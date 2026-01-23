¿Cómo prepararse para liderar la era de la IA en 2026?

La IA redefine la estrategia, la gobernanza y la competitividad empresarial.

Redacción T21 / 23.01.2026 / 8:56 am

La inteligencia artificial marcará en 2026 un punto de quiebre para las empresas. La tecnología deja de ser una herramienta de apoyo para convertirse en la base sobre la que se diseñan los modelos de negocio, las decisiones estratégicas y la relación con clientes e inversionistas. Sectores como finanzas, industria, comercio y servicios ya operan con algoritmos que anticipan riesgos, optimizan recursos y personalizan experiencias a una escala sin precedentes.

“Estamos frente al momento en que la inteligencia artificial pasa de ser una tendencia emergente a convertirse en parte de la columna vertebral de la economía. La diferencia entre las empresas que prosperan y las que pierden relevancia estará en cómo integran la IA de forma transparente, responsable y estratégica en cada decisión corporativa”, señala Marcus Piombo, CEO del Grupo Stefanini en Brasil.

Ante ello, el especialista brinda cinco recomendaciones clave para que las empresas se preparen para la nueva era de la inteligencia artificial: