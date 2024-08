Nancy Gutiérrez lleva innovación peruana a París 2024

La peruana Nancy Gutiérrez participa en una serie de desafíos y consejerías en el nuevo proyecto “Together for Tomorrow, Enabling People”, que busca soluciones a problemas reales de la sociedad.

Redacción T21 / 02.08.2024 / 6:13 pm

América Latina está representada por la estudiante peruana Nancy Gutiérrez en el nuevo proyecto educativo de Samsung “Together for Tomorrow, Enabling People”, que se desarrolla durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, bajo el lema “resolver, mover y crear en el espíritu de los valores olímpicos”. Lanzada junto con el Comité Olímpico Internacional, la acción involucra a 10 estudiantes de diferentes ediciones de Samsung Solve for Tomorrow en todo el mundo. Fueron nombrados embajadores del proyecto y también comenzaron a colaborar con miembros del programa Jóvenes Líderes del COI para difundir el espíritu olímpico de entendimiento mutuo y la búsqueda de la paz a través del deporte.

El proyecto de Nancy Gutiérrez fue uno de los finalistas de la edición 2023 de Solve for Tomorrow Peru , por lo que fue seleccionada para representar a América Latina. Denominado SIFT (Salud, Innovación, Férula y Tecnología), consiste en transformar recipientes elaborados con Tereftalato de Polietileno (PET) en una férula que ayuda a pacientes con discapacidad o limitaciones motoras de manos, muñecas y dedos. Compruébelo.

A lo largo de su estancia en París, Nancy y el resto de los embajadores presentan sus proyectos ganadores y también participan en un programa especial de actividades y talleres de tecnología e innovación.

“A través del proyecto, además de homenajear las ediciones de 21 países de Solve for Tomorrow en América Latina desde 2014, representados por Nancy, queremos inspirar a otros jóvenes a transformar el mundo a través de la educación, la actividad física y el espíritu deportivo que Solve for Tomorrow, las Olimpiadas y otras competencias traen”, comenta Helvio Kanamaru, Director de ESG y Ciudadanía Corporativa de Samsung para América Latina. “Es una oportunidad especial para todos aquellos que se benefician de las inversiones de Samsung en educación a través de programas de Ciudadanía Corporativa”, destaca.

Together for Tomorrow, Enabling People

El evento de lanzamiento de “Together for Tomorrow, Enabling People” tuvo lugar en SPOT24, un espacio expositivo polivalente de París dedicado a París 2024, que contó con la presencia del presidente del COI, Thomas Bach, del presidente del Comité Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, del presidente y director de la oficina de marketing global de Samsung Electronics, YH Lee, del presidente de la oficina de Samsung Electronics Europa, Il-kyung Sung, y de Luc Abalo, exjugador de balonmano francés, ganador de medallas de oro y reconocido artista gráfico.

Durante el lanzamiento, los embajadores compartieron sus proyectos Solve for Tomorrow diseñados para resolver problemas del mundo real. Se presentaron varias soluciones innovadoras, desde ayudar a las personas con discapacidad visual hasta nuevas formas de promover la seguridad en el lugar de trabajo.

"Estoy impresionado por las oportunidades que Samsung Solve for Tomorrow ha brindado a cientos de miles de jóvenes para desarrollarse como futuros líderes", dijo el presidente del COI, Thomas Bach. “Serán nuestros innovadores del mañana y espero verlos enfrentar los numerosos desafíos que existen en nuestro mundo. Nos complace unirnos a nuestro socio global, Samsung, para continuar trabajando juntos para identificar y apoyar a jóvenes talentosos en la intersección del deporte y la tecnología a través de la iniciativa "Together for Tomorrow, Enabling People".

“Together for Tomorrow, Enabling People” también pretende crear una comunidad online de aficionados olímpicos de todo el mundo, para que las nuevas generaciones puedan tener experiencias positivas basadas en los pilares de la salud, la creatividad y la contribución social.

Para conocer más detalles sobre el proyecto de Nancy, visite https://csr.samsung.com/en/storyView.do?contentsId=188. También es posible votar por el proyecto de la estudiante peruana como ganadora del Solve Challenge, simplemente entrando a https://myolympicrewards.com/togetherfortomorrow, cree una cuenta y seleccione “Transforming Recovery” para dejar un me gusta.