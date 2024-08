Recomendaciones de ciberseguridad para estudiantes

Es necesario que gobiernos, escuelas, universidades, educadores y padres colaboren para promover políticas sólidas de seguridad en línea para estudiantes.

Redacción T21 / 14.08.2024 / 9:16 am

Hoy en día los estudiantes están rodeados de tecnología, desde smartphones hasta las computadoras portátiles o tablets que utilizan para la escuela. Si bien el Internet es una herramienta sumamente valiosa para ellos, cuando de comunicación y aprendizaje se trata, es también un espacio que puede fomentar mal comportamiento, como ciberacoso, robo de identidad, predadores, entre muchos otros.

Mientras más acceso tienen los niños y jóvenes de todas las edades a estos dispositivos, más vital se vuelve que tanto gobiernos como escuelas, universidades, educadores y padres colaboren para promover políticas sólidas de seguridad en línea para estudiantes.

La importancia de seguridad digital para estudiantes

Si bien puede ser abrumador pensar en todos los riesgos que existen cuando los niños y jóvenes de todas las edades navegan en Internet, y existen algunas regulaciones al respecto, los padres o tutores juegan un papel primordial al educar a los niños para desarrollar conocimiento sobre seguridad en Internet. En primer lugar, hablar con los chicos acerca de los que se espera de ellos cuando están en línea, esto incluye límites respecto a cuanto tiempo pueden pasar en sus dispositivos, y que sitios o aplicaciones tienen permitido utilizar. En el caso de los niños, los padres pueden considerar mantenerlos en áreas comunes, así pueden monitorear que es lo que los niños están haciendo, lo cual además puede ayudar a desmotivar prácticas no seguras. Implementar controles parentales, constituye también una capa adicional de protección, así los tutores pueden monitorear, filtrar y restringir acceso a contenido cuestionable.

Los principales riegos para los estudiantes en línea

Al tiempo que los niños incrementan el uso de dispositivos conectados a Internet para comunicarse con sus compañeros o hacer la tarea, deben estar al tanto de los riesgos que existen. Mantener una comunicación constante con ellos sobre seguridad en Internet es vital para padres, guardianes y educadores, así pueden ayudarles a tener claro que es y que no es un comportamiento prudente al utilizar internet y tomar mejores decisiones al navegar la red.

Mantenerse conscientes de su huella digital

Los chicos deben estar conscientes de su huella digital, como el rastro que dejan de todo lo que hacen en línea, desde los sitios que visitan, hasta el contenido que postean en redes sociales. La actividad digital vive para siempre, lo cual quiere decir que es difícil -si no imposible- borrar información de Internet una vez publicada. Esto conlleva muchas preocupaciones sobre privacidad y pueden hacer al individuo susceptible para recibir contenido inapropiado o no solicitado. Ayudar a los niños para que entiendan como utilizar la configuración de privacidad, mantener una lista de cuentas, eliminar las que no usan y ser conscientes de lo que publican es una buena manera de manejar su huella digital.

Comunicación en línea

Identificar sitios web y apps confiables, no es siempre tan fácil como parece. Hoy, los cibercriminales cuentan con suficientes herramientas a su disposición para poder crear comunicaciones que parezcan legítimas, como sitios web, correos electrónicos diseñados para el robo de datos y fondos de usuarios distraídos. Ante esta premisa es sumamente importante enseñar a los chicos a identificarlos y comunicar cualquier duda a algún adulto. Así como identificar un sitio web malicioso puede ser difícil, reconocer a algún predador virtual puede ser igual de retador. Por eso, los niños deben ser cuidadosos sobre con quién interactúan en plataformas digitales y evitar compartir información personal.

Por ello, Fortinet, empresa de ciberseguridad, camparte 8 tips prácticos de ciberseguridad que todo estudiante puede empezar a implementar: