¿Cómo prepararse para liderar la era de la IA en 2026?
La IA redefine la estrategia, la gobernanza y la competitividad empresarial.
Redacción T21 / 23.01.2026 / 8:56 am
La inteligencia artificial marcará en 2026 un punto de quiebre para las empresas. La tecnología deja de ser una herramienta de apoyo para convertirse en la base sobre la que se diseñan los modelos de negocio, las decisiones estratégicas y la relación con clientes e inversionistas. Sectores como finanzas, industria, comercio y servicios ya operan con algoritmos que anticipan riesgos, optimizan recursos y personalizan experiencias a una escala sin precedentes.
“Estamos frente al momento en que la inteligencia artificial pasa de ser una tendencia emergente a convertirse en parte de la columna vertebral de la economía. La diferencia entre las empresas que prosperan y las que pierden relevancia estará en cómo integran la IA de forma transparente, responsable y estratégica en cada decisión corporativa”, señala Marcus Piombo, CEO del Grupo Stefanini en Brasil.
Ante ello, el especialista brinda cinco recomendaciones clave para que las empresas se preparen para la nueva era de la inteligencia artificial:
- Tratar la IA como infraestructura estratégica del negocio: No debe gestionarse como un proyecto aislado de tecnología. La IA debe incorporarse al núcleo del modelo de negocio, impactando planificación, operaciones, finanzas y relación con clientes.
- Fortalecer la gobernanza y la calidad de los datos: La gobernanza de datos deja de ser un diferencial para convertirse en una obligación. Las organizaciones deben asegurar información confiable, segura, auditada y alineada con las exigencias regulatorias emergentes.
- Garantizar transparencia y control humano en las decisiones algorítmicas: Las decisiones tomadas por sistemas de IA deben ser explicables, auditables y libres de sesgos, especialmente en sectores sensibles como finanzas y salud, donde el impacto social y económico es mayor.
- Integrar sostenibilidad y ética en la estrategia tecnológica: El impacto ambiental de la infraestructura digital y el uso responsable de los datos deben formar parte de la estrategia corporativa, alineando innovación con sostenibilidad y confianza.
- Desarrollar talento híbrido para liderar la transformación: Las empresas deberán apostar por profesionales capaces de conectar finanzas, tecnología, datos y ética, perfiles que se convierten en piezas clave para sostener la competitividad en el nuevo entorno económico.
