PCs con IA: El futuro del lugar de trabajo

Las PCs con IA transforman la productividad, seguridad y gestión IT, posicionando a las empresas para el futuro.

Redacción T21 / 22.04.2025 / 8:54 am

Por Nicolás Cánovas, director general de Latinoamérica, AMD.

A medida que la IA transforma el lugar de trabajo, los líderes de IT enfrentan un momento crucial para reevaluar la infraestructura de PC, abordar las demandas de privacidad en evolución y alinearse en estrategias a largo plazo para lo que sigue.

El lugar de trabajo moderno está experimentando la era más transformadora desde el auge de internet, con las PC con IA emergiendo como una fuerza impulsora para redefinir la productividad, la seguridad y la gestión de IT empresarial. A diferencia de los ciclos de actualización de hardware anteriores, las PC con IA representan un cambio fundamental en la forma en que operan las empresas, aprovechando la IA para crear organizaciones más inteligentes, eficientes y ágiles. Según una encuesta reciente de IDC, la adopción de PCs con IA está en auge, y el 82 % de los responsables de la toma de decisiones en IT (ITDMs) planea adquirir estos dispositivos antes de finales de 2025. Esta rápida adopción refleja un reconocimiento creciente: las PCs con IA no son sólo una actualización, son una necesidad para las empresas que buscan mantenerse competitivas en un mundo impulsado por la IA.

Hoy, los responsables de decisiones de IT tienen una enorme oportunidad frente a ellos. Al evaluar sus planes de acción estratégicos, deben considerar cómo las PCs con IA encajan en sus estrategias para asegurar que sus organizaciones estén preparadas para la próxima evolución del lugar de trabajo.

Un acto de equilibrio: Adopción de IA en la nube y a nivel local

Las PCs con IA están redefiniendo la forma en que las empresas abordan las cargas de trabajo de inteligencia artificial, ofreciendo una alternativa atractiva a la computación basada en la nube. Si bien la nube sigue siendo la opción principal para muchas aplicaciones de IA debido a su escalabilidad y potencia de procesamiento incomparables, las PCs con IA, equipadas con NPUs dedicadas y CPUs y GPUs de alto rendimiento, están demostrando ser una fuerza competitiva en la informática empresarial, ofreciendo un alto rendimiento de IA para tareas comerciales mientras mantienen una eficiencia energética óptima. Al ejecutar cargas de trabajo de IA de manera local, las PCs con IA permiten a las organizaciones reducir la latencia, optimizar el rendimiento y mejorar la privacidad, convirtiéndose en un complemento viable—o incluso en una alternativa—a las aplicaciones basadas en la nube.

Este cambio permite a las empresas proporcionar asistencia en tiempo real impulsada por IA, incluyendo generación automatizada de contenido, análisis avanzado de datos y optimización de flujos de trabajo, sin depender exclusivamente de la computación en la nube. Al encontrar el equilibrio entre la IA en la nube y en la IA local, las empresas pueden garantizar un rendimiento óptimo mientras mantienen el control sobre datos sensibles, fomentando un entorno de trabajo más seguro, eficiente y productivo.

Un enfoque más inteligente y optimizado para la gestión de IT

Para los responsables de la toma de decisiones en IT (ITDMs), la seguridad, la privacidad, una implementación fluida y la gestión eficiente son prioridades esenciales en las empresas modernas. Las PCs con IA no solo mejoran la productividad individual, sino que también están transformando las operaciones de IT a gran escala al abordar estas necesidades críticas. La gestión de grandes flotas de dispositivos ha sido un desafío constante, pero las PCs empresariales con IA ofrecen protocolos de seguridad avanzados, automatización impulsada por IA y herramientas de implementación simplificadas que reducen la complejidad de las operaciones de IT.

Además, los marcos de seguridad y privacidad integrados garantizan la protección de los datos en el dispositivo y el uso de aplicaciones de IA locales, disminuyendo la dependencia de redes externas y reduciendo vulnerabilidades. Al incorporar estas nuevas PC en sus estrategias de IT, las empresas pueden crear una infraestructura más resiliente, automatizada y rentable, permitiendo que los equipos de IT se enfoquen en la innovación en lugar de la resolución reactiva de problemas.

Privacidad y seguridad de datos: Protección con IA para un entorno laboral en evolución

A medida que las empresas integran la IA en sus operaciones, la privacidad y la seguridad se han convertido en prioridades clave. Las PC con IA abordan estas preocupaciones al permitir el procesamiento de IA en el dispositivo, reduciendo la dependencia de redes en la nube y minimizando el riesgo de filtraciones de datos o accesos no autorizados. Esto es especialmente crítico en industrias que manejan datos altamente sensibles, como finanzas, salud y servicios legales, donde el cumplimiento normativo y la soberanía de los datos son fundamentales.

Más allá del cumplimiento, las PCs con IA permiten a las empresas personalizar las medidas de seguridad y privacidad de formas que las soluciones basadas en la nube no pueden. Al analizar el comportamiento del usuario en tiempo real, estas PCs pueden detectar y responder de manera proactiva a amenazas de seguridad, automatizar el cifrado de datos y aplicar políticas de privacidad a nivel individual. Esta combinación de automatización inteligente de la seguridad y procesamiento local de IA garantiza que las empresas mantengan el control sobre sus activos digitales más valiosos, al mismo tiempo que refuerzan la confianza en el entorno laboral y el cumplimiento normativo.

Una oportunidad clave para los ITDMs

Los responsables de toma de decisiones de IT ya están invirtiendo en PCs con IA: según IDC, el 73 % de ellos informa que estos dispositivos han acelerado sus planes de renovación tecnológica. Las PCs con IA se están convirtiendo rápidamente en un pilar fundamental para impulsar la eficiencia laboral, mejorar la seguridad e integrar flujos de trabajo impulsados por IA. Sin embargo, la transición a Windows 11 añade una urgencia aún mayor, impulsando a las organizaciones a modernizar sus flotas de dispositivos ahora en lugar de postergarlo.

Esta convergencia entre la adopción de IA y la actualización de infraestructura presenta un momento único para que las empresas alineen sus estrategias tecnológicas con el futuro de la computación empresarial.

A medida que avanza el año, los responsables de toma de decisiones de IT no pueden permitirse esperar a que una única aplicación revolucionaria justifique la adopción de las PC con IA. La transformación hacia operaciones empresariales impulsadas por IA ya está en marcha, y aquellos que actúen ahora estarán mejor posicionados para liderar el futuro. Al comenzar hoy la integración de la IA, los ITDMs pueden garantizar que sus organizaciones sigan siendo ágiles, competitivas y preparadas para el inevitablemente futuro impulsado por la inteligencia artificial.