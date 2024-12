NTT DATA y NEAR brindan innovación descentralizada

En una nueva etapa para la tecnología blockchain, NTT DATA se ha asociado con NEAR Protocol, una de las 100 blockchain principales, y a Meta Pool, líder en soluciones de staking líquido, como parte de su programa Enterprise Node Operators (ENO). Este programa conecta a empresas líderes con el ecosistema descentralizado de NEAR para reforzar su infraestructura y seguridad, por lo que con esta alianza, NTT DATA se posiciona como la primera consultora tecnológica global en operar un nodo validador dentro de esta red.

“ Esta cooperación con NEAR nos posiciona como pioneros en la validación de transacciones dentro de una red blockchain líder. Nos permite co-crear soluciones innovadoras con nuestros clientes en sectores clave como banca, finanzas y telecomunicaciones ”, afirmó Juan José "JJ" Miranda, Director de Web3 del Digital Technology Innovation Lab de NTT DATA.

Con NEAR, NTT DATA entra al mundo del staking para incluir una red líder en el campo de la inteligencia artificial descentralizada, la soberanía y la escalabilidad. La infraestructura confiable y la experiencia técnica de NTT DATA aumentan la descentralización y la confiabilidad en el ecosistema NEAR.

Programa Enterprise Node Operator: Profesionalizando el ecosistema NEAR

El programa Enterprise Node Operators (ENO), desarrollado por Meta Pool, es una iniciativa diseñada para profesionalizar y descentralizar el ecosistema de NEAR, incorporando a empresas de renombre que aportan infraestructura de alto nivel. Operar un nodo validador no solo asegura transacciones en la red, sino que también amplía las capacidades de NEAR en términos de escalabilidad, resiliencia y adopción institucional.