NTT DATA lidera la evolución de los pagos en Perú

Estudio "Payments Evolution" de NTT DATA destaca las tendencias del futuro de los pagos digitales en Perú.

Redacción T21 / 11.04.2025 / 8:59 am

El panorama de los pagos en Perú está en plena efervescencia, impulsado por la digitalización y la constante evolución tecnológica. En este contexto, NTT DATA, compañía global de servicios de TI, reunió a líderes de la industria, expertos y ejecutivos en su evento "Payment Evolution" para desmenuzar las tendencias actuales y vislumbrar el futuro de los medios de pago a nivel global.

La jornada, que se llevó a cabo en Lima, se presentó como un espacio de "contenido de valor", tal como anticipó Martín koo, director Banking en NTT DATA, al dar la bienvenida a los asistentes. Enfatizó la relevancia del momento, donde todos los actores del ecosistema financiero y tecnológico se convierten en "responsables o agentes de cambio" ante la inminente transformación. La pregunta central que resonó desde el inicio fue clara: "¿Realmente estamos preparados para este cambio?".

La respuesta, al menos en parte, llegó con el lanzamiento del primer estudio de medios de pago de Perú, una iniciativa de NTT DATA que ha generado gran expectativa. Martín Koo destacó la profundidad del análisis, basado en entrevistas a más de mil usuarios sobre sus preferencias y comportamientos de pago, complementado con la visión estratégica de más de diez CEOs y ejecutivos líderes del sector financiero peruano y regional.

"Estamos seguros de que este estudio les va a servir de muchísima utilidad. De hecho, pensamos que les va a ayudar mucho en hacer tomas de servicios mejores para lo que se les viene", afirmó Martín Koo, director Banking en NTT DATA, invitando a los presentes a "abrocharse los cinturones" ante los cambios que se avecinan.

“Para nosotros este estudio es clave porque nos posiciona como un referente en el mundo de pagos y es parte de nuestra estrategia como NTT DATA ayudar a nuestros clientes a evolucionar y a crear soluciones viables y sostenibles, democratizando el uso de los pagos digitales en el Perú”, comenta Pablo Verderas, Partner en NTT DATA Perú

Luis Olmedo, Partner & Head of Strategic Value and Advisory Banking en NTT DATA, con una década de experiencia en el sector financiero y modelos de Open Banking, junto a Nacho Núñez, Head of Payments Iberia & Latam en NTT DATA, fueron los encargados de desgranar los hallazgos clave del estudio. Olmedo resaltó la colaboración de un amplio equipo, incluyendo expertos de NTT DATA, terceros y, crucialmente, los "C-Levels" que compartieron su visión en las entrevistas.

Radiografía del Pago en Perú: La Digitalización Acelera la Desaparición del Efectivo

Uno de los datos más relevantes presentados fue la acelerada digitalización de la economía peruana, que está impulsando una clara disminución en el uso del efectivo. Si bien este último aún persiste, las preferencias de los usuarios apuntan cada vez más hacia las billeteras digitales. "Cuando les preguntamos qué es lo que utilizan, y qué es lo que utilizan realmente en su día a día, sí, utilizan el efectivo, pero realmente lo que más quieren utilizar son las billeteras digitales", señaló Luis Olmedo.

El estudio también desmitificó la percepción de una desconfianza generalizada hacia la digitalización, revelando que una parte importante de la población ya se siente cómoda y prefiere los métodos de pago electrónicos por sus beneficios y la eficiencia que ofrecen. Sin embargo, también se identificaron frenos para una adopción masiva, como la percepción de procesos complejos y la necesidad de mayor educación financiera.

Inversión Financiera Impulsada por la Pandemia: Una Oportunidad para la Inclusión

Nacho Núñez a su vez, profundizó en cómo la pandemia generó un "efecto" notable en el crecimiento de la inversión financiera en el país. No obstante, señaló que los programas de educación financiera aún tienen un rol fundamental para acelerar esta tendencia. Un dato revelador fue que el 26% de las personas encuestadas mencionaron la excesiva información requerida y la complejidad de los procesos como barreras para acceder a productos financieros, lo que representa una "gran oportunidad de negocio" para simplificar y optimizar la experiencia del usuario.

En cuanto a las tecnologías que están moldeando el futuro de los pagos, Núñez destacó el blockchain, los pagos conectados y el "Journey to Cloud" como habilitadores clave para dar escala y modernizar los sistemas. Un dato particularmente interesante fue la percepción de seguridad en los pagos, donde si bien más de la mitad de los encuestados se sienten seguros, aún existe un margen para fortalecer la confianza, especialmente en el ámbito de las redes sociales, donde una parte considerable ha experimentado o conoce a alguien que ha experimentado intentos de fraude. Sin embargo, la realidad muestra que los sistemas de pago son cada vez más estables y seguros en Perú, posicionándose a la vanguardia en Latinoamérica en cuanto a la gestión de incidentes.

Tendencias Clave para el Futuro: Pagos Embebidos, Omnicanalidad y Graduación Financiera

Luis Olmedo regresó para ofrecer un resumen de las tres principales tendencias que las entidades peruanas deben tener en el radar:

Pagos Embebidos: La integración fluida de los pagos en la experiencia del usuario, como en aplicaciones de transporte o delivery, está transformando la forma en que se realizan las transacciones, volviéndose casi imperceptibles.

La integración fluida de los pagos en la experiencia del usuario, como en aplicaciones de transporte o delivery, está transformando la forma en que se realizan las transacciones, volviéndose casi imperceptibles. Omnicanalidad: La capacidad de ofrecer una experiencia de pago consistente y unificada a través de todos los canales, tanto físicos como digitales, es crucial para satisfacer las expectativas de los clientes.

La capacidad de ofrecer una experiencia de pago consistente y unificada a través de todos los canales, tanto físicos como digitales, es crucial para satisfacer las expectativas de los clientes. Graduación Financiera: Los medios de pago digitales no son solo un fin en sí mismos, sino un punto de partida para digitalizar la economía y fomentar la inclusión financiera, permitiendo a los usuarios acceder a una gama más amplia de servicios y construir un mercado más eficiente.

Panel de Expertos: Desafíos y Oportunidades en la Evolución de los Pagos

La jornada continuó con un enriquecedor panel de expertos moderado por César Campos, socio responsable de la oficina NTT DATA Perú, y con la participación de Gilberto Chaparro, Country Manager de Visa Perú, Felipe Venturo, gerente general de IziPay y Joao Moura, Head of Global Transaction Banking (GTB) & Business Products en Scotiabank (Scotiabank).

Los panelistas abordaron los principales desafíos para la masificación de los pagos digitales, incluyendo la preocupación de los comercios por la digitalización, la necesidad de una infraestructura robusta, la informalidad y la creciente "comoditización" de los pagos. Felipe Venturo, enfatizó la importancia de ofrecer soluciones integrales a los comercios, que vayan más allá de la simple recepción de pagos y les permitan administrar sus negocios de manera eficiente.

Joao Moura destacó la impresionante evolución de los pagos digitales en Perú en los últimos años, pasando de una funcionalidad casi inexistente a ser uno de los países con mejor dinámica en la región. Subrayó que la relación con el cliente ya no se basa en un simple "producto de pagos", sino en la capacidad de brindar soluciones integrales a sus necesidades financieras, construyendo una "relación de confianza" a través de la seguridad y la innovación.

Gilberto Chaparro, desde la perspectiva de Visa, coincidió en la transformación de las empresas de tecnología hacia un enfoque más amplio que el de la simple "tarjeta" como credencial, impulsando la tokenización para la seguridad y la confiabilidad. Visualizó el futuro de los pagos en Perú marcado por la ciberseguridad, la inteligencia artificial para la hiperpersonalización, el blockchain y la interoperabilidad. Resaltó el crecimiento exponencial de los pagos sin contacto presenciales y la necesidad de facilitar el onboarding de los comercios y agilizar los pagos transfronterizos.

Felipe Venturo, abordó el desafío de la rentabilidad en un mercado cada vez más "comoditizado", señalando la necesidad de pasar de un producto básico de pago a ofrecer servicios de valor agregado, como soluciones de punto de venta integradas.

Joao Moura cerró el panel reflexionando sobre la búsqueda constante de un pago "invisible y gratis", donde la adopción es exponencial cuando la experiencia es fluida y segura. Destacó la importancia de la innovación para ofrecer soluciones que atiendan las necesidades del día a día, como la digitalización del pago del transporte, y la utilización de la información del usuario para guiarlo en sus decisiones financieras.

“Estamos viendo cómo las empresas financieras están adecuando sus operaciones para ofrecer más y mejores servicios, sobre todo transacciones seguras generando también una democratización en el acceso, ofreciendo inclusión financiera”, Comentó César Campos, socio responsable de la oficina NTT DATA Perú. “El mundo de pagos es un Working progress, lo que implica una gran oportunidad para todos, que genere beneficios para todos y que tenga la forma que nosotros queremos” finalizó.

Arthur Bedel: Una Mirada Global a la Transformación de los Pagos

El evento culminó con la presentación de Arthur Bedel, Co-Founder Connecting the dots in Payments y reconocido influencer en el sector de pagos. Bedel, ofreció una perspectiva global sobre la transformación del ecosistema, comparando la situación en Perú con regiones como Europa y Norteamérica.

Destacó el éxito de las "superapps" en Asia, como Alipay y WeChat Pay, que ofrecen una amplia gama de servicios más allá de los pagos, y la implementación de sistemas de pagos en tiempo real como UPI en India y PIX en Brasil, que han revolucionado la velocidad y eficiencia de las transacciones. En contraposición, señaló que soluciones locales como YAPE en Perú aún tienen un alcance limitado a nivel global.

Bedel, también profundizó en el papel crucial de la Inteligencia Artificial (IA) en la mejora de la seguridad, la optimización del enrutamiento de pagos y la personalización de la experiencia del usuario. Mencionó tendencias emergentes como "Agentic Purchasing" y "Conversational Payments" como ejemplos de cómo la IA podría transformar radicalmente la forma en que realizamos compras en el futuro.

“Tokenización es un proceso en el que se cogen datos sensibles y se convierten en datos que sean seguros, evitando que los ciberdelincuentes puedan acceder a datos como los de mi tarjeta de crédito”, Comenta Arthur Bedel, Co-Founder Connecting the dots in Payments

La tokenización, la biometría y la mejora de la infraestructura de ciberseguridad fueron identificadas como elementos esenciales para garantizar la seguridad en un entorno digital cada vez más complejo. Finalmente, Bedel, proyectó un futuro para Perú con una expansión de los pagos móviles, una mayor interoperabilidad a nivel global gracias al blockchain, y una continua aceleración de la digitalización, lo que abrirá nuevas oportunidades para el comercio y el desarrollo económico del país.

El evento "Payment Evolution" organizado por NTT DATA se consolidó como un espacio fundamental para comprender la profundidad de la transformación que está experimentando el ecosistema de pagos en Perú. El lanzamiento del estudio propio y las valiosas perspectivas compartidas por expertos y líderes de la industria dejaron en evidencia que el futuro de los pagos en el país es dinámico, desafiante y lleno de oportunidades para aquellos que estén preparados para la evolución. Click en el enlace para ver el Informe completo Payments Evolution.