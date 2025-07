Mentoría que transforma ideas en startups reales

NTT DATA impulsa a los ganadores de su hackathon hacia modelos viables y sostenibles.

Redacción T21 / 09.07.2025 / 3:35 pm

Los proyectos Chijaukay y Happybyte experimentaron cambios estratégicos fundamentales gracias a la guía experta de NTT DATA Perú y de NEAR Protocol, enfocándose en la viabilidad, la confianza del usuario y la adaptación al mercado.

La Hackathon “Blockchain IA Innovator” organizada por NTT DATA y NEAR Protocol, no solo fue una plataforma para la innovación y el desarrollo tecnológico, sino también el inicio de un proceso de maduración acelerada para los equipos ganadores. A través de una valiosa mentoría post-evento, los proyectos Chijaukay, ganador del primer lugar, y Happybyte, segundo lugar, han redefinido sus estrategias, enfocándose en la viabilidad, la adopción por el usuario y la comprensión profunda del mercado.

El equipo de Chijaukay, experimentó una transformación significativa tras la mentoría de NTT DATA. Su propuesta, basada en soluciones blockchain e inteligencia artificial, reconoció la necesidad de construir confianza en un mercado aún escéptico. "Llegamos a la hackathon con la idea de validar contratos para mejorar la empleabilidad, pero la mentoría nos abrió los ojos a las necesidades reales de los usuarios", comenta un miembro del equipo Chijaukay.

Una de las lecciones clave fue la adopción de stablecoins como USDT y BNB, activos digitales vinculados al dólar, para mitigar la volatilidad percibida de las criptomonedas. Esta sugerencia, producto de la mentoría, permitió al equipo visualizar un wallet centrado en el usuario, donde este tiene la flexibilidad de operar con diferentes tipos de monedas. Además, reconocieron la importancia de la validación humana en los contratos inteligentes, complementando el rol de la inteligencia artificial.

La mentoría también impulsó a Chijaukay a enfocar su estrategia de crecimiento en la identificación de nichos específicos, la colaboración con universidades para acceder a talento e investigación, y la creación de un modelo de negocio escalable con diferentes niveles de servicio. Su hoja de ruta a 12 meses, que incluye el lanzamiento de un producto mínimo viable y la expansión a testers empresariales, refleja una visión estructurada y adaptativa. Actualmente, el equipo busca mentorías especializadas en blockchain y acompañamiento empresarial para fortalecer su propuesta de valor y prepararse para futuras inversiones.

“Durante la hackathon reconocimos a muchos chicos con un talento increíble, las mentorías han ayudado a que puedan incrementar sus conocimientos en beneficio de ellos mismos y de sus proyectos, vemos con orgullo que tienen un futuro prometedor y que no tienen nada que envidiar a proyectos ni desarrolladores de otros países”, Afirmó Guillermo Gallardo, Senior Developer Relations engineer of NEAR Protocol.

“El talento que han demostrado estos equipos en la etapa de concurso prueba de que los proyectos eran escalables y viables. Con las mentorías han reconocido las oportunidades de mejora y a obtener una maduración acelerada en tecnologías Blockchain e Inteligencia Artificial, transformando los modelos de negocio que cada equipo propone. Desde NTT DATA estamos satisfechos con los objetivos cumplidos de los equipos y seguiremos apoyando y alentando al ecosistema emprendedor para que crezcan y conozcan más de los avances en estas tecnologías”, comentó Juan José Miranda, director del Digital Technology Innovation Lab en Blockchain/DLT/web3/Quantum Computing at NTT DATA Perú.

Por otro lado, el equipo de Happybyte, con su plataforma blockchain financiera busca mejorar los procesos de compra y venta de carteras de crédito, también experimentó cambios estratégicos cruciales gracias a la mentoría. Su visión inicial evolucionó hacia un desarrollo progresivo, priorizando la validación temprana con funcionalidades específicas como pagos en bitcoin con conversión automática a moneda local.

La adopción de una mentalidad iterativa, el análisis de referentes internacionales y el enfoque en las necesidades del sistema financiero peruano fueron aportes directos de la mentoría. Happybyte ahora se centra en iniciar pruebas piloto con financieras locales, comunicando el valor funcional de su plataforma por encima de la disrupción tecnológica. Su ruta proyectada a 6-12 meses incluye la optimización del producto basada en datos reales y la exploración de la tokenización de activos financieros.

Uno de los principales desafíos identificados por Happybyte, con el apoyo de la mentoría, es comprender la transferencia de propiedad entre bancos e inversores dentro del marco legal vigente. Para abordar esto, el equipo busca apoyo legal especializado en fintech y activos digitales, acceso a experiencias internacionales y acercamiento a reguladores y actores financieros con una visión innovadora.

Ambos equipos coinciden en que la mentoría recibida de NTT DATA y NEAR Protocol fue un factor determinante para reorientar sus proyectos, proporcionándoles herramientas y perspectivas diferentes además de necesarias para transformar sus ideas iniciales en propuestas de valor sólidas y con potencial de crecimiento sostenible en el competitivo mundo de la tecnología y las finanzas. La experiencia demuestra el valor de la guía experta en el desarrollo de startups, especialmente en el complejo y dinámico ecosistema fintech.