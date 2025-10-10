NTT DATA impulsa la transformación digital del Paris FC

Tecnología, datos e inclusión para una nueva era de experiencias conectadas en el fútbol.

Redacción T21 / 10.10.2025 / 8:34 am

NTT DATA y Paris Football Club crearán experiencias digitales para los aficionados, los socios y el desarrollo del club, con el objetivo de fortalecer el compromiso, acelerar el rendimiento y crear un ecosistema conectado.

La alianza une el fútbol y la tecnología, combinando rendimiento deportivo, inclusión y diversidad.

NTT DATA, líder global en negocios digitales y servicios de TI, anunció hoy una alianza estratégica con Paris FC para la temporada 2025-2026. En 2025, poco después de la adquisición del club por la familia Arnault (propietaria de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE), Paris FC ascendió a la Ligue 1, regresando a la élite del fútbol francés.

Con esta alianza, NTT DATA refuerza su compromiso con la innovación en el deporte, tras experiencias exitosas junto a clubes y organizaciones de prestigio como Arsenal F.C. e INDYCAR.

Paris FC inicia una nueva era digital

NTT DATA apoyará la definición de un plan estratégico ambicioso orientada a enriquecer la experiencia de los aficionados mediante nuevos recorridos digitales, que incluyen el uso de agentes conversacionales y la creación de contenido personalizado.

Será una experiencia inmersiva, inteligente y conectada que transformará la relación entre los aficionados y su club en una verdadera plataforma de conexión con los aficionados, abriendo nuevas áreas de crecimiento para Paris FC y sus socios.

La alianza también busca modernizar y digitalizar la infraestructura tecnológica de Paris FC, con énfasis en la conectividad, la colaboración, la innovación y el uso inteligente de los datos.

“La promoción del club a la Ligue 1, la llegada de un nuevo accionista y la mudanza del club al estadio Jean Bouin marcan una nueva etapa. Esta alianza con NTT DATA está completamente alineada con ese impulso: nos permite acelerar nuestra transformación digital para ofrecer a los aficionados una experiencia moderna, conectada y ambiciosa”, comentó Pierre Ferracci, presidente de Paris FC.

Una alianza estratégica para un club moderno, conectado y comprometido

Más allá de la tecnología, Paris FC y NTT DATA comparten una misma visión: utilizar el fútbol como un medio para impulsar la diversidad y la inclusión junto a la transformación digital, acercando a las comunidades y creando experiencias de alto impacto para aficionados y socios. Además del ascenso a la Ligue 1, Paris FC ya se ha clasificado para la UEFA Women's Champions League 2025/2026 y ha puesto en marcha Paris FC Handifoot, un programa dedicado a hacer el fútbol accesible para jugadores con discapacidad.

“Esta alianza con Paris FC refleja nuestra misión en NTT DATA, que es acelerar el éxito de nuestros clientes y generar un impacto positivo en la sociedad a través de una innovación responsable”, expresó Olivier Posty, SVP France Luxembourg de NTT DATA.