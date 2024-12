NTT DATA gana 40 premios en Cisco Partner Summit

NTT DATA ha sido reconocida por Cisco con 3 premios Global Partner of the year.

Redacción T21 / 09.12.2024 / 12:07 pm

NTT DATA, líder global en servicios digitales de negocio y TI, ha sido reconocida como Enterprise Partner of the Year, APJC Partner of the Year y EMEA Partner of the Year en el Cisco Partner Summit 2024. Los premios globales del Partner Summit de Cisco reconocen a los socios de alto rendimiento que demuestran innovación en la entrega de soluciones que ayudan a sus clientes a tener éxito de nuevas maneras. Otorgados a socios por su éxito destacado y ventas y servicios ejemplares, los premios globales del Partner Summit son la forma más alta de reconocimiento para los socios de Cisco.

NTT DATA recibió un total de 40 premios en toda la cartera de Cisco, incluyendo Networking, Security, Collaboration, Observability, Data Center, Customer Experience y Cloud Infrastructure and Software.

“El tema del Partner Summit 2024 es ‘Forward as One’ y nuestros ganadores del Premio Global Partner Summit son ejemplos fantásticos de nuestro éxito compartido y el poder de la colaboración,” dijo Rodney Clark, SVP Partnerships y Small & Medium Business en Cisco. “Felicidades a NTT DATA por ser nombrada Enterprise Partner of the Year, APJC Partner of the Year y EMEA Partner of the Year 2024. Han demostrado su capacidad para ofrecer resultados sobresalientes, responder a los desafíos de los clientes y liderar en un panorama competitivo dinámico”.

"En NTT DATA estamos honrados de recibir 40 premios, que incluyen tres prestigiosos premios globales de Cisco: Enterprise Partner of the Year, EMEA Partner of the Year y APJC Partner of the Year. Estos reconocimientos son un testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con empoderar las iniciativas de transformación digital de nuestros clientes y lograr resultados empresariales impactantes,” dijo Dilip Kumar, Global Head, Technology Solutions, NTT DATA, Inc. “Este significativo reconocimiento subraya nuestra profunda experiencia tecnológica, liderazgo y excepcionales experiencias para el cliente en la entrega de soluciones transformadoras de edge-to-cloud y servicios de ciclo de vida. Nos sentimos orgullosos de nuestra sólida colaboración con Cisco, que nos permite ayudar a las organizaciones a navegar desafíos complejos y lograr un impacto significativo.”