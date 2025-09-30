Novedades de octubre en Claro video: Estrenos imperdibles

Disfruta de estrenos como Superman, Jurassic World: Rebirth y más, solo en Claro video este mes.

Redacción T21 / 30.09.2025 / 2:29 pm

“Y dónde está el policía”, “Together: juntos hasta la muerte”, “M3ga 2.0” y “Haz que regrese”; también están disponibles en la plataforma para que las puedas disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Claro video, el servicio de streaming de Claro que ofrece acceso a diversos contenidos de entretenimiento, incluyendo películas, series, conciertos, deportes y programas infantiles presenta las novedades que ingresan a la plataforma en octubre.

Si cuentas con un plan postpago Max o un servicio Claro Hogar con Internet fijo y/o Claro TV, tendrás acceso a la suscripción a Claro video que se encuentra incluida desde la activación de la línea móvil o servicio fijo. Además, con tu suscripción a Claro video tendrás acceso a una amplia variedad de series y películas incluidas, así como a estrenos recientes disponibles para alquiler*, que podrás disfrutar cómodamente desde tu hogar.

Los estrenos del mes son:

Haz que regrese

9 octubre 2025

Una hermana y un hermano descubren un ritual aterrador en la aislada casa de su nueva madre de acogida.

M3GAN 2.0

9 octubre 2025

La tecnología de base de M3GAN fue robada y mal utilizada por un poderoso contratista de defensa para crear un arma de grado militar conocida como Amelia, la mejor y más letal espía. Pero, de repente, la autoconciencia de Amelia se sale de control.

Exorcismo: El Ritual

9 octubre 2025

Dos sacerdotes, uno en crisis con su fe y el otro enfrentado a un pasado turbulento, deben superar sus diferencias para realizar un arriesgado exorcismo.

¿Y dónde está el policía?

15 octubre 2025

Solo un hombre posee las habilidades necesarias... ¡para liderar el Escuadrón de Policía y salvar el mundo! El teniente Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) sigue los pasos de su padre en 'The Naked Gun'.

Superman

15 octubre 2025

El nuevo universo DC reimaginado combina de forma única acción épica, humor y emoción, además de incluir a un Superman motivado por su compasión y una creencia innata en la bondad de la humanidad.

Jurassic Park: Rebirth

16 octubre 2025

Cinco años después de lo sucedido en 'Jurassic World: Dominio'. Las tres criaturas más colosales de la tierra tienen en su ADN la salvación para la humanidad. Ahí, en un terreno habitado por dinosaurios de especies muy diversas, se enfrentan a un descubrimiento siniestro y sorprendente que ha estado oculto del mundo durante décadas.

Together: Juntos hasta la muerte

28 octubre 2025

Una pareja se muda al campo en busca de un nuevo comienzo sin imaginar que un encuentro sobrenatural los unirá de la forma más perturbadora.

No olvides que, hasta el 31 de octubre del 2025, navegar desde la app no te consume megas en zonas con cobertura 4G, 4.5G LTE y 5G. Finalmente, es importante destacar que desde Claro video puedes contratar** el canal L1 MAX, disponible para clientes móviles prepago y postpago, y disfrutar del torneo más importante del país. Para conocer su contenido, cómo suscribirse y restricciones, ingresa a clarovideo.com

*Costo de películas de estreno desde S/ 10.90.

**Los planes Max Ilimitados, se encuentran excluidos de la promoción, dado que al usar Claro video, estos clientes consumirán sus MB de alta velocidad y una vez agotados, también consumirá sus MB en velocidad degradada.