Recomendaciones de seguridad para apps

Redacción T21 / 07.01.2025 / 9:23 am

El panorama de las aplicaciones móviles está en constante cambio, con nuevas apps que aparecen a diario. ¿Sabes cuántas apps tienes en tu celular? Investigaciones muestran que hay más de 80 aplicaciones en promedio instaladas en un teléfono inteligente, lo que significa que más del 62% de esas aplicaciones no se utilizan, y podrían poner en gran riesgo tu información personal. Así que, en este inicio de año, una de las tareas importantes en tu lista debería ser el realizar una limpieza de aplicaciones.

Un estudio de NordVPN desveló que el 42% de todas las aplicaciones solicitan permisos relacionados con las actividades de los usuarios fuera de la propia app, lo que significa que pretenden recopilar datos sobre ellos en otras aplicaciones y webs. Además, el 37% de las apps analizadas solicitan acceso a la ubicación del dispositivo, el 35% a la cámara, el 22% a la galería de fotos, y el 16% al micrófono.

Oswaldo Palacios, Senior Account Executive de Akamai, enfatizó que al descargar aplicaciones, es importante tener en cuenta que algunas solicitan acceder a los datos necesarios para su funcionamiento, otras pueden ingresar a información no relacionada con el propósito de la misma, incluso pueden pedir autorización para la lista de contactos de teléfono y de email, al registro de llamadas, a los datos transmitidos por Internet, a las información del calendario, a los datos de localización del dispositivo.

“Mientras usas tu smartphone seguramente estás suministrando información al creador de la aplicación, a la tienda de aplicaciones, a un anunciante o a una red de publicidad. Muy seguramente, si recolectan tus datos es posible que los compartan con otras compañías, lo cual también representa una exposición de nuestra información personal. Y, por otro lado, si tienes un dispositivo móvil y utilizas apps, es muy probable que en dichas aplicaciones haya integraciones de APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones) y no lo sepas. Si estas APIs no están protegidas correctamente, pueden ser vulnerables a una amplia gama de amenazas de seguridad, como la piratería informática, las filtraciones de datos y el acceso no autorizado”.

El tamaño del mercado global de aplicaciones móviles se proyecta que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,3% entre 2024 y 2030. Factores como la adopción generalizada de teléfonos inteligentes, el aumento del uso de Internet y la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en las aplicaciones móviles indican un futuro prometedor para la demanda de aplicaciones móviles.

Ante dicho panorama es importante entender por qué es importante salvaguardar la seguridad de las aplicaciones. “Las apps son el núcleo de los negocios actuales, ya que facilitan la comunicación, aumentan la productividad, facilitan el comercio e impulsan las operaciones empresariales; en los últimos años, los ataques a aplicaciones se han vuelto más específicos y automatizados. Los ataques exitosos a las apps pueden provocar violaciones de seguridad, exposición de datos y pérdidas financieras”, resaltó Oswaldo Palacios.

Cinco recomendaciones de seguridad

El panorama de las aplicaciones móviles para el año 2030 promete un crecimiento sustancial, con proyecciones que apuntan hacia un total de 347.000 millones de descargas. De este total, se estima que 173.000 millones corresponden a descargas de juegos, dejando los restantes 227.000 millones para otras categorías como redes sociales, finanzas, entretenimiento y compras, de acuerdo con el estudio “Pronóstico del mercado de aplicaciones móviles para 2030”, elaborado por data.ai.

Dado este panorama, las aplicaciones móviles se convierten en objetivos muy atractivos para la ciberdelincuencia. El experto de Akamai mencionó algunas recomendaciones de seguridad para evitar que la instalación de aplicaciones genere alguna mala experiencia:

Desinstalar aquellas aplicaciones que no se usen. Con esta medida se minimiza el riesgo de exposición. Un exceso de aplicaciones ralentiza el funcionamiento del dispositivo.

que no se usen. Con esta medida se minimiza el riesgo de exposición. Un exceso de aplicaciones ralentiza el funcionamiento del dispositivo. Descargar aplicaciones únicamente de fuentes oficiales , incluso verificar en tiendas oficiales ya que puede haber aplicaciones maliciosas.

, incluso verificar en tiendas oficiales ya que puede haber aplicaciones maliciosas. Instalar únicamente las aplicaciones necesarias p ara trabajar. Antes de instalar una aplicación es importante leer los permisos y condiciones, así como comprobar su reputación.

ara trabajar. Antes de instalar una aplicación es importante leer los permisos y condiciones, así como comprobar su reputación. Comprobar los permisos de la aplicación , una app que no sea legítima puede espiar en segundo plano, mapear los hábitos y vender esa información al mejor postor.

, una app que no sea legítima puede espiar en segundo plano, mapear los hábitos y vender esa información al mejor postor. Actualizar las aplicaciones ya que los desarrolladores corrigen errores, mejoran la seguridad y optimizan el rendimiento del dispositivo continuamente.

Por último, Oswaldo Palacios destacó que el seguimiento de estos consejos mantendrá una limpieza correcta de las aplicaciones en los dispositivos móviles y la confianza de que se mantiene una seguridad adecuada. Basta una pequeña ranura para que los atacantes ingresen y tomen lo más valioso: nuestra información personal.