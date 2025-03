Mes del Backup y la utilidad del respaldo de datos

El próximo 31 de marzo no es una fecha cualquiera, ya que es el Día del Back Up, que fue creado para que todos los usuarios de tecnología tomen conciencia sobre la importancia de respaldar sus datos.

Es tan relevante la fecha, que su creación está ligada al famoso April Fool´s Day, en que más allá de hacer bromas del tipo “Día de los Inocentes”, busca conmemorar a quienes no hicieron su copia de seguridad. “Don´t be an April Fool”, dice la frase comúnmente usada en Estados Unidos, invitando a resguardarse con un buen respaldo de información.