguridad a escala: diseñan infraestructuras escalables y seguras, localizan o relocalizan entornos de IA para garantizar privacidad o soberanía, e invierten decididamente en eliminar limitaciones estructurales de infraestructura.

IA centrada en la experiencia: utilizan la IA para amplificar el impacto del talento humano más calificado, no para reemplazarlo.

Transformación sostenible: abordan la adopción como un programa estructurado de cambio organizacional, gestionando la transformación para reducir la resistencia interna.

Gobernanza escalable: centralizan el gobierno de la IA, institucionalizan la supervisión a nivel corporativo y empoderan a Chief AI Officers (CAIOs) para alinear innovación con gestión de riesgos.

Crecimiento impulsado por alianzas: se apoyan en colaboradores estratégicos externos y adoptan modelos de colaboración basados en resultados, acelerando así el retorno del valor generado por la IA.

“Una vez que la estrategia de negocio y la de IA están alineadas, la acción más efectiva es identificar uno o dos dominios de alto impacto y rediseñarlos de extremo a extremo con IA”, explicó Abhijit Dubey, CEO y CAIO de NTT DATA, Inc. “Respaldar ese enfoque con gobernanza robusta, infraestructura moderna y alianzas confiables es la fórmula con la que los líderes actuales están convirtiendo pilotos en beneficios y tomando la delantera”.

Sobre la investigación

La encuesta fue realizada entre septiembre y octubre de 2025. Participaron ejecutivos C-level, directivos senior y líderes corporativos de empresas de sectores como tecnología, manufactura, servicios financieros, salud, consumo y otros.

Visitá el sitio web de NTT DATA para descargar el Informe global de IA 2026: una guía estratégica para quienes lideran con IA.