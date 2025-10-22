OPPO celebra Halloween con Service Days y personalización

Descuentos, mantenimiento gratuito y personalización temática en los OPPO Service Days para festejar Halloween con estilo.

Redacción T21 / 22.10.2025 / 9:43 pm

La marca celebra Halloween brindando una experiencia única: descuentos en repuestos, mantenimiento gratuito y personalización temática

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 95,3 % de los hogares peruanos cuenta con al menos un miembro que posee un teléfono celular, una cifra que refleja la importancia de estos dispositivos en la vida diaria. Pensando en acompañar a sus usuarios de forma más cercana, OPPO lanza sus “Service Days”, una experiencia que une tecnología, estilo y beneficios exclusivos para celebrar Halloween de la manera más innovadora.

Del 22 al 28 de octubre, los usuarios podrán acercarse al OPPO Store del Mall del Sur— la primera de Latinoamérica —y disfrutar de una semana especial que incluye descuentos en repuestos, mano de obra gratuita para reparaciones, mantenimiento externo y actualización de software sin costo, además de un 15 % de descuento en micas (o gratis al adquirir un nuevo dispositivo).

Y como cada detalle importa, OPPO invita a los visitantes a personalizar su smartphone con láminas temáticas gratuitas inspiradas en Halloween. Desde diseños de calabazas hasta fantasmas, cada skin se coloca en tienda sin costo, ofreciendo una forma divertida y única de vestir los equipos.

Además, los asistentes podrán acceder a un 10 % de descuento en OPPO Care, el seguro oficial que protege la pantalla por 12 meses ante caídas o roturas. Si el daño ocurre, OPPO se encarga del reemplazo sin costo adicional.

Con esta campaña, OPPO reafirma su compromiso con ofrecer no solo innovación tecnológica, sino también experiencias cercanas y memorables para sus usuarios. Este Halloween, la creatividad se une a la tecnología en un solo lugar: los OPPO Service Days, el evento donde cada smartphone puede tener su propio disfraz.