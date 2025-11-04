Nubia Air: Potencia, autonomía y diseño ultradelgado

Un smartphone revolucionario que combina estética, alto rendimiento y conectividad inteligente en un diseño delgado y ligero.

Redacción T21 / 04.11.2025 / 7:12 pm

Con este lanzamiento, los usuarios dispondrán de un smartphone que se adapta al estilo de vida joven y dinámico, disfrutando una experiencia equilibrada entre estética, potencia y conectividad inteligente.

El nuevo Nubia Air llega al Perú para desafiar los límites entre diseño y rendimiento. Con solo 5,9 mm de grosor y un peso de 172 gramos, este smartphone combina un cuerpo ultradelgado con una batería de 5000 mAh, demostrando que la ligereza no tiene por qué significar menos potencia.

Inspirado en la tendencia global “Lo delgado está de moda”, el Nubia Air integra una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz, que brinda colores vivos, brillo de hasta 1200 nits y una experiencia visual envolvente. Además, incorpora inteligencia artificial que optimiza tanto la captura de fotografías como el consumo energético, ofreciendo imágenes más nítidas y un desempeño más eficiente.

En su interior, el Nubia Air ofrece un rendimiento fluido ideal para el entretenimiento, los juegos y la multitarea. Su sistema de cámaras con estabilización y mejoras de imagen impulsadas por IA, junto con su estructura robusta y estética premium, lo posicionan como un referente en la categoría de smartphones delgados con alto desempeño.

“Después de escuchar a miles de jóvenes de todo el mundo y tomando en cuenta sus necesidades de tener un smartphone delgado y con una gran batería. Nubia Air es nuestra respuesta. En todas las áreas clave que importan a los usuarios —desde el sistema de imagen hasta la calidad de la pantalla, el nivel de resistencia al agua, la durabilidad y la delgadez del diseño— hemos creado este smartphone para que sea la referencia del sector en su segmento”, destacó Bai Keke, vicepresidente de ZTE.

Con este lanzamiento, Nubia refuerza su compromiso con el consumidor peruano, acercando tecnología de vanguardia a precios competitivos. Este nuevo modelo estará disponible desde noviembre en los principales retailers del país, con un precio estimado de S/. 1,000 soles, dependiendo el punto de venta.