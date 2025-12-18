¿Cómo protegerte de las millones de llamadas spam en Perú?

Consejos para evitar caer en fraudes telefónicos y proteger tu información personal.

Redacción T21 / 18.12.2025 / 11:21 am

Entre julio y septiembre se registraron más de 77 millones de llamadas spam en el país, según datos de teléfonos con Truecaller instalado.

Las llamadas sospechosas se han vuelto parte del día a día de miles de peruanos. Ofertas irreales, premios inexistentes o supuestas alertas de entidades financieras son algunas de las tácticas más usadas por los estafadores para engañar a los usuarios. De acuerdo con datos de Truecaller, entre julio y septiembre de este año, el 29% de las llamadas identificadas en Perú corresponden a spam, lo que equivale a aproximadamente 77 millones de llamadas no deseadas.

Frente a este escenario, los especialista de Truecaller advierten que muchas personas continúan cometiendo errores que incrementan el riesgo de caer en fraudes telefónicos. A continuación, Truecaller brinda los más comunes y cómo prevenirlos:

Contestar llamadas de números desconocidos “por si acaso”

Responder por curiosidad o por temor a perder una llamada importante permite que los estafadores confirmen que el número está activo y continúen insistiendo.

Cómo evitarlo: Si no reconoce el número, deje pasar la llamada y verifique su procedencia antes de devolverla.

Creer en llamadas que aparentan ser de bancos o entidades oficiales

El uso de un lenguaje formal y mensajes de urgencia es una táctica común para generar presión y obtener información sensible.

Cómo evitarlo: Las entidades financieras no solicitan claves ni códigos de verificación por teléfono. Ante cualquier duda, lo más seguro es cortar la llamada y comunicarse directamente por los canales oficiales.

Devolver llamadas perdidas de números desconocidos

Algunas llamadas buscan únicamente que el usuario devuelva la comunicación, lo que puede derivar en cargos no deseados o en intentos de estafa más elaborados.

Cómo evitarlo: Antes de devolver una llamada, revise si el número ha sido identificado o reportado como sospechoso por otros usuarios.

Compartir información personal sin confirmar quién llama

Datos como el DNI, dirección o fecha de nacimiento pueden ser suficientes para cometer fraudes o suplantaciones de identidad.

Cómo evitarlo: Nunca comparta información personal si usted no inició la llamada o no puede verificar la identidad del interlocutor.

No bloquear ni reportar números sospechosos

Ignorar llamadas repetidas sin tomar acción permite que estos intentos continúen afectando a más personas.

Cómo evitarlo: Bloquear y reportar números sospechosos contribuye a reducir la exposición a fraudes y ayuda a alertar a otros usuarios.

La mayoría de las estafas telefónicas no buscan tecnología sofisticada, sino aprovechar momentos de distracción o urgencia. Por eso, adoptar hábitos simples como verificar quién llama y desconfiar de solicitudes inesperadas puede reducir significativamente el riesgo de fraude, de acuerdo a los expertos de Truecaller.