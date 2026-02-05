NTT DATA Perú, Partner del Año SAP

Liderazgo regional en transformación digital y cloud.

Redacción T21 / 05.02.2026 / 10:46 am

NTT DATA Perú fue reconocida con cuatro galardones en los SAP MCLAC Awards for Partner Excellence 2025, en el marco del SAP Partner Kick Off Meeting (PKOM) 2026 MCLAC Sur, el encuentro anual en el que SAP reúne a sus principales socios estratégicos para revisar resultados, definir prioridades y reconocer el desempeño sobresaliente del año fiscal anterior. Estos premios consolidan el liderazgo de NTT DATA Perú dentro del ecosistema SAP en el país y refuerzan su rol como referente regional en América Latina.

El SAP PKOM 2026 MCLAC Sur reunió a los partners de la subregión conformada por Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia, con el objetivo de compartir la estrategia comercial de SAP, su roadmap de soluciones —con foco en cloud, RISE with SAP, SAP Business Technology Platform y Business AI— y alinear una visión común para el crecimiento del midmarket en Latinoamérica y el Caribe.

Cuatro premios que reconocen el liderazgo de NTT DATA Perú

En este contexto regional, NTT DATA Perú fue distinguida en cuatro categorías clave de los SAP MCLAC Awards for Partner Excellence 2025, que reflejan su impacto en proyectos de transformación digital y su contribución al crecimiento del negocio de SAP:

SAP Business Suite Success , premio que reconoce la capacidad de NTT DATA Perú para impulsar la adopción exitosa de la suite de negocio de SAP, habilitando procesos críticos de finanzas, supply chain y operaciones.

, premio que reconoce la capacidad de NTT DATA Perú para impulsar la adopción exitosa de la suite de negocio de SAP, habilitando procesos críticos de finanzas, supply chain y operaciones. SAP Cloud ERP : Installed Base Transformation, distinción otorgada por liderar proyectos de transformación de la base instalada hacia SAP Cloud ERP, acompañando a las organizaciones en su migración desde entornos on-premise hacia arquitecturas cloud modernas y escalables.

: Installed Base Transformation, distinción otorgada por liderar proyectos de transformación de la base instalada hacia SAP Cloud ERP, acompañando a las organizaciones en su migración desde entornos on-premise hacia arquitecturas cloud modernas y escalables. Special Award: Partner of the Year , reconocimiento especial que posiciona a NTT DATA Perú como Partner del Año en la subregión MCLAC Sur, destacando su rol como socio estratégico de referencia para SAP por volumen de negocio, calidad de ejecución e impacto en los clientes.

, reconocimiento especial que posiciona a NTT DATA Perú como Partner del Año en la subregión MCLAC Sur, destacando su rol como socio estratégico de referencia para SAP por volumen de negocio, calidad de ejecución e impacto en los clientes. Supply Chain Management Sales Excellence, premio a la excelencia en ventas de soluciones de gestión de la cadena de suministro, que reconoce el aporte de NTT DATA Perú en la adopción de soluciones de Digital Supply Chain de SAP en empresas de distintos sectores.

“El PKOM 2026 MCLAC Sur marca el inicio de un año clave para seguir acelerando la adopción de soluciones cloud y Business AI junto a SAP. Para NTT DATA Perú, recibir cuatro SAP MCLAC Awards for Partner Excellence 2025, incluyendo el reconocimiento como Partner of the Year, confirma la confianza que SAP y nuestros clientes depositan en nosotros para liderar proyectos de transformación que generan resultados de negocio concretos y sostenibles”, señaló Luis Felipe Fernandini, Director SAP en NTT DATA Perú.